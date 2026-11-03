Până când poți lua zilele de concediu neefectuate în 2026. Termenul din Codul Muncii

Pentru drepturile aferente anului 2026, calculul începe la 1 ianuarie 2027. Cele 18 luni se încheie la 30 iunie 2028, nu la sfârșitul anului 2027 și nici la 18 luni de la ultima zi de concediu luată.

De exemplu, dacă ai cinci zile neefectuate din concediul cuvenit pentru 2026, acestea trebuie programate și acordate în interiorul acestui interval, în condițiile legii. Numărul zilelor rămase nu schimbă modul de calcul al perioadei de reportare.

Aceeași regulă este explicată și de Inspecția Muncii în informațiile adresate salariaților. Instituția precizează că obligația acordării concediului neefectuat revine angajatorului atunci când salariatul nu l-a putut utiliza din motive justificate.

Zilele nu dispar la 31 decembrie, dar concediul trebuie programat

Încheierea anului nu șterge automat zilele de concediu rămase. Totuși, existența termenului de reportare nu înseamnă că efectuarea concediului poate fi amânată fără motiv, deoarece articolul 146 alineatul (1) stabilește că acesta se efectuează în fiecare an.

Articolul 148 prevede că efectuarea concediului se bazează pe o programare colectivă sau individuală stabilită de angajator, după consultarea salariaților ori a reprezentanților acestora, după caz. Programarea trebuie făcută până la sfârșitul anului pentru anul următor.

Dacă ai zile rămase din 2026, poți cere departamentului de resurse umane confirmarea soldului și discutarea perioadei în care le vei folosi. O solicitare scrisă și răspunsul primit ajută la păstrarea unei evidențe clare.

Termenul de 18 luni nu îți permite să lipsești de la serviciu fără parcurgerea procedurii de acordare a concediului. Potrivit articolului 149, salariatul trebuie să efectueze concediul în perioada programată, cu excepția situațiilor prevăzute de lege sau a motivelor obiective care împiedică acest lucru.