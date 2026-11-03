Până când poți lua zilele de concediu neefectuate în 2026. Termenul din Codul Muncii
Zilele de concediu de odihnă aferente anului 2026, pe care nu le-ai putut lua din motive justificate, trebuie acordate de angajator în intervalul 1 ianuarie 2027–30 iunie 2028. Codul muncii prevede o perioadă de reportare de 18 luni, calculată de la începutul anului următor celui în care s-a născut dreptul la concediu, însă regula de bază rămâne efectuarea acestuia în fiecare an.
Cum se calculează termenul pentru concediul rămas din 2026
Articolul 146 alineatul (2) din Codul muncii reglementează situația în care salariatul nu poate efectua, integral sau parțial, concediul anual din motive justificate. În acest caz, cu acordul persoanei în cauză, angajatorul este obligat să acorde zilele rămase într-o perioadă de 18 luni începând cu anul următor.
Pentru drepturile aferente anului 2026, calculul începe la 1 ianuarie 2027. Cele 18 luni se încheie la 30 iunie 2028, nu la sfârșitul anului 2027 și nici la 18 luni de la ultima zi de concediu luată.
De exemplu, dacă ai cinci zile neefectuate din concediul cuvenit pentru 2026, acestea trebuie programate și acordate în interiorul acestui interval, în condițiile legii. Numărul zilelor rămase nu schimbă modul de calcul al perioadei de reportare.
Aceeași regulă este explicată și de Inspecția Muncii în informațiile adresate salariaților. Instituția precizează că obligația acordării concediului neefectuat revine angajatorului atunci când salariatul nu l-a putut utiliza din motive justificate.
Zilele nu dispar la 31 decembrie, dar concediul trebuie programat
Încheierea anului nu șterge automat zilele de concediu rămase. Totuși, existența termenului de reportare nu înseamnă că efectuarea concediului poate fi amânată fără motiv, deoarece articolul 146 alineatul (1) stabilește că acesta se efectuează în fiecare an.
Articolul 148 prevede că efectuarea concediului se bazează pe o programare colectivă sau individuală stabilită de angajator, după consultarea salariaților ori a reprezentanților acestora, după caz. Programarea trebuie făcută până la sfârșitul anului pentru anul următor.
Dacă ai zile rămase din 2026, poți cere departamentului de resurse umane confirmarea soldului și discutarea perioadei în care le vei folosi. O solicitare scrisă și răspunsul primit ajută la păstrarea unei evidențe clare.
Termenul de 18 luni nu îți permite să lipsești de la serviciu fără parcurgerea procedurii de acordare a concediului. Potrivit articolului 149, salariatul trebuie să efectueze concediul în perioada programată, cu excepția situațiilor prevăzute de lege sau a motivelor obiective care împiedică acest lucru.
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Ce se întâmplă dacă ai fost în concediu medical
Codul muncii conține și reguli pentru situațiile în care problemele de sănătate împiedică efectuarea concediului de odihnă. Articolul 145 alineatul (6) prevede că dreptul la concediu anual există inclusiv atunci când incapacitatea temporară de muncă se menține pe întreaga perioadă a unui an calendaristic.
Și în această situație, angajatorul trebuie să acorde concediul într-o perioadă de 18 luni începând cu anul următor celui în care salariatul s-a aflat în concediu medical. Pentru un concediu medical care acoperă întreg anul 2026, intervalul ajunge astfel până la 30 iunie 2028.
Dacă incapacitatea temporară de muncă apare în timpul concediului de odihnă, acesta se întrerupe. Zilele rămase sunt efectuate după încetarea situației medicale sau sunt reprogramate atunci când continuarea imediată nu este posibilă.
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Termenul de reportare nu înseamnă pierderea automată a dreptului
Depășirea perioadei de reportare nu trebuie confundată cu ștergerea automată a oricărui drept legat de concediul neefectuat. Contează dacă angajatorul i-a oferit efectiv salariatului posibilitatea de a-și lua zilele libere.
Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit că un lucrător nu își poate pierde automat dreptul la concediu anual plătit doar pentru că nu l-a solicitat. Angajatorul trebuie să poată demonstra că salariatul a avut posibilitatea reală de a-l efectua și a fost informat corespunzător.
Pentru tine, reperul practic rămâne programarea zilelor restante înainte de 30 iunie 2028, dacă sunt aferente anului 2026 și se aplică regula generală din Codul muncii. Dacă solicitările sunt refuzate repetat, păstrează cererile și răspunsurile, deoarece acestea pot documenta împrejurările în care concediul nu a fost efectuat.