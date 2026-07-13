„Fabricile” care produc inteligență: de ce următoarea revoluție AI depinde de energie și răcire, nu doar de cipuri
Inteligența artificială nu mai este construită doar în laboratoare și testată prin demonstrații spectaculoase. Tehnologia începe să fie integrată în companii, spitale, administrații și servicii utilizate de milioane de oameni. Pentru această etapă este nevoie de un nou tip de infrastructură, numit „fabrică AI”, explică ASUS într-o analiză publicată pe site-ul oficial al companiei.
Denumirea poate suna precum un nou termen de marketing, dar descrie o schimbare reală. O fabrică AI nu produce obiecte fizice. Ea transformă cantități uriașe de date în predicții, răspunsuri, imagini, recomandări și decizii automatizate. Pentru a face asta în mod constant, are nevoie de mult mai mult decât de câteva servere cu plăci grafice puternice.
Mai mult decât un centru de date
Un centru de date tradițional este proiectat pentru sarcini variate. Poate găzdui baze de date, aplicații de afaceri, site-uri, mașini virtuale și sisteme de stocare. Prioritățile sale sunt disponibilitatea, flexibilitatea și controlul costurilor.
O fabrică AI are o misiune mai specializată. Ea trebuie să antreneze modele, să le ajusteze și să răspundă rapid la solicitările utilizatorilor. Succesul nu mai este măsurat doar prin timpul în care serverele rămân funcționale. Contează cât de bine sunt folosite acceleratoarele, câte date pot procesa și cât de repede produc rezultate.
Această diferență explică și apariția proiectelor naționale. Prima fabrică AI din România este planificată pentru 2027 și ar urma să ofere infrastructură pentru cercetare, instituții și companii. Astfel de centre pot reduce dependența de platformele străine și pot permite procesarea locală a datelor sensibile.
GPU-urile rămân componentele cele mai vizibile. Totuși, un accelerator extrem de scump devine aproape inutil dacă nu primește date suficient de repede. Rețeaua, stocarea și software-ul trebuie să funcționeze împreună. Orice întârziere lasă echipamentele inactive și transformă investiția într-un cost greu de recuperat.
Energia devine adevărata limită
Sistemele AI reunesc numeroase GPU-uri în același rack. Acestea pot rula zile sau săptămâni la o capacitate apropiată de maximum. Consumul este mult mai mare decât în cazul serverelor folosite pentru aplicații obișnuite.
Din acest motiv, problema nu mai este doar găsirea cipurilor. Operatorii trebuie să obțină suficientă energie și să o distribuie în siguranță către echipamente. Unele clădiri nu au fost proiectate pentru asemenea densități și nu pot primi noile sisteme fără modificări majore.
Presiunea se extinde și asupra rețelelor electrice. Marile companii caută locații în apropierea surselor de energie și semnează contracte pe termen lung. Un centru poate avea servere performante, dar nu le poate utiliza complet dacă alimentarea disponibilă este insuficientă.
De aici apare o nouă măsură a eficienței. Nu contează doar câte calcule poate realiza un cip într-o secundă. Contează câte rezultate utile poate produce pentru fiecare unitate de energie consumată. O fabrică AI profitabilă trebuie să mențină acceleratoarele ocupate fără să transforme factura electrică într-o problemă imposibilă.
Creșterea consumului a atras deja avertismente privind impactul centrelor de date AI asupra energiei. Pentru operatori, alegerea surselor de electricitate și reducerea pierderilor devin decizii strategice, nu simple detalii tehnice.
Răcirea ține fabrica în funcțiune
Un consum mai mare înseamnă și mai multă căldură. Ventilatoarele și aerul condiționat pot fi suficiente pentru instalațiile mai mici. Ele încep însă să întâmpine limite atunci când într-un singur spațiu sunt instalate zeci de acceleratoare de mare putere.
Răcirea cu lichid câștigă teren deoarece preia căldura direct din apropierea componentelor. Sistemul permite instalarea unor echipamente mai dense și poate consuma mai puțină energie decât răcirea întregii încăperi cu aer rece.
Noile servere AI răcite cu lichid arată cât de mult s-a schimbat abordarea. Lichidul nu trebuie să fie foarte rece pentru a absorbi eficient căldura. În anumite condiții, temperaturile mai ridicate pot reduce nevoia unor instalații mari de climatizare și pot limita consumul de apă.
Totuși, nu există o singură configurație potrivită pentru toate companiile. O organizație poate prefera răcirea cu aer dacă extinde infrastructura treptat. Alta poate investi direct în sisteme cu lichid pentru a instala mai multă putere de calcul într-un spațiu restrâns.
O fabrică AI este, în final, un mecanism în care toate piesele depind unele de altele. GPU-urile nu pot funcționa eficient fără rețele rapide. Stocarea nu este utilă dacă datele ajung prea lent. Puterea de calcul nu poate fi menținută fără energie și răcire.
Următoarea etapă a competiției AI nu va fi câștigată doar de compania cu cel mai mare model. Avantajul poate reveni organizației care reușește să producă rezultate mai repede, mai ieftin și cu un consum mai mic. În această cursă, fabrica din spatele inteligenței devine la fel de importantă ca inteligența însăși.