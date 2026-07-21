Modelul AI gratuit din China care a speriat Silicon Valley. Un director OpenAI a declanșat un scandal la Washington

Performanțele sale sunt apropiate de cele oferite de unele dintre cele mai avansate sisteme americane. Costurile sunt însă mult mai mici. Tocmai această combinație pune presiune pe OpenAI, Anthropic și alte companii care investesc miliarde de dolari în modele închise.

Kimi K3 promite performanță uriașă la preț redus

Moonshot AI a prezentat Kimi K3 pe 16 iulie 2026. Modelul are 2,8 trilioane de parametri. Compania îl descrie drept cel mai mare sistem open-weight lansat până acum. Acesta este optimizat pentru programare, gestionarea unor sarcini complexe și utilizarea agenților AI.

Primele evaluări independente indică rezultate competitive. Modelul poate rivaliza, în anumite teste, cu soluții dezvoltate de OpenAI și Anthropic. Totuși, rezultatele benchmarkurilor nu garantează aceeași performanță în toate situațiile reale.

Interesul a fost atât de mare, încât Moonshot AI a oprit temporar abonamentele noi. Solicitările utilizatorilor au depășit capacitatea infrastructurii disponibile. Compania a decis să păstreze resursele de calcul pentru clienții existenți, relatează Reuters. (Reuters)

Kimi K3 continuă strategia folosită de mai multe companii chinezești. Acestea lansează modele puternice la prețuri mai mici. Un exemplu este DeepSeek V4, care a reaprins competiția tehnologică dintre China și Statele Unite.

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Dean Ball a susținut că publicarea unor modele chinezești atât de puternice poate crea riscuri. El a descris sistemele open-weight drept „deceleraționiste”. În opinia sa, acestea pot descuraja companiile private să investească sume uriașe în dezvoltare.

Logica este simplă. O companie poate cheltui miliarde pentru a crea un model închis. Un rival poate lansa apoi un sistem apropiat ca performanță, dar mult mai ieftin și disponibil pentru descărcare. Clienții ar avea mai puține motive să plătească tarife ridicate.