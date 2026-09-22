Soarele ar putea produce o erupție de zeci de ori mai puternică decât tot ce am măsurat până acum. O pată solară uriașă din 1947 dezvăluie un pericol pentru Pământ

Descoperirea nu înseamnă că o asemenea erupție este iminentă și nici că Soarele produce automat un astfel de eveniment la fiecare 100 de ani. Cercetarea arată însă că riscul unor fenomene solare extreme nu poate fi exclus atunci când sunt evaluate amenințările la adresa infrastructurii tehnologice de pe Pământ.

Pata solară uriașă din 1947 ar fi putut declanșa o explozie extremă

Cercetătorii de la Institutul Max Planck pentru Cercetarea Sistemului Solar din Germania, împreună cu specialiști de la Universitatea din Colorado, au analizat una dintre cele mai mari pete solare observate vreodată. Aceasta a apărut în aprilie 1947 și avea un diametru de aproximativ 40 de ori mai mare decât cel al Pământului, acoperind circa 0,6% din discul solar vizibil. Dimensiunile sale indică existența unei regiuni magnetice uriașe, capabile să acumuleze cantități foarte mari de energie.

Pentru a estima potențialul acestei pete solare, oamenii de știință au analizat datele colectate de observatorul spațial Solar Dynamics Observatory al NASA între 2010 și 2016. Au comparat energia eliberată de cele mai puternice 300 de erupții solare din această perioadă cu dimensiunile regiunilor active în care s-au produs. Relația identificată a fost apoi utilizată pentru a estima câtă energie ar fi putut elibera pata solară din 1947.

Calculele indică o energie tipică de aproximativ 2,31 × 10³³ ergi pentru o erupție asociată unei asemenea regiuni. În anumite scenarii statistice, energia ar fi putut depăși 1,25 × 10³⁴ ergi, pragul de 10³⁴ ergi fiind utilizat pentru definirea unei supererupții.

Din fericire, nu există dovezi că pata solară din 1947 ar fi produs o asemenea explozie. Studiul arată însă că Soarele poate genera regiuni magnetice suficient de mari pentru a declanșa fenomene mult mai intense decât erupțiile observate în perioada modernă. Activitatea magnetică a stelei noastre și relația dintre petele solare și erupțiile puternice reprezintă unele dintre principalele direcții de cercetare ale astronomilor care monitorizează vremea spațială.

O supererupție solară ar putea avea loc o dată la 100 de ani?

O cercetare anterioară, realizată de aceeași echipă de la Institutul Max Planck, a analizat activitatea a 56.450 de stele asemănătoare Soarelui. Rezultatele au sugerat că supererupțiile pot apărea, în medie, aproximativ o dată la un secol pe stelele cu caracteristici similare. Descoperirea a ridicat întrebarea dacă Soarele nostru este capabil să producă evenimente la fel de intense.

Totuși, această frecvență este o estimare statistică obținută din observațiile altor stele și nu reprezintă o predicție pentru activitatea Soarelui. Cercetătorii nu au demonstrat că steaua noastră produce o supererupție la fiecare 100 de ani și nici nu au identificat un ciclu regulat al unor asemenea fenomene.