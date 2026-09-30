Merită să faci Uber sau Bolt după serviciu pentru încă 3.000 de lei? Calculele pe care trebuie să le faci înainte: „Este epuizant’
Tot mai mulți români caută o a doua sursă de venit, însă diferența dintre câteva ore suplimentare pe săptămână și practic două servicii cu normă aproape întreagă poate deveni uriașă. Un tânăr de 22 de ani din București a povestit pe Reddit că ajunge la venituri de aproximativ 7.500 de lei din două joburi, dar programul a devenit foarte greu de susținut.
De la 08:00 dimineața, până la 22:30
Tânărul lucrează de aproximativ patru ani și jumătate în departamentul de achiziții al unei companii și câștigă 4.500 de lei, menționând și tichete de masă. Pentru că are nevoie de mai mulți bani, și-a luat un al doilea job la Profi, care îi aduce încă aproximativ 3.000 de lei.
Problema este programul.
„Jobul 1: 08:00-16:00, de luni până vineri. Jobul 2: 16:30-22:30, cu un weekend liber pe lună. Nu mi-e frică de muncă, dar, din cauza programului, munca este epuizantă și de aceea caut altceva din care să pot produce 3.000 de lei pe lună”, povestește acesta.
În plus, este student în anul III, ceea ce înseamnă că timpul rămas pentru facultate, odihnă și viața personală devine extrem de redus.
Uber sau Bolt, prima variantă luată în calcul
Tânărul are permis de peste patru ani și spune că ar putea lucra pe platformele de transport alternativ. Ezită însă să folosească mașina personală, fabricată în 2012, iar închirierea unei mașini dedicate îi ridică o altă întrebare: cât mai rămâne efectiv din încasări după toate cheltuielile?
Un utilizator Reddit care spune că a făcut transport alternativ ca activitate secundară consideră că avantajul principal este flexibilitatea.
„Am făcut-o ca activitate suplimentară cu mașinile personale și nu am distrus niciuna. Am făcut de două ori mai mulți kilometri decât în mod normal, dar mi-am scos și banii. Din ce câștigam îmi plăteam asigurarea, combustibilul, consumabilele și reviziile și îmi mai rămânea ceva la sfârșit”, povestește acesta.
Asta nu înseamnă însă că toate încasările reprezintă profit. Combustibilul, comisionul platformei și/sau al flotei, întreținerea, anvelopele, asigurările, deprecierea mașinii și eventual chiria autoturismului trebuie scăzute înainte de a calcula câștigul real.
3.000 de lei în plus înseamnă profit, nu încasări
Pentru cine urmărește încă 3.000 de lei lunar, cea mai importantă regulă este să nu confunde banii încasați cu cei rămași în buzunar.
Dacă o activitate generează, de exemplu, 5.000 de lei într-o lună, dar 2.000 de lei se duc pe costurile necesare pentru a produce acei bani, venitul suplimentar real este de numai 3.000 de lei.
De aceea, înainte de a închiria o mașină pentru Uber sau Bolt, ar fi utilă o simulare pentru o lună: câte ore poate lucra realist, cât încasează pe oră și cât îl costă fiecare kilometru. Un alt comentator atrage atenția și asupra programului:
„Din păcate, ‘al doilea job’ și «munca este epuizantă» vin adesea la pachet. Tu efectiv muncești peste 14 ore”.
Experiența din achiziții ar putea fi mai valoroasă decât condusul
Există însă și o altă direcție. Tânărul are deja patru ani de experiență în achiziții, știe să introducă și să prelucreze date și a lucrat cu departamente de contabilitate. În loc să înceapă de la zero într-un domeniu nou, ar putea căuta colaborări part-time sau remote pentru introducere și verificare de date, procesare documente, administrare comenzi, operațiuni back-office ori suport pentru firme mici.
Avantajul ar fi că și-ar valorifica experiența existentă fără costurile unei mașini și, eventual, fără alte șase ore de muncă în fiecare seară.
În cazul lui, întrebarea importantă nu este doar „ce activitate îmi aduce 3.000 de lei?”, ci și „câte ore trebuie să muncesc pentru acești bani?”. Un al doilea venit care lasă libertatea de a alege două-trei seri sau anumite zile poate valora, în practică, mai mult decât un al doilea serviciu care ocupă aproape tot timpul rămas după primul.