Apple bate palma cu pediatrii pentru un ghid dedicat copiilor și timpului petrecut în fața ecranelor

Primul pas este o discuție despre timpul petrecut pe dispozitive

Apple și AAP recomandă ca stabilirea regulilor să înceapă cu o conversație între părinți și copii. Ideea este ca cei mici să înțeleagă de ce apar anumite limite și să fie implicați în stabilirea lor, în loc ca regulile să fie prezentate doar ca restricții.

Ghidul propune apoi crearea unui cont dedicat copilului. Acesta permite aplicarea unor măsuri de protecție adaptate vârstei și le oferă părinților acces la instrumentele prin care pot administra experiența digitală a copilului.

O altă etapă este verificarea setărilor pentru site-uri și aplicații. Funcții precum „Cerere de cumpărare” și „Cerere de navigare” pot fi folosite pentru ca părinții și copiii să analizeze împreună aplicațiile și site-urile noi înainte de a le utiliza.

Apple recomandă un program care lasă loc și pentru viața offline

Noul ghid pune accent pe organizarea timpului, nu doar pe reducerea numărului de ore petrecute în fața unui ecran. Părinții pot folosi funcțiile „Alocări de timp” și „Programe” pentru a stabili când și cât timp pot fi folosite dispozitivele.

Scopul este ca utilizarea tehnologiei să nu ajungă să înlocuiască activități precum somnul, temele, mișcarea, întâlnirile cu prietenii sau timpul petrecut împreună cu familia. Recomandările AAP sunt împărțite și pe categorii de vârstă, de la copiii mici până la adolescenți, astfel încât familiile să poată ține cont de etapa de dezvoltare a copilului.

Un capitol separat este dedicat comunicării. Părinții pot decide cu cine poate lua legătura copilul, iar funcția „Siguranța comunicării” este activată implicit pentru persoanele cu vârsta sub 18 ani. Instrumentul are rolul de a reduce riscul ca minorii să vadă sau să distribuie conținut sensibil.

Regulile trebuie schimbate pe măsură ce copilul crește

Apple spune că un set de reguli stabilit la o anumită vârstă nu trebuie păstrat neschimbat ani la rând. Ultimul dintre cei șase pași ai ghidului îi încurajează pe părinți să reia periodic discuția și să adapteze modul în care copilul folosește dispozitivele.