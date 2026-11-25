OPPO A7 Pro Max 5G are baterie de 10.000 mAh și încărcare rapidă

Elementul care diferențiază cel mai mult noul OPPO A7 Pro Max 5G este bateria de 10.000 mAh. Capacitatea este peste cea întâlnită în mod obișnuit la smartphone-urile din această categorie și ar trebui să ofere o autonomie extinsă, în special pentru persoanele care folosesc intens telefonul pentru jocuri, filmări sau alte activități solicitante.

Modelul este compatibil cu încărcarea rapidă 80W SUPERVOOC Flash Charge. Conform testelor de laborator ale companiei, bateria poate ajunge de la zero la 100% în aproximativ 91 de minute. OPPO precizează însă că timpul efectiv poate varia în funcție de condițiile de utilizare. În Uniunea Europeană, telefoanele nu includ adaptor de alimentare în pachet, chiar dacă oferta de lansare din România menționează un încărcător OPPO de 45W inclus.

Varianta OPPO A7 Pro 5G destinată pieței europene are o baterie de 7.400 mAh. Aceasta oferă și funcția de încărcare inversă prin cablu, prin care telefonul poate alimenta alte dispozitive compatibile.

Compania oferă și câteva informații despre rezistența bateriei modelului Max. Potrivit testelor și simulărilor OPPO pentru piața Uniunii Europene, aceasta ar trebui să păstreze peste 80% din capacitatea nominală după 1.300 de cicluri complete de încărcare. Rezultatele reale depind însă de modul de utilizare, de obiceiurile de încărcare și de condițiile de mediu.

Camere de 50 MP și funcții AI pentru fotografii și selfie-uri

Ambele telefoane au camere frontale și principale de 50 MP. OPPO pune accent pe fotografiile de grup, în special prin camera frontală Ultra-Wide AI Zoom Selfie, care oferă un câmp vizual de 100 de grade. Funcția AI Auto Wide-Angle Switch poate schimba automat încadrarea între nivelurile 1x și 0,6x, în funcție de numărul persoanelor detectate în cadru.

Sistemul include și corecția distorsiunilor, pentru a limita deformarea fețelor și a elementelor aflate spre marginile fotografiei. Pe partea din spate, ambele modele folosesc un senzor CMOS de 1/2 inch. OPPO susține că acesta captează cu până la 70% mai multă lumină decât senzorul folosit pe generația anterioară, A6 Pro 5G. Procentul provine din testele interne ale producătorului, iar rezultatele pot varia în funcție de condițiile de fotografiere.

A7 Pro Max 5G are un avantaj suplimentar: stabilizarea optică a imaginii, utilă în special în situațiile în care lumina este redusă sau telefonul se mișcă în timpul fotografierii. Modelul include și Power Flash, un sistem cu patru LED-uri care ajustează iluminarea în funcție de distanța față de subiect și de caracteristicile scenei. Funcția este completată de AI Night Mode, care urmărește să păstreze mai multe detalii în zonele luminoase și în umbre.