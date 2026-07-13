„Fabricile” care produc inteligență: de ce următoarea revoluție AI depinde de energie și răcire, nu doar de cipuri

Mai mult decât un centru de date

Un centru de date tradițional este proiectat pentru sarcini variate. Poate găzdui baze de date, aplicații de afaceri, site-uri, mașini virtuale și sisteme de stocare. Prioritățile sale sunt disponibilitatea, flexibilitatea și controlul costurilor.

O fabrică AI are o misiune mai specializată. Ea trebuie să antreneze modele, să le ajusteze și să răspundă rapid la solicitările utilizatorilor. Succesul nu mai este măsurat doar prin timpul în care serverele rămân funcționale. Contează cât de bine sunt folosite acceleratoarele, câte date pot procesa și cât de repede produc rezultate.

Această diferență explică și apariția proiectelor naționale. Prima fabrică AI din România este planificată pentru 2027 și ar urma să ofere infrastructură pentru cercetare, instituții și companii. Astfel de centre pot reduce dependența de platformele străine și pot permite procesarea locală a datelor sensibile.

GPU-urile rămân componentele cele mai vizibile. Totuși, un accelerator extrem de scump devine aproape inutil dacă nu primește date suficient de repede. Rețeaua, stocarea și software-ul trebuie să funcționeze împreună. Orice întârziere lasă echipamentele inactive și transformă investiția într-un cost greu de recuperat.

Energia devine adevărata limită

Sistemele AI reunesc numeroase GPU-uri în același rack. Acestea pot rula zile sau săptămâni la o capacitate apropiată de maximum. Consumul este mult mai mare decât în cazul serverelor folosite pentru aplicații obișnuite.

Din acest motiv, problema nu mai este doar găsirea cipurilor. Operatorii trebuie să obțină suficientă energie și să o distribuie în siguranță către echipamente. Unele clădiri nu au fost proiectate pentru asemenea densități și nu pot primi noile sisteme fără modificări majore.

Presiunea se extinde și asupra rețelelor electrice. Marile companii caută locații în apropierea surselor de energie și semnează contracte pe termen lung. Un centru poate avea servere performante, dar nu le poate utiliza complet dacă alimentarea disponibilă este insuficientă.