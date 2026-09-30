Apple bate palma cu pediatrii pentru un ghid dedicat copiilor și timpului petrecut în fața ecranelor
Cât timp ar trebui să petreacă un copil pe telefon, tabletă sau computer? Apple și Academia Americană de Pediatrie (AAP) încearcă să ofere părinților un răspuns practic, printr-un nou ghid dedicat obiceiurilor digitale ale copiilor. Documentul pornește de la ideea că timpul petrecut în fața ecranelor trebuie privit împreună cu somnul, școala, mișcarea și timpul petrecut cu familia sau prietenii.
Ghidul „Building Healthy Digital Habits: A Guide for Families” combină recomandările AAP cu instrumentele de control parental disponibile în ecosistemul Apple. În loc să propună o regulă identică pentru toate familiile, materialul îi ajută pe părinți să stabilească propriile limite și să le ajusteze pe măsură ce copilul crește.
Primul pas este o discuție despre timpul petrecut pe dispozitive
Apple și AAP recomandă ca stabilirea regulilor să înceapă cu o conversație între părinți și copii. Ideea este ca cei mici să înțeleagă de ce apar anumite limite și să fie implicați în stabilirea lor, în loc ca regulile să fie prezentate doar ca restricții.
Ghidul propune apoi crearea unui cont dedicat copilului. Acesta permite aplicarea unor măsuri de protecție adaptate vârstei și le oferă părinților acces la instrumentele prin care pot administra experiența digitală a copilului.
O altă etapă este verificarea setărilor pentru site-uri și aplicații. Funcții precum „Cerere de cumpărare” și „Cerere de navigare” pot fi folosite pentru ca părinții și copiii să analizeze împreună aplicațiile și site-urile noi înainte de a le utiliza.
Apple recomandă un program care lasă loc și pentru viața offline
Noul ghid pune accent pe organizarea timpului, nu doar pe reducerea numărului de ore petrecute în fața unui ecran. Părinții pot folosi funcțiile „Alocări de timp” și „Programe” pentru a stabili când și cât timp pot fi folosite dispozitivele.
Scopul este ca utilizarea tehnologiei să nu ajungă să înlocuiască activități precum somnul, temele, mișcarea, întâlnirile cu prietenii sau timpul petrecut împreună cu familia. Recomandările AAP sunt împărțite și pe categorii de vârstă, de la copiii mici până la adolescenți, astfel încât familiile să poată ține cont de etapa de dezvoltare a copilului.
Un capitol separat este dedicat comunicării. Părinții pot decide cu cine poate lua legătura copilul, iar funcția „Siguranța comunicării” este activată implicit pentru persoanele cu vârsta sub 18 ani. Instrumentul are rolul de a reduce riscul ca minorii să vadă sau să distribuie conținut sensibil.
Regulile trebuie schimbate pe măsură ce copilul crește
Apple spune că un set de reguli stabilit la o anumită vârstă nu trebuie păstrat neschimbat ani la rând. Ultimul dintre cei șase pași ai ghidului îi încurajează pe părinți să reia periodic discuția și să adapteze modul în care copilul folosește dispozitivele.
„Fiecare familie abordează tehnologia în felul ei”, a declarat Sumbul Desai, vicepreședinte Apple pentru Sănătate și Fitness. Potrivit acesteia, recomandările AAP și instrumentele Apple sunt concepute ca un punct de plecare pe care familiile îl pot adapta în funcție de vârsta și nevoile copilului.
La rândul său, Mark Del Monte, directorul executiv al AAP, spune că organizația urmărește să ofere familiilor recomandări bazate pe dovezi științifice. Parteneriatul cu Apple extinde accesul la Family Media Plan și urmărește să îi ajute pe părinți să construiască rutine legate de tehnologie care să țină cont de siguranță, echilibru și dezvoltarea copilului.
Noile controale sunt disponibile în actualizările Apple
Funcțiile asociate noului ghid sunt disponibile odată cu actualizarea Timp de utilizare din iOS 27, iPadOS 27 și macOS 27. Pentru folosirea versiunii actualizate a funcției Timp de utilizare, toate dispozitivele incluse într-un grup de Partajare familială trebuie să ruleze versiunile noi de iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27 și visionOS 27.
Apple precizează, în egală măsură, că unele funcții pot avea disponibilitate diferită în funcție de regiune, limbă sau modelul dispozitivului.
Noul ghid nu tratează tehnologia ca pe ceva care trebuie eliminat din rutina copiilor, ci ca pe un element care trebuie integrat alături de celelalte activități importante. Pentru părinți, instrumentele puse la dispoziție de Apple pot transforma astfel regulile generale despre timpul petrecut pe ecrane în setări concrete, care pot fi modificate pe măsură ce copilul înaintează în vârstă.