Acestea sunt cele mai cumpărate telefoane OPPO în această perioadă. Modelele care atrag atenția cumpărătorilor și cât costă

OPPO A6 Pro este modelul care apare cel mai des în preferințele cumpărătorilor

Telefonul care domină clasamentul este OPPO A6 Pro, prezent în mai multe variante de culoare. Modelul este echipat cu 8 GB RAM, 256 GB spațiu de stocare, conectivitate 5G, baterie de 6.500 mAh și o cameră principală de 50 MP cu funcții AI.

În imagine apar atât versiunea Stellar Black, cât și Lunar Titanium, iar prețul afișat este de aproximativ 1.700 de lei.

Faptul că același smartphone este listat în mai multe variante sugerează că acesta reprezintă una dintre principalele opțiuni pentru cei care caută un telefon din gama medie.

OPPO A5m este alternativa pentru cei cu un buget redus

Pentru utilizatorii care nu vor să investească foarte mult într-un smartphone, oferta include și OPPO A5m. Telefonul este disponibil cu 8 GB RAM, 256 GB memorie internă, baterie de 6.000 mAh și conectivitate 4G. În pachet este menționat și un încărcător OPPO de 10W.

Modelul este afișat la un preț de aproximativ 900 de lei, ceea ce îl transformă în una dintre cele mai accesibile variante din selecția analizată.

Reno14 oferă mai multă memorie RAM și conectivitate 5G

În oferta retailerului apare și OPPO Reno14, un model poziționat peste seria A. Acesta este configurat cu 12 GB RAM, 256 GB spațiu de stocare și 5G, iar prețul afișat este de aproximativ 2.350 de lei.

Telefonul se adresează utilizatorilor care folosesc frecvent mai multe aplicații simultan sau își doresc un dispozitiv cu performanțe superioare pentru gaming și productivitate.