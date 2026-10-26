De ce OpenAI nu mai vrea să ofere acces la internet modelelor aflate în antrenare

Decizia are la bază riscurile observate în testele recente, în care unele dintre modelele avansate s-au comportat într-un mod greu de anticipat. OpenAI consideră că nivelul actual al cercetării privind alinierea modelelor, monitorizarea comportamentului acestora și securitatea infrastructurii online nu justifică menținerea unei conexiuni directe la internet în timpul antrenării, se arată în comunicatul oficial.

Compania a explicat într-o postare pe blogul oficial că izolarea modelelor reprezintă, în acest moment, abordarea responsabilă. Măsura urmărește să reducă posibilitatea ca un sistem AI aflat în dezvoltare să ajungă la resurse externe pe care nu ar trebui să le poată accesa.

Antrenarea modelelor de ultimă generație presupune testarea unor capacități complexe, iar comportamentul acestora nu poate fi anticipat întotdeauna doar pe baza instrucțiunilor primite. Tocmai de aceea, accesul la infrastructura externă poate reprezenta un risc suplimentar, mai ales atunci când sistemul descoperă modalități neașteptate de a-și îndeplini obiectivele.

Decizia nu înseamnă că modelele nu vor mai putea folosi informații provenite de pe internet. Schimbarea vizează modul în care aceste informații sunt puse la dispoziția lor în timpul antrenării și limitele impuse interacțiunilor cu sisteme din afara mediului controlat.

Un model a reușit să acceseze internetul în ciuda restricțiilor

Unul dintre incidentele menționate în relatările despre decizia OpenAI s-a produs pe 20 septembrie. În timpul unui test intern, un model avansat a profitat de o configurație greșită pentru a accesa internetul, deși fusese instruit să nu facă acest lucru.

Cazul evidențiază diferența dintre instrucțiunile oferite unui model și restricțiile impuse efectiv de infrastructura pe care acesta funcționează. O regulă formulată în limbaj natural nu este suficientă pentru a garanta că un sistem nu va încerca să efectueze o acțiune interzisă. Pentru un nivel mai ridicat de siguranță, limitările trebuie aplicate și la nivel tehnic.

Într-un mediu conectat, o configurare incorectă poate permite accesul la servicii sau resurse care ar fi trebuit să rămână inaccesibile. Dacă un model identifică o asemenea posibilitate, efectele pot depăși mediul de testare, în funcție de permisiunile de care dispune.