IGPR a răspuns astfel afirmațiilor despre un presupus atac asupra radarelor montate pe autospeciale, potrivit precizărilor citate de News.ro.

Ce se întâmplă cu radarele retrase temporar

Verificările urmăresc să stabilească dacă aparatele pot fi folosite în continuare pentru constatări corecte în trafic. „Această situație nu este consecința unui atac informatic”, a transmis IGPR. Decizia privind utilizarea echipamentelor va fi luată după evaluarea lor.

Retragerea temporară nu înseamnă casarea radarelor. Precizările citate nu includ numărul aparatelor verificate, modelele vizate sau data la care evaluările ar urma să se încheie. Instituția a subliniat că monitorizarea vitezei continuă cu echipamentele funcționale.

Cum ajunge amenda acasă fără oprirea mașinii

Printre instrumentele folosite pentru supravegherea traficului se află sistemul e-SIGUR. Acesta utilizează inclusiv radare TruCAM II montate pe trepiede, în afara carosabilului, la vedere. Aparatele înregistrează circulația, iar imaginile sunt analizate ulterior de polițiști, după cum explică Ministerul Afacerilor Interne.

Procedura permite sancționarea unei abateri fără ca mașina să fie oprită imediat de un echipaj. Proprietarul poate primi mai întâi o solicitare de identificare a persoanei care conducea. După stabilirea șoferului și verificarea abaterii, procesul-verbal este comunicat la domiciliul acestuia.

De aceea, înregistrarea de către un radar e-SIGUR și primirea amenzii sunt etape diferite. Solicitarea privind identitatea șoferului nu este ea însăși amenda, iar simpla apariție a unui vehicul în imagini nu înseamnă că proprietarul este sancționat automat.

Într-un caz prezentat de MAI în 2025, verificarea imaginilor a dus la deschiderea unui dosar pentru fals în declarații. Datele comunicate autorităților indicau o femeie drept persoana aflată la volan, însă înregistrarea arăta un bărbat. Mașina fusese surprinsă în județul Iași, cu 84 km/h pe un sector unde limita era de 60 km/h. Cazul arată și rolul verificării umane a datelor colectate de aparate.