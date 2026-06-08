ONU lansează un avertisment privind inteligența artificială: până în 2030 ar putea consuma 3% din electricitatea planetei

Concluziile vin într-un moment în care companiile tehnologice investesc sute de miliarde de dolari în infrastructură destinată inteligenței artificiale, construind centre de date tot mai mari și mai puternice pentru antrenarea și operarea modelelor avansate.

De ce eficiența tehnologică nu garantează un consum mai mic

Una dintre ideile centrale ale raportului este că îmbunătățirea eficienței sistemelor AI nu înseamnă automat reducerea consumului total de resurse.

Experții ONU invocă un concept economic cunoscut sub numele de paradoxul Jevons. Acesta descrie situațiile în care creșterea eficienței unei tehnologii duce, paradoxal, la utilizarea mai intensă a acelei tehnologii și la un consum total mai mare de resurse.

Aplicat în cazul inteligenței artificiale, fenomenul ar putea avea efecte semnificative. Pe măsură ce modelele devin mai rapide, mai performante și mai ieftin de utilizat, numărul aplicațiilor și al utilizatorilor crește. Astfel, eventualele economii obținute prin optimizare riscă să fie anulate de extinderea masivă a utilizării.

Raportul estimează că, până în 2030, infrastructura AI ar putea genera emisii comparabile cu cele produse de o țară dezvoltată de dimensiunea Marii Britanii. În același timp, necesarul de apă pentru răcirea centrelor de date ar putea ajunge la niveluri impresionante.

Potrivit estimărilor prezentate, consumul anual de apă asociat infrastructurii AI ar putea depăși necesarul de apă potabilă al întregii populații globale pentru aceeași perioadă.

Centrele de date devin o provocare majoră pentru mediu

Problema nu se limitează la electricitate și apă. Raportul subliniază că dezvoltarea inteligenței artificiale implică și utilizarea unor suprafețe extinse de teren, extracția unor cantități importante de materii prime și generarea unor volume tot mai mari de deșeuri electronice.