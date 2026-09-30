Merită să faci Uber sau Bolt după serviciu pentru încă 3.000 de lei? Calculele pe care trebuie să le faci înainte: „Este epuizant’

„Jobul 1: 08:00-16:00, de luni până vineri. Jobul 2: 16:30-22:30, cu un weekend liber pe lună. Nu mi-e frică de muncă, dar, din cauza programului, munca este epuizantă și de aceea caut altceva din care să pot produce 3.000 de lei pe lună”, povestește acesta.

În plus, este student în anul III, ceea ce înseamnă că timpul rămas pentru facultate, odihnă și viața personală devine extrem de redus.

Uber sau Bolt, prima variantă luată în calcul

Tânărul are permis de peste patru ani și spune că ar putea lucra pe platformele de transport alternativ. Ezită însă să folosească mașina personală, fabricată în 2012, iar închirierea unei mașini dedicate îi ridică o altă întrebare: cât mai rămâne efectiv din încasări după toate cheltuielile?

Un utilizator Reddit care spune că a făcut transport alternativ ca activitate secundară consideră că avantajul principal este flexibilitatea.

„Am făcut-o ca activitate suplimentară cu mașinile personale și nu am distrus niciuna. Am făcut de două ori mai mulți kilometri decât în mod normal, dar mi-am scos și banii. Din ce câștigam îmi plăteam asigurarea, combustibilul, consumabilele și reviziile și îmi mai rămânea ceva la sfârșit”, povestește acesta.

Asta nu înseamnă însă că toate încasările reprezintă profit. Combustibilul, comisionul platformei și/sau al flotei, întreținerea, anvelopele, asigurările, deprecierea mașinii și eventual chiria autoturismului trebuie scăzute înainte de a calcula câștigul real.

3.000 de lei în plus înseamnă profit, nu încasări

Pentru cine urmărește încă 3.000 de lei lunar, cea mai importantă regulă este să nu confunde banii încasați cu cei rămași în buzunar.

Dacă o activitate generează, de exemplu, 5.000 de lei într-o lună, dar 2.000 de lei se duc pe costurile necesare pentru a produce acei bani, venitul suplimentar real este de numai 3.000 de lei.

De aceea, înainte de a închiria o mașină pentru Uber sau Bolt, ar fi utilă o simulare pentru o lună: câte ore poate lucra realist, cât încasează pe oră și cât îl costă fiecare kilometru. Un alt comentator atrage atenția și asupra programului:

„Din păcate, ‘al doilea job’ și «munca este epuizantă» vin adesea la pachet. Tu efectiv muncești peste 14 ore”.

Experiența din achiziții ar putea fi mai valoroasă decât condusul

Există însă și o altă direcție. Tânărul are deja patru ani de experiență în achiziții, știe să introducă și să prelucreze date și a lucrat cu departamente de contabilitate. În loc să înceapă de la zero într-un domeniu nou, ar putea căuta colaborări part-time sau remote pentru introducere și verificare de date, procesare documente, administrare comenzi, operațiuni back-office ori suport pentru firme mici.