Bugetul pe care și-l dorește pentru renovare și mobilierul din bucătărie, baie și dormitor este de 25.000–30.000 de euro. Numai adunarea acestuia la prețul cerut ar duce achiziția și amenajarea planificată la 121.000–126.000 de euro, înaintea altor cheltuieli de cumpărare.

Ce au plătit alți proprietari pentru renovare

Un participant relatează că a plătit, în 2025, 33.000 de euro pentru manoperă și materiale, la 66 de metri pătrați utili și două balcoane. A refăcut instalațiile electrice și sanitare, păstrând termopanele. Mobilierul nu intră în sumă.

Un alt utilizator descrie un proiect mai amplu, într-un comentariu redat cu ortografia corectată:

„Am dat 40.000 de euro pe 75 mp cu două balcoane. Scos tot, cărat, încălzire în pardoseală, instalații noi — sanitare și electrice —, termopane, gresie, parchet, mobilă la comandă, obiecte sanitare și electrocasnice.”

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Ce merită trecut separat în deviz

Dacă te pregătești să cumperi o asemenea locuință, cere un deviz după vizionarea apartamentului de către profesioniștii care ar urma să execute lucrările. Pentru comparație, trimite aceeași listă de cerințe fiecărei echipe. O ofertă pentru zugrăvit și schimbarea pardoselii nu poate fi comparată direct cu una care include înlocuirea instalațiilor și refacerea băii.

Poți cere ca oferta să fie împărțită în categorii clare:

demontarea finisajelor și evacuarea resturilor;

instalațiile electrice, sanitare și termice;

repararea suportului pentru pereți și pardoseli;

finisajele, ușile și montajul acestora;

mobilierul, electrocasnicele și instalarea lor.

Solicită precizarea materialelor incluse, a cantităților și a prețurilor pentru manoperă. Întreabă și dacă suma comunicată cuprinde TVA, transportul materialelor, căratul până la apartament și curățenia de după lucrări. Aceste detalii îți permit să compari efectiv ofertele.