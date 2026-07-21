Modelul AI gratuit din China care a speriat Silicon Valley. Un director OpenAI a declanșat un scandal la Washington
Un model de inteligență artificială dezvoltat în China a reușit să provoace un conflict neașteptat între OpenAI și oficiali importanți ai administrației americane. Dean Ball, director pentru strategie și viitor în cadrul OpenAI, a avertizat asupra riscurilor modelelor chinezești puternice și accesibile. Declarațiile sale au fost criticate dur de reprezentanții Casei Albe și ai Pentagonului, potrivit Axios.
În centrul disputei se află Kimi K3. Modelul a fost creat de compania Moonshot AI din Beijing. Sistemul este disponibil în regim open-weight. Asta înseamnă că dezvoltatorii pot descărca, analiza și adapta parametrii modelului.
Performanțele sale sunt apropiate de cele oferite de unele dintre cele mai avansate sisteme americane. Costurile sunt însă mult mai mici. Tocmai această combinație pune presiune pe OpenAI, Anthropic și alte companii care investesc miliarde de dolari în modele închise.
Kimi K3 promite performanță uriașă la preț redus
Moonshot AI a prezentat Kimi K3 pe 16 iulie 2026. Modelul are 2,8 trilioane de parametri. Compania îl descrie drept cel mai mare sistem open-weight lansat până acum. Acesta este optimizat pentru programare, gestionarea unor sarcini complexe și utilizarea agenților AI.
Primele evaluări independente indică rezultate competitive. Modelul poate rivaliza, în anumite teste, cu soluții dezvoltate de OpenAI și Anthropic. Totuși, rezultatele benchmarkurilor nu garantează aceeași performanță în toate situațiile reale.
Interesul a fost atât de mare, încât Moonshot AI a oprit temporar abonamentele noi. Solicitările utilizatorilor au depășit capacitatea infrastructurii disponibile. Compania a decis să păstreze resursele de calcul pentru clienții existenți, relatează Reuters. (Reuters)
Kimi K3 continuă strategia folosită de mai multe companii chinezești. Acestea lansează modele puternice la prețuri mai mici. Un exemplu este DeepSeek V4, care a reaprins competiția tehnologică dintre China și Statele Unite.
Directorul OpenAI a fost acuzat că cere protecție de la stat
Dean Ball a susținut că publicarea unor modele chinezești atât de puternice poate crea riscuri. El a descris sistemele open-weight drept „deceleraționiste”. În opinia sa, acestea pot descuraja companiile private să investească sume uriașe în dezvoltare.
Logica este simplă. O companie poate cheltui miliarde pentru a crea un model închis. Un rival poate lansa apoi un sistem apropiat ca performanță, dar mult mai ieftin și disponibil pentru descărcare. Clienții ar avea mai puține motive să plătească tarife ridicate.
Ball a prezis că autoritățile americane vor crea riscuri de reglementare în jurul folosirii modelelor chinezești. O astfel de strategie ar putea determina marile companii de cloud să evite Kimi, DeepSeek sau alte alternative dezvoltate în China.
Declarația a atras atenția lui David Sacks, consilier al Casei Albe pentru inteligență artificială. Acesta s-a întrebat dacă Ball descrie pur și simplu un posibil scenariu sau recunoaște o strategie de capturare a reglementării în avantajul OpenAI. Sacks a avertizat că incertitudinea legislativă nu trebuie transformată într-o armă împotriva concurenței. (Axios)
Emil Michael, subsecretar american al Apărării, a avut o reacție și mai dură. Oficialul Pentagonului l-a numit pe Ball „idiotul suprem al satului” din industria AI. El a respins ideea că restricțiile instituțiilor americane asupra tehnologiei chinezești ar face parte dintr-o strategie ascunsă. (Axios)
Modelele deschise amenință afacerile construite în jurul AI
Disputa nu este doar despre securitate. Este și despre bani. Dezvoltarea și operarea modelelor avansate necesită centre de date, energie și mii de procesoare. Companiile americane trebuie să recupereze aceste investiții prin abonamente și servicii pentru firme.
Modelele chinezești schimbă această ecuație. Companiile pot instala un sistem open-weight pe propria infrastructură. Îl pot modifica și adapta. Pot evita și plata continuă a unor servicii externe. Acesta este motivul pentru care AI-ul mai ieftin începe să amenințe avantajul comercial al marilor laboratoare.
Există însă și riscuri reale. Un model descărcat poate fi modificat pentru eliminarea măsurilor de protecție. Poate fi folosit în atacuri cibernetice, dezinformare sau alte activități periculoase. Autoritățile americane analizează și posibilitatea ca datele sensibile să ajungă în China.
În același timp, interzicerea concurenței poate proteja companiile dominante. Startupurile și dezvoltatorii susțin că modelele deschise stimulează inovația. Ele permit echipelor mici să construiască produse fără investiții uriașe. Ascensiunea unui AI chinezesc mai ieftin decât ChatGPT arată cât de repede se poate schimba piața.
Kimi K3 nu a învins încă OpenAI. A reușit însă ceva la fel de important. A forțat Silicon Valley și Washingtonul să discute public despre o întrebare incomodă: ce se întâmplă cu afacerile de miliarde de dolari atunci când performanța devine tot mai ieftină și aproape gratuită?