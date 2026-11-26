Două dintre cele mai performante telescoape spațiale ale momentului au permis astronomilor să privească și mai adânc în trecutul Universului. Cercetătorii au identificat cel mai îndepărtat quasar observat până acum, un obiect cosmic extrem de luminos, alimentat de o gaură neagră supermasivă, care exista la doar 630 de milioane de ani după Big Bang.

Descoperirea, prezentată într-un studiu publicat în Astronomy & Astrophysics, depășește precedentul record cu aproximativ 40 de milioane de ani. Obiectul a fost identificat cu ajutorul datelor colectate de telescopul spațial James Webb al NASA și de telescopul Euclid al Agenției Spațiale Europene (ESA), potrivit Live Science.

Dincolo de recordul stabilit, astronomii au descoperit o particularitate surprinzătoare: gaura neagră din centrul quasarului pare să acumuleze materie mai lent decât ar sugera dimensiunile sale impresionante, complicând explicațiile privind formarea primelor găuri negre supermasive.

O gaură neagră cu masa echivalentă a 360 de milioane de sori

Obiectul cosmic, catalogat oficial drept J1504+6252, a primit numele Dún Aonghasa, inspirat de o fortăreață preistorică situată pe marginea unei faleze de pe insula irlandeză Inis Mór. Denumirea simbolizează poziția quasarului la frontiera actuală a observațiilor astronomice.

Potrivit Agenției Spațiale Europene, gaura neagră care alimentează quasarul are o masă estimată la aproximativ 360 de milioane de ori mai mare decât cea a Soarelui.

Astronomii au măsurat o deplasare spre roșu (redshift) de 8,13, fiind pentru prima dată când un quasar a fost identificat la o valoare care depășește pragul de 8.

Acest fenomen apare deoarece expansiunea Universului întinde lungimile de undă ale luminii emise de obiectele cosmice îndepărtate. Măsurarea sa le permite astronomilor să estimeze perioada din istoria cosmică în care existau respectivele obiecte.

În cazul quasarului Dún Aonghasa, lumina observată de cercetători a călătorit aproximativ 13,1 miliarde de ani înainte de a ajunge la telescoapele noastre. La momentul emiterii acesteia, Universul avea mai puțin de 5% din vârsta sa actuală.

Ce sunt quasarii și de ce sunt importanți pentru înțelegerea Universului

Quasarii se numără printre cele mai luminoase obiecte din Univers. Aceștia se formează atunci când găurile negre supermasive din centrul galaxiilor atrag cantități considerabile de materie din împrejurimi.

Gazul și praful cosmic formează un disc de acreție în jurul găurii negre, încălzindu-se la temperaturi extreme și emițând cantități uriașe de energie. În anumite situații, luminozitatea unui quasar poate depăși lumina emisă de toate stelele galaxiei care îl găzduiește.

Quasarii erau mult mai răspândiți în Universul timpuriu decât în prezent. Studierea acestora le oferă cercetătorilor informații despre formarea galaxiilor și despre mecanismele prin care găurile negre supermasive au reușit să atingă dimensiuni impresionante într-un interval relativ scurt la scară cosmică.

Observațiile realizate în ultimii ani cu telescopul James Webb au evidențiat deja numeroase obiecte care pun sub semnul întrebării modelele tradiționale privind evoluția Universului.

Gaura neagră descoperită de Euclid și James Webb ascunde un mister

Cea mai surprinzătoare caracteristică a quasarului Dún Aonghasa nu este doar vechimea sa, ci și ritmul relativ lent în care gaura neagră centrală acumula materie la momentul observat.

Pentru a ajunge la o masă echivalentă cu cea a 360 de milioane de sori în numai 630 de milioane de ani de la Big Bang, aceasta ar fi trebuit fie să se formeze pornind de la o masă inițială considerabilă, fie să traverseze perioade de creștere extrem de accelerată.

Cercetătorii de la Institutul Max Planck pentru Astronomie consideră că obiectul ar fi putut trece printr-o etapă de acumulare rapidă a materiei, urmată de o perioadă de activitate mai redusă.

Euclid Consortium+1

Această ipoteză este relevantă în contextul altor descoperiri recente privind mecanismele prin care se „hrănesc” găurile negre, care ar putea explica apariția unor asemenea structuri cosmice la scurt timp după formarea Universului.

O altă posibilitate analizată de comunitatea științifică este aceea că primele găuri negre supermasive s-au format prin mecanisme diferite de cele asociate prăbușirii stelelor obișnuite.

James Webb și Euclid ar putea descoperi obiecte cosmice și mai vechi

Descoperirea completează seria observațiilor prin care astronomii încearcă să reconstruiască primele etape ale istoriei cosmice. Printre acestea se numără și misterioasele puncte roșii identificate de telescopul James Webb, care ar putea ascunde găuri negre aflate în diferite stadii de dezvoltare.

Telescopul Euclid, lansat în 2023, are avantajul capacității de a analiza regiuni extinse ale cerului, în timp ce James Webb permite investigarea detaliată a unor obiecte cosmice extrem de îndepărtate.

Combinația dintre cele două instrumente ar putea conduce la identificarea unor quasari care existau chiar mai aproape de momentul Big Bangului, oferind noi indicii despre originea primelor găuri negre supermasive.

Fiecare asemenea descoperire restrânge numărul explicațiilor posibile privind evoluția Universului timpuriu. Dún Aonghasa demonstrează că, în ciuda progreselor tehnologice spectaculoase din astronomie, mecanismele prin care s-au format primele structuri cosmice uriașe rămân insuficient înțelese.