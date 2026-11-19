Cât costă să renovezi complet un apartament comunist în 2026. Cheltuielile care se adaugă la prețul de cumpărare
O renovare completă poate adăuga zeci de mii de euro la prețul unui apartament vechi. Într-o discuție de pe Reddit, un proprietar menționează 33.000 de euro pentru lucrări și materiale, fără mobilier, iar altul spune că a cheltuit 40.000 de euro inclusiv pentru mobilare și electrocasnice. Sumele descriu experiențe individuale, cu lucrări diferite, nu un tarif general pentru renovările din 2026.
Un apartament de 96.000 de euro, înainte de începerea lucrărilor
Discuția pornește de la un apartament cu patru camere, de 84 de metri pătrați și un balcon, din cartierul bucureștean Rahova. Prețul cerut este de 96.000 de euro. Autorul postării spune că locuința nu a fost renovată niciodată, deși blocul este anvelopat.
Bugetul pe care și-l dorește pentru renovare și mobilierul din bucătărie, baie și dormitor este de 25.000–30.000 de euro. Numai adunarea acestuia la prețul cerut ar duce achiziția și amenajarea planificată la 121.000–126.000 de euro, înaintea altor cheltuieli de cumpărare.
Ce au plătit alți proprietari pentru renovare
Un participant relatează că a plătit, în 2025, 33.000 de euro pentru manoperă și materiale, la 66 de metri pătrați utili și două balcoane. A refăcut instalațiile electrice și sanitare, păstrând termopanele. Mobilierul nu intră în sumă.
Un alt utilizator descrie un proiect mai amplu, într-un comentariu redat cu ortografia corectată:
„Am dat 40.000 de euro pe 75 mp cu două balcoane. Scos tot, cărat, încălzire în pardoseală, instalații noi — sanitare și electrice —, termopane, gresie, parchet, mobilă la comandă, obiecte sanitare și electrocasnice.”
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Ce merită trecut separat în deviz
Dacă te pregătești să cumperi o asemenea locuință, cere un deviz după vizionarea apartamentului de către profesioniștii care ar urma să execute lucrările. Pentru comparație, trimite aceeași listă de cerințe fiecărei echipe. O ofertă pentru zugrăvit și schimbarea pardoselii nu poate fi comparată direct cu una care include înlocuirea instalațiilor și refacerea băii.
Poți cere ca oferta să fie împărțită în categorii clare:
- demontarea finisajelor și evacuarea resturilor;
- instalațiile electrice, sanitare și termice;
- repararea suportului pentru pereți și pardoseli;
- finisajele, ușile și montajul acestora;
- mobilierul, electrocasnicele și instalarea lor.
Solicită precizarea materialelor incluse, a cantităților și a prețurilor pentru manoperă. Întreabă și dacă suma comunicată cuprinde TVA, transportul materialelor, căratul până la apartament și curățenia de după lucrări. Aceste detalii îți permit să compari efectiv ofertele.
Păstrează separat o rezervă pentru intervențiile care nu pot fi stabilite înaintea desfacerii finisajelor. Valoarea ei trebuie discutată în raport cu starea locuinței și lucrările propuse, fără a trata un procent ales arbitrar drept garanție că bugetul va ajunge.
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Molozul și mobila veche au propriile costuri
Evacuarea deșeurilor merită verificată înainte să înceapă șantierul. Un exemplu concret apare pe pagina oficială a Primăriei Sectorului 6 din București, unde pentru resturile provenite din renovări sunt indicați saci speciali cu o capacitate de 30 de kilograme, la 29 de lei bucata, cu TVA inclus. Prețul cuprinde colectarea și transportul.
La acest tarif, zece saci costă 290 de lei, iar douăzeci ajung la 580 de lei. Sunt doar exemple de calcul, nu o estimare a cantității rezultate din renovarea unui apartament. Ridicarea se programează cu operatorul, iar condițiile trebuie verificate pentru adresa la care se desfășoară lucrările.
Pentru mobilierul vechi și alte deșeuri voluminoase, aceeași primărie indică o mașină cu platformă de trei metri cubi, la 357 de lei. Serviciul se comandă și se programează separat.
Verifică dacă oferta echipei acoperă doar scoaterea resturilor din apartament sau și predarea acestora către operator. Dacă plătești separat ambele servicii, trece-le distinct în buget, ca să nu descoperi costul transportului după ce sacii sunt deja pregătiți.