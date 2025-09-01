Cum crești viteza internetului pe Wi-Fi acasă. Metode simple care chiar funcționează

Wi-Fi-ul lent strică orice: filmele se blochează, apelurile video se pixelizează, iar jocurile par „în reluare”. Vestea bună e că multe probleme se rezolvă fără să cheltuiești bani, doar prin câteva ajustări chibzuite. Mai jos găsești un ghid prietenos, pe înțelesul tuturor, cu pași practicați de profesioniști și explicați pe scurt — de la repoziționarea routerului și schimbarea canalului până la cablarea dispozitivelor fixe.

Pune routerul acolo unde are „vizibilitate”

Routerul e antena ta radio: dacă îl ascunzi după un televizor, într-un dulap metalic sau într-un colț, îi „tai” din putere. Ideal este un loc central al locuinței, pe cât posibil la înălțime (pe o poliță), la vedere și departe de obstacole mari precum pereți portanți, oglinzi sau aparate care „zornăie” electric (cuptor cu microunde, frigidere, stații audio puternice).

În case pe două niveluri, încearcă poziționarea pe palierul etajului sau cât mai aproape de scara interioară — semnalul „curge” mai uniform pe verticală. Dacă ai antene externe, reglează-le: una verticală și una ușor înclinată poate ajuta la acoperire în planuri diferite.

Alege banda potrivită și separă dispozitivele

Rețeaua ta are cel puțin două „autostrăzi”: 2,4 GHz și 5 GHz (sau 6 GHz pe echipamente mai noi). Pe scurt: 2,4 GHz ajunge mai departe și trece mai bine prin pereți, dar e mai aglomerată; 5/6 GHz e mult mai rapidă, însă pe distanțe mai scurte. O regulă simplă: dispozitivele fixe din apropiere (TV, consolă, laptop de birou) pe 5/6 GHz; senzori, becuri smart, device-uri mai vechi — pe 2,4 GHz.

Dacă routerul tău „unește” benzile sub același nume (SSID), creează două nume diferite, de exemplu „Casa-24” și „Casa-5G”, ca să poți alege manual. Dispozitivele vor rămâne apoi „lipite” de banda potrivită, fără să sară haotic între frecvențe în mijlocul unui apel video.

Schimbă canalul și scapă de interferențe

Vecinii pot fi „trafic” pe aceeași bandă cu tine. Dacă simți că în anumite ore totul încetinește, intră în aplicația sau panoul routerului și schimbă canalul. Pe 2,4 GHz, canalele 1, 6 și 11 sunt, în general, opțiuni mai sigure pentru a evita suprapunerile; pe 5 GHz ai mai mult spațiu, iar pe 6 GHz și mai mult, dar nu toate dispozitivele îl suportă încă.

În plus, mută departe de router surse de interferențe: baby-monitor, cuptor cu microunde, emițătoare Bluetooth foarte puternice sau chiar o bandă LED cu alimentator „zgomotos”. Micile mutări pot aduce câteva zeci de megabiți în plus fără niciun cost.

Actualizează, repornește și securizează rețeaua

Firmware-ul (software-ul intern) al routerului primește periodic remedieri de stabilitate și optimizări. Verifică în aplicația producătorului sau în interfața web dacă există update și instalează-l. Un restart simplu, o dată la câteva săptămâni, eliberează memoria și rezolvă blocajele care apar în timp.

Securitatea contează și pentru viteză: parolele slabe atrag „musafiri” pe rețeaua ta. Activează WPA2 sau WPA3 (dacă e disponibil), alege o parolă serioasă și creează o rețea „Guest” pentru prieteni sau pentru dispozitive despre care nu ești sigur. Mai puțini „pasageri clandestini” înseamnă bandă mai multă pentru tine.

Calitate înainte de cantitate: QoS și prioritizarea traficului

Unele routere includ QoS (Quality of Service). Prin QoS, poți spune: „apelurile video și conferințele au prioritate”, astfel încât, atunci când altcineva descarcă jocuri sau actualizări masive, întâlnirile tale pe Zoom/Teams să rămână fluide. Caută secțiunea QoS în aplicație și setează profilul „Video” sau „Conferințe” pe dispozitivele de lucru.

Dacă te joci online, setează consola sau PC-ul la prioritate ridicată și limitează actualizările automate la orele „libere”. QoS nu creează viteză din nimic, dar distribuie mai inteligent ceea ce ai.

Extinzi corect acoperirea: mesh sau extender?

Dacă locuința e mare sau complicată (pereți groși, mansardă), un router singur s-ar putea să nu ajungă. Un sistem mesh (două-trei noduri) creează o „pânză” Wi-Fi coerentă cu roaming bun: te plimbi prin casă și telefonul rămâne conectat fără întreruperi. Un extender simplu e mai ieftin, dar deseori taie viteza la jumătate și face rețele separate. Când bugetul permite, mesh-ul e soluția elegantă și stabilă.

Pentru o performanță maximă, leagă nodurile mesh între ele pe cablu (backhaul Ethernet). Dacă nu poți, alege poziții „la vedere” între noduri, nu din cameră în cameră prin trei pereți.

Cablul rămâne rege pentru dispozitivele fixe

Oricât ar avansa standardele Wi-Fi, un cablu Ethernet bine pus la punct bate orice „wireless perfect” în stabilitate și latență. Pentru TV, PC de birou, consolă sau NAS, trage un cablu acolo unde se poate. Astfel, eliberezi aerul pentru device-urile care chiar au nevoie de Wi-Fi (telefoane, tablete), iar viteza percepută în toată casa crește.

Dacă nu e realist să tragi cabluri peste tot, ia în calcul un mic switch lângă TV și alimentează pe fir toate „cutiuțele” din mobilierul media. Un singur cablu din router până acolo, apoi mai multe porturi locale — simplu și eficient.

Când să te gândești la upgrade de echipamente

Dacă routerul tău are peste 5–6 ani, e posibil să fie „gâtul de sticlă”. Noile standarde (Wi-Fi 6/6E, iar mai nou 7) gestionează mai multe dispozitive simultan, congestionarea e mai mică, iar vitezele reale sunt mai mari. Înainte de upgrade, verifică totuși abonamentul la internet: dacă planul tău e limitat, nici cel mai nou router nu poate depăși capul de tabel impus de furnizor.

La fel, ia în calcul modemul (dacă ai conexiune prin cablu) și cablurile vechi. O verigă slabă în lanțul fizic poate frâna tot ce ai optimizat în wireless.

Concluzia scurtă: începe cu mutări gratuite (poziționare, canale, separarea benzilor), treci la disciplină de rețea (update, QoS, securitate), extinde acoperirea când e cazul (mesh), iar pentru stabilitate maximă cablarea dispozitivelor fixe face minuni. Doar dacă toate acestea nu ajung, atunci merită un upgrade de echipamente.