Anthropic plătește 1,5 miliarde de dolari autorilor. Cea mai mare înțelegere din istorie într-un proces privind antrenarea AI

Procesul a fost deschis în 2024 de mai mulți scriitori care au acuzat Anthropic că a utilizat copii piratate ale cărților lor pentru a antrena modelul Claude, fără acordul autorilor și fără plata unor licențe. Deși compania a susținut că procesul de antrenare a modelelor AI reprezintă „fair use” conform legislației americane, cazul a scos la iveală și utilizarea unei biblioteci uriașe de cărți obținute ilegal.

Instanța a aprobat acordul, dar disputa privind AI și copyright-ul continuă

Judecătoarea federală Araceli Martinez-Olguin din San Francisco a aprobat definitiv acordul, respingând criticile potrivit cărora suma ar fi prea mică sau că onorariile avocaților sunt prea mari. Potrivit documentelor din instanță, peste 91% dintre autorii și editorii eligibili și-au revendicat deja compensațiile prevăzute în acord.

Anterior, un alt judecător implicat în dosar stabilise că utilizarea cărților protejate prin drepturi de autor pentru antrenarea unui model AI poate fi considerată „fair use” în anumite condiții. Totuși, instanța a concluzionat că Anthropic a încălcat legea prin stocarea a peste șapte milioane de copii piratate într-o bibliotecă digitală centralizată, aspect care a dus la negocierea acordului de 1,5 miliarde de dolari.

Cazul este primul proces major privind copyright-ul și inteligența artificială care se încheie printr-o înțelegere, însă nu stabilește un precedent obligatoriu pentru celelalte litigii aflate pe rolul instanțelor americane.

Presiunea asupra companiilor AI crește

Decizia vine într-un moment în care numeroase companii din domeniul inteligenței artificiale se confruntă cu procese similare. Autori, publicații și edituri acuză dezvoltatorii de modele AI că au folosit conținut protejat prin drepturi de autor fără permisiune pentru antrenarea sistemelor generative.

Pe lângă Anthropic, și alte nume importante din industrie, precum OpenAI, Google, Meta sau Midjourney, sunt implicate în litigii care încearcă să stabilească limitele legale ale utilizării materialelor protejate în dezvoltarea inteligenței artificiale. Rezultatele acestor procese ar putea influența modul în care vor fi construite și antrenate viitoarele modele AI și dacă dezvoltatorii vor trebui să plătească licențe pentru conținutul folosit.

Pentru Anthropic, acordul pune capăt unuia dintre cele mai importante procese din istoria companiei, însă dezbaterea privind relația dintre inteligența artificială și drepturile de autor este departe de a se încheia. Instanțele americane vor continua să decidă, de la caz la caz, dacă antrenarea modelelor AI pe materiale protejate poate fi considerată utilizare echitabilă sau reprezintă o încălcare a legislației privind copyright-ul.