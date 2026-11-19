De exemplu, un angajat care merge la medicul de familie și nu are adeverința de asigurat nu ar mai trebui să fie trimis să obțină documentul, dacă medicul poate confirma electronic că persoana figurează ca asigurată.

În urma verificării, sistemul va genera un document electronic care va confirma calitatea de asigurat la data și ora consultării, acesta urmând să aibă aceeași valoare juridică precum adeverința tradițională.

Documentul va conține numai informațiile necesare identificării persoanei și confirmării statutului de asigurat, fără date despre afecțiunile sau istoricul medical al pacientului.

Când va mai putea fi cerută adeverința de asigurat

Deși verificarea electronică va deveni regula, proiectul prevede și câteva excepții, pentru situațiile în care informațiile nu pot fi accesate sau confirmate prin sistemele informatice.

Adeverința ori alte documente justificative vor putea fi solicitate atunci când platforma CNAS nu funcționează, există probleme tehnice, persoana nu poate fi identificată sau datele sale nu au fost încă introduse în sistem.

O situație frecventă poate apărea în cazul angajaților care tocmai au început un nou loc de muncă și solicită servicii medicale înainte ca angajatorul să depună declarațiile fiscale necesare actualizării evidențelor.

De asemenea, proiectul păstrează o regulă distinctă pentru persoanele care refuză în mod expres primirea cardului național de sănătate din motive religioase sau de conștiință.