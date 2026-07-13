Acestea sunt cele mai cumpărate telefoane OPPO în această perioadă. Modelele care atrag atenția cumpărătorilor și cât costă
OPPO continuă să fie unul dintre producătorii care mizează pe o gamă variată de smartphone-uri, de la modele accesibile până la telefoane premium. O privire asupra primelor produse afișate într-unul dintre cele mai mari magazine online din România arată care sunt dispozitivele ce atrag cel mai mult interes din partea cumpărătorilor.
În top predomină seria OPPO A6 Pro, însă își fac loc și modele din gama A5m, un telefon din seria Reno14, dar și vârful de gamă Find N6, destinat utilizatorilor care caută performanță fără compromisuri.
OPPO A6 Pro este modelul care apare cel mai des în preferințele cumpărătorilor
Telefonul care domină clasamentul este OPPO A6 Pro, prezent în mai multe variante de culoare. Modelul este echipat cu 8 GB RAM, 256 GB spațiu de stocare, conectivitate 5G, baterie de 6.500 mAh și o cameră principală de 50 MP cu funcții AI.
În imagine apar atât versiunea Stellar Black, cât și Lunar Titanium, iar prețul afișat este de aproximativ 1.700 de lei.
Faptul că același smartphone este listat în mai multe variante sugerează că acesta reprezintă una dintre principalele opțiuni pentru cei care caută un telefon din gama medie.
OPPO A5m este alternativa pentru cei cu un buget redus
Pentru utilizatorii care nu vor să investească foarte mult într-un smartphone, oferta include și OPPO A5m. Telefonul este disponibil cu 8 GB RAM, 256 GB memorie internă, baterie de 6.000 mAh și conectivitate 4G. În pachet este menționat și un încărcător OPPO de 10W.
Modelul este afișat la un preț de aproximativ 900 de lei, ceea ce îl transformă în una dintre cele mai accesibile variante din selecția analizată.
Reno14 oferă mai multă memorie RAM și conectivitate 5G
În oferta retailerului apare și OPPO Reno14, un model poziționat peste seria A. Acesta este configurat cu 12 GB RAM, 256 GB spațiu de stocare și 5G, iar prețul afișat este de aproximativ 2.350 de lei.
Telefonul se adresează utilizatorilor care folosesc frecvent mai multe aplicații simultan sau își doresc un dispozitiv cu performanțe superioare pentru gaming și productivitate.
Find N6 este cel mai scump model din selecție
La vârful gamei se află OPPO Find N6, un telefon care iese imediat în evidență atât prin design, cât și prin configurație. Modelul este echipat cu 16 GB RAM, 512 GB spațiu de stocare și conectivitate 5G, fiind afișat în varianta de culoare Orange.
Prețul estimativ este de aproximativ 11.500 de lei, fiind de departe cel mai scump dispozitiv dintre primele modele analizate.
Majoritatea telefoanelor OPPO mizează pe baterii mari și spațiu generos de stocare
Un element comun pentru aproape toate smartphone-urile din imagine este capacitatea mare a bateriei. Modelele din seria A6 Pro sunt echipate cu acumulatori de 6.500 mAh, iar A5m dispune de o baterie de 6.000 mAh, ceea ce sugerează o autonomie ridicată în utilizarea de zi cu zi.
În același timp, 256 GB memorie internă a devenit configurația standard pentru majoritatea modelelor prezentate, indiferent că vorbim despre telefoane accesibile sau despre dispozitive din gama superioară.