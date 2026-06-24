Pământul ar putea scăpa de Soarele uriaș care îl va transforma într-un infern, spun cercetătorii

Soarele va crește uriaș, dar Pământul ar putea fi împins mai departe

Soarele se află acum în etapa stabilă a vieții sale, în care transformă hidrogenul în heliu în centrul său. În aproximativ cinci miliarde de ani, rezervele de hidrogen din nucleu se vor epuiza, iar steaua noastră va începe o transformare spectaculoasă. Se va umfla într-o gigantă roșie, devenind mult mai mare și mai luminoasă decât este astăzi.

Mercur și Venus sunt considerate aproape sigur condamnate în acest scenariu. Orbitele lor sunt prea apropiate de Soare, iar expansiunea stelei le-ar putea înghiți complet. Pământul se află chiar la limita problemei: este destul de departe pentru a avea o șansă de supraviețuire, dar suficient de aproape încât influența gravitațională și mareică a Soarelui aflat în expansiune să îi poată modifica dramatic orbita.

Noul studiu realizat de cercetători de la KU Leuven, CEA Paris-Saclay și Université Paris Cité analizează cu modele actualizate această luptă dintre două forțe. Pe de o parte, interacțiunile mareice dintre Pământ și Soarele ajuns într-o fază uriașă pot trage planeta mai aproape de stea. Pe de altă parte, Soarele va pierde masă prin vânturi stelare, iar gravitația sa va slăbi. O stea mai ușoară ține planetele mai puțin strâns, ceea ce le poate împinge spre orbite mai largi.

Un detaliu schimbă tot: câtă masă va pierde Soarele

Rezultatul depinde de un detaliu pe care astronomii încă nu îl pot calcula cu precizie: ritmul în care Soarele va pierde materie atunci când va ajunge într-o etapă târzie de evoluție. Dacă va pierde suficient de multă masă, Pământul ar putea fi mutat lent spre exterior, dincolo de raza maximă a Soarelui umflat.

Autorii studiului au folosit observațiile unei stele numite L2 Puppis drept punct de comparație pentru viitorul Soarelui. L2 Puppis este o stea evoluată, relativ apropiată de noi la scară cosmică, care permite astronomilor să observe mai bine procesele de pierdere a masei în ultimele etape ale vieții unei stele asemănătoare Soarelui.

În simulările bazate pe acest model și pe calcule noi privind forțele mareice, Pământul supraviețuiește atât fazei de gigantă roșie, cât și fazei ulterioare, numită ramura asimptotică a gigantelor. În scenariile construite pe modele mai vechi, planeta este atrasă suficient de mult spre Soare încât ajunge să fie înghițită.

Asta nu înseamnă că oamenii de știință au rezolvat definitiv misterul. Chiar autorii lucrării spun că finalul Pământului rămâne incert, deoarece predicțiile sunt extrem de sensibile la felul în care sunt calculate pierderile de masă și interacțiunile gravitaționale. Noua concluzie este că planeta are o șansă mai mare decât se credea anterior să nu dispară în interiorul Soarelui.