OPPO aduce în România două telefoane cu baterii neobișnuit de mari. Modelul de top are 10.000 mAh și costă aproape 3.000 de lei
OPPO a anunțat două noi smartphone-uri din seria A7 Pro, care vor ajunge pe piața din România cu baterii de capacitate mare, camere foto de 50 MP și ecrane AMOLED cu rată de reîmprospătare de până la 120 Hz. Diferența principală dintre cele două modele este autonomia: OPPO A7 Pro 5G are o baterie de 7.400 mAh în versiunea europeană, în timp ce varianta A7 Pro Max 5G ajunge la 10.000 mAh.
Cele două telefoane sunt poziționate în zona de preț de 2.400-3.000 de lei, în funcție de model și de oferta de lansare. OPPO mizează și pe funcții foto bazate pe AI, rezistență la apă și praf, precum și pe tehnologii menite să mențină performanța dispozitivelor pe termen lung.
OPPO A7 Pro Max 5G are baterie de 10.000 mAh și încărcare rapidă
Elementul care diferențiază cel mai mult noul OPPO A7 Pro Max 5G este bateria de 10.000 mAh. Capacitatea este peste cea întâlnită în mod obișnuit la smartphone-urile din această categorie și ar trebui să ofere o autonomie extinsă, în special pentru persoanele care folosesc intens telefonul pentru jocuri, filmări sau alte activități solicitante.
Modelul este compatibil cu încărcarea rapidă 80W SUPERVOOC Flash Charge. Conform testelor de laborator ale companiei, bateria poate ajunge de la zero la 100% în aproximativ 91 de minute. OPPO precizează însă că timpul efectiv poate varia în funcție de condițiile de utilizare. În Uniunea Europeană, telefoanele nu includ adaptor de alimentare în pachet, chiar dacă oferta de lansare din România menționează un încărcător OPPO de 45W inclus.
Varianta OPPO A7 Pro 5G destinată pieței europene are o baterie de 7.400 mAh. Aceasta oferă și funcția de încărcare inversă prin cablu, prin care telefonul poate alimenta alte dispozitive compatibile.
Compania oferă și câteva informații despre rezistența bateriei modelului Max. Potrivit testelor și simulărilor OPPO pentru piața Uniunii Europene, aceasta ar trebui să păstreze peste 80% din capacitatea nominală după 1.300 de cicluri complete de încărcare. Rezultatele reale depind însă de modul de utilizare, de obiceiurile de încărcare și de condițiile de mediu.
Camere de 50 MP și funcții AI pentru fotografii și selfie-uri
Ambele telefoane au camere frontale și principale de 50 MP. OPPO pune accent pe fotografiile de grup, în special prin camera frontală Ultra-Wide AI Zoom Selfie, care oferă un câmp vizual de 100 de grade. Funcția AI Auto Wide-Angle Switch poate schimba automat încadrarea între nivelurile 1x și 0,6x, în funcție de numărul persoanelor detectate în cadru.
Sistemul include și corecția distorsiunilor, pentru a limita deformarea fețelor și a elementelor aflate spre marginile fotografiei. Pe partea din spate, ambele modele folosesc un senzor CMOS de 1/2 inch. OPPO susține că acesta captează cu până la 70% mai multă lumină decât senzorul folosit pe generația anterioară, A6 Pro 5G. Procentul provine din testele interne ale producătorului, iar rezultatele pot varia în funcție de condițiile de fotografiere.
A7 Pro Max 5G are un avantaj suplimentar: stabilizarea optică a imaginii, utilă în special în situațiile în care lumina este redusă sau telefonul se mișcă în timpul fotografierii. Modelul include și Power Flash, un sistem cu patru LED-uri care ajustează iluminarea în funcție de distanța față de subiect și de caracteristicile scenei. Funcția este completată de AI Night Mode, care urmărește să păstreze mai multe detalii în zonele luminoase și în umbre.
Pentru editarea fotografiilor, OPPO introduce instrumente precum AI Portrait Glow, care propune efecte de iluminare, AI Popout și AI Remix Collage. Funcția Natural Tone ajustează culorile și tonurile pielii pentru o redare mai apropiată de aspectul natural. Disponibilitatea unor funcții AI poate depinde de piață și de versiunea software instalată.
Ecrane AMOLED de până la 6,78 inch și răcire îmbunătățită
Cele două telefoane au ecrane diferite ca dimensiune și rezoluție. OPPO A7 Pro 5G folosește un panou FHD+ AMOLED de 6,57 inch, cu rată de reîmprospătare de până la 120 Hz și luminozitate maximă declarată de 1.400 de niți.
A7 Pro Max 5G trece la un ecran AMOLED Ultra Bright de 6,78 inch, cu rezoluție 1.5K. Și acesta oferă o rată de reîmprospătare de până la 120 Hz, însă luminozitatea maximă ajunge la 1.800 de niți. Panoul poate reda 1,07 miliarde de culori. Valorile maxime pot varia în funcție de aplicație, conținut și mediul în care este folosit telefonul.
La capitolul performanță, OPPO menționează cipul NetworkBoost Chip S1 și tehnologia AI LinkBoost 4.0, destinate îmbunătățirii recepției semnalului. Conform testelor interne, acoperirea pentru încărcarea datelor prin rețea, cunoscută drept uplink, a crescut cu peste 50% pe anumite benzi de frecvență.
Ambele modele beneficiază de AI GameBoost 3.0 și de sistemul de răcire SuperCool Vapor Chamber. Pe versiunea Max, camera de vapori are o suprafață de 5.000 mm², pentru o gestionare mai eficientă a temperaturii în timpul sesiunilor lungi de gaming sau al filmărilor prelungite. Producătorul mai menționează optimizări software pentru gestionarea memoriei și comutarea între aplicații. În funcție de model și configurația de memorie, anumite versiuni beneficiază de o protecție a fluidității sistemului pe o perioadă de șase ani.
Cât costă OPPO A7 Pro 5G și A7 Pro Max 5G în România
OPPO A7 Pro 5G va fi comercializat în România în configurația cu 6 GB RAM și 256 GB spațiu de stocare, în culorile Surfing Blue și Shine Titanium. Prețul recomandat este de 2.599,99 lei, dar oferta de lansare reduce suma cu 200 de lei, până la 2.399,99 lei.
OPPO A7 Pro Max 5G va avea aceeași configurație de memorie, cu 6 GB RAM și 256 GB stocare. Telefonul va putea fi ales în variantele Lunar Black și Surfing Blue, la un preț recomandat de 2.999,99 lei. Reducerea anunțată pentru lansare este de 300 de lei, astfel că prețul promoțional ajunge la 2.699,99 lei.
Ambele modele sunt promovate cu protecție IP69K împotriva prafului și apei, conform condițiilor de laborator, și cu rezistență la șocuri evaluată prin metode de testare de nivel militar. Aceste certificări nu înseamnă însă că telefoanele sunt imposibil de deteriorat, iar protecția poate scădea în timp, pe măsură ce dispozitivele sunt uzate.
OPPO A7 Pro 5G va fi disponibil pe site-ul oficial oppostore.ro, iar informațiile despre ofertele de lansare și partenerii autorizați vor putea fi consultate prin canalele comerciale ale companiei.