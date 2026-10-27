OpenAI lansează GPT-6.1 Terra, un model AI de trei ori mai rapid și cu prețuri la jumătate
OpenAI a lansat GPT-6.1 Terra, un model AI conceput pentru sarcini de lucru care implică folosirea aplicațiilor, interpretarea imaginilor, programare și redactare. Noua versiune promite să execute mai repede operațiuni pe computer și să coste mai puțin decât modelele mai puternice ale companiei.
GPT-6.1 Terra este destinat activităților precum completarea formularelor, interpretarea desenelor tehnice, editarea videoclipurilor și automatizarea operațiunilor repetitive. Potrivit OpenAI, modelul aduce îmbunătățiri față de GPT-5.6 Terra atât în ceea ce privește viteza, cât și acuratețea răspunsurilor, se arată în comunicatul oficial.
GPT-6.1 Terra reduce costurile și timpul de lucru
Unul dintre principalele avantaje ale noului model este prețul mai mic. OpenAI a stabilit tarifele standard pentru API la un dolar pentru un milion de tokeni de intrare și cinci dolari pentru un milion de tokeni de ieșire. Costurile sunt cu 50% mai mici decât cele pentru GPT-5.6 Terra și GPT-6.1 Sol.
Diferența contează mai ales pentru companiile și dezvoltatorii care folosesc AI pentru volume mari de operațiuni. Un model care poate prelucra documente, introduce informații în aplicații sau completa formulare la un cost mai redus poate face automatizarea mai accesibilă.
OpenAI susține că GPT-6.1 Terra poate finaliza sarcini de peste trei ori mai repede decât GPT-6 Astra și GPT-6.1 Sol. Compania afirmă și că, în testul Agents’ Last Exam, noul model a obținut un rezultat cu 15 puncte procentuale mai mare decât GPT-5.6 Terra, la un nivel mediu de raționament, în timp ce costul a fost de aproximativ trei ori mai mic.
Potrivit companiei, performanța sa în acest test ajunge la nivelul GPT-6 Astra, deși prețul per token este de aproximativ zece ori mai mic. Aceste rezultate provin din evaluările prezentate de OpenAI și nu reprezintă o garanție că modelul va avea aceleași avantaje în orice aplicație sau flux de lucru.
Modelul face mai puține greșeli în testele OpenAI
Compania afirmă că GPT-6.1 Terra reduce semnificativ erorile factuale față de versiunea precedentă. Într-un test intern bazat pe întrebări concepute pentru a provoca răspunsuri greșite, rata erorilor a scăzut de la 53,6% pentru GPT-5.6 Terra la 16,7% pentru noul model, atunci când a fost folosit un nivel redus de raționament.
La nivelul maxim de raționament, rata erorilor a ajuns la 4,3%, după o scădere de 18 puncte procentuale, conform datelor publicate de OpenAI. Rezultatele indică o îmbunătățire în condițiile testului respectiv, dar evaluarea este internă, iar cifrele nu trebuie interpretate ca o rată universală de eroare în utilizarea de zi cu zi.
GPT-6.1 Terra a obținut rezultate mai bune și la programare. În Terminal-Bench 4.0, un test care măsoară capacitatea modelelor de a rezolva probleme folosind instrumente din linia de comandă, acesta a rezolvat 50,3% dintre sarcini la nivelul maxim de raționament. GPT-5.6 Terra obținuse 21,5% în aceeași evaluare.
Cu toate acestea, OpenAI recomandă în continuare GPT-6.1 Sol sau GPT-6 Astra pentru proiectele de programare cele mai dificile. Terra este poziționat mai degrabă ca o variantă eficientă pentru activitățile curente, în care contează echilibrul dintre performanță, viteză și cost.
GPT-6.1 Terra poate folosi aplicații și interpreta imagini
Modelul a fost conceput pentru a înțelege informațiile afișate pe ecran și pentru a executa acțiuni în aplicații. Printre exemplele oferite de OpenAI se numără identificarea unor elemente din imagini de produs, interpretarea desenelor tehnice și introducerea datelor din facturi în programe de contabilitate.
Aceste funcții sunt relevante pentru agenții AI care trebuie să ducă la capăt mai mulți pași într-o aplicație, nu doar să răspundă la întrebări. Într-un astfel de scenariu, modelul poate analiza informațiile disponibile pe ecran și poate acționa în funcție de sarcina primită.
OpenAI menționează și îmbunătățiri în raționamentul vizual, precum și în redactarea unor texte mai clare și mai naturale. Evaluările prezentate de companie arată rezultate mai bune decât GPT-5.6 Terra în testul MMMU-Pro, dedicat înțelegerii vizuale, și în OSWorld 2.1, care verifică modul în care agenții AI folosesc aplicații desktop pentru a rezolva sarcini în mai mulți pași.
GPT-6.1 Terra este disponibil pentru abonații ChatGPT Plus, Pro, Enterprise și Edu în ChatGPT Work și Codex. Dezvoltatorii îl pot accesa și prin API, folosind identificatorul gpt-6.1-terra. Pentru sarcini complexe de cercetare sau programare, OpenAI indică în continuare modelele sale mai puternice.