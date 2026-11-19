Adeverința de asigurat, eliminată în majoritatea situațiilor. Ce se întâmplă dacă pacientul nu apare în baza de date CNAS
Românii care beneficiază de asigurare în sistemul public de sănătate nu vor mai fi nevoiți să prezinte adeverința de asigurat atunci când această calitate poate fi verificată electronic, potrivit unui proiect de lege adoptat miercuri, 18 noiembrie, de Camera Deputaților, în calitate de for decizional. Modificările urmăresc simplificarea accesului la consultații, investigații și alte servicii medicale decontate, astfel încât pacienții să nu mai fie trimiși să obțină documente suplimentare pentru informații care există deja în bazele de date ale statului. Noua reglementare vizează inclusiv situațiile în care o persoană nu are asupra sa cardul național de sănătate, dar statutul de asigurat poate fi confirmat prin sistemele informatice ale Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS).
Cum va fi verificată calitatea de asigurat, fără adeverință
Proiectul legislativ modifică Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și stabilește că verificarea electronică trebuie să devină principala modalitate prin care furnizorii de servicii medicale confirmă dacă o persoană este asigurată. Concret, pacientul va comunica datele de identificare necesare, iar cabinetul medical, spitalul sau alt furnizor autorizat va verifica informațiile prin Platforma informatică din asigurările de sănătate și instrumentele puse la dispoziție de CNAS.
De exemplu, un angajat care merge la medicul de familie și nu are adeverința de asigurat nu ar mai trebui să fie trimis să obțină documentul, dacă medicul poate confirma electronic că persoana figurează ca asigurată.
În urma verificării, sistemul va genera un document electronic care va confirma calitatea de asigurat la data și ora consultării, acesta urmând să aibă aceeași valoare juridică precum adeverința tradițională.
Documentul va conține numai informațiile necesare identificării persoanei și confirmării statutului de asigurat, fără date despre afecțiunile sau istoricul medical al pacientului.
Când va mai putea fi cerută adeverința de asigurat
Deși verificarea electronică va deveni regula, proiectul prevede și câteva excepții, pentru situațiile în care informațiile nu pot fi accesate sau confirmate prin sistemele informatice.
Adeverința ori alte documente justificative vor putea fi solicitate atunci când platforma CNAS nu funcționează, există probleme tehnice, persoana nu poate fi identificată sau datele sale nu au fost încă introduse în sistem.
O situație frecventă poate apărea în cazul angajaților care tocmai au început un nou loc de muncă și solicită servicii medicale înainte ca angajatorul să depună declarațiile fiscale necesare actualizării evidențelor.
De asemenea, proiectul păstrează o regulă distinctă pentru persoanele care refuză în mod expres primirea cardului național de sănătate din motive religioase sau de conștiință.
Ce se întâmplă dacă pacientul uită cardul de sănătate acasă
Una dintre cele mai importante modificări privește persoanele care nu prezintă cardul național de sănătate atunci când solicită servicii medicale. Potrivit proiectului, lipsa cardului nu va mai conduce automat la acordarea serviciilor contra cost, dacă statutul de asigurat poate fi confirmat electronic.
De exemplu, o persoană care ajunge la o consultație fără cardul de sănătate va putea beneficia de serviciile decontate la care are dreptul, dacă furnizorul poate verifica electronic calitatea sa de asigurat și sunt îndeplinite celelalte condiții legale.
Dacă statutul nu poate fi confirmat nici electronic, nici prin documentele justificative acceptate, serviciile din afara pachetului minimal ar putea fi acordate contra cost.
Noua regulă nu înseamnă că orice consultație devine gratuită, ci că persoanele asigurate nu ar trebui să piardă accesul la serviciile decontate doar pentru că nu au asupra lor un anumit document.
Cardul de sănătate și buletinul electronic vor putea fi folosite alternativ
Proiectul mai stabilește că, până la 31 decembrie 2027, cardul național de sănătate și cartea electronică de identitate (CEI) vor putea fi utilizate alternativ pentru autentificarea în sistemul informatic și validarea serviciilor medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale decontate. Pentru aplicarea acestor prevederi, autoritățile vor trebui să stabilească normele tehnice și procedurile de verificare electronică în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a legii.
Deocamdată, modificările nu se aplică, deoarece proiectul adoptat de Parlament trebuie promulgat de președintele României și publicat în Monitorul Oficial.
Scopul reformei este reducerea birocrației și eliminarea drumurilor inutile pentru obținerea adeverințelor, astfel încât verificarea drepturilor pacienților să fie realizată, pe cât posibil, direct între instituțiile și furnizorii de servicii medicale.