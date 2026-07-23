„Odiseea” lui Nolan rulează pe tehnologie din anii ’60: de ce IMAX 70 mm este aproape imposibil de văzut
„Odiseea” lui Christopher Nolan folosește unele dintre cele mai sofisticate metode de filmare disponibile. Paradoxal, versiunea sa spectaculoasă depinde de proiectoare construite pe baza unei tehnologii vechi de peste jumătate de secol. Potrivit publicației internaționale Popular Science, numai 41 de cinematografe din întreaga lume pot proiecta filmul în format IMAX 70 mm autentic.
Versiunea digitală IMAX este mult mai accesibilă. Poate fi găsită în numeroase orașe și oferă un ecran mare, sunet puternic și o imagine clară. Experiența pe peliculă de 70 mm este însă diferită. Imaginea este uriașă. Detaliile sunt impresionante. Iar întregul proces seamănă mai mult cu operarea unei instalații industriale decât cu pornirea unui proiector modern.
Proiectoarele IMAX 70 mm nu se mai construiesc de zeci de ani
IMAX pare o invenție modernă. Formatul este asociat cu blockbustere, efecte speciale și cele mai noi tehnologii cinematografice. În realitate, originile sale se află în anii ’60. Primele sisteme au fost dezvoltate într-o perioadă în care industria filmului era complet analogică.
Richard Gelfond, directorul general IMAX, spune că proiectoare noi pentru peliculă nu au mai fost fabricate de aproximativ 50 de ani. Compania trebuie să repare, să reconstruiască și să adapteze aparatele existente. Nu există o linie modernă de producție care să poată livra rapid alte sute de unități.
Un proiector IMAX 70 mm are peste 1,6 metri înălțime și aproape doi metri lungime. Poate cântări aproximativ două tone. Lampa cu xenon are nevoie de propriul sistem de răcire cu apă. Fiecare componentă necesită întreținere specializată.
Majoritatea sălilor IMAX folosesc în schimb două proiectoare digitale 2K. Acestea sunt mai ușor de instalat și reparat. România are cinematografe IMAX digitale, dar nu dispune de sistemul analogic 15/70 necesar pentru versiunea maximală a filmului. Diferențele dintre formate sunt explicate și în recenzia „Odiseea”.
O rolă de film cântărește cât o motocicletă
Proiectorul este doar o parte a problemei. Pelicula necesară pentru un film de aproape trei ore este enormă. Copiile sunt trimise cinematografelor în mai multe bucăți. Tehnicienii trebuie să le unească manual. Procesul poate dura ore întregi.
O peliculă IMAX pentru un film de două ore și jumătate poate avea aproape 16 kilometri. Rola completă cântărește în jur de 250 de kilograme. Este așezată pe un platou lat de până la aproape doi metri. Pentru deplasarea sa este nevoie chiar și de un stivuitor special.
Producerea unei singure copii poate costa aproximativ 36.000 de dolari. „Odiseea” are o durată apropiată de trei ore, astfel că pelicula este și mai lungă. Orice eroare de transport, montare sau proiecție poate deveni foarte costisitoare.
Tocmai raritatea formatului a transformat proiecțiile într-un eveniment. Unele bilete au fost puse în vânzare cu un an înainte și s-au epuizat rapid. Interesul pentru experiența IMAX a contribuit și la rezultatele impresionante obținute de film la box office.
Meseria de proiecționist devine la fel de rară ca aparatura
Digitalizarea cinematografelor a eliminat treptat proiectoarele clasice. Odată cu ele au dispărut producătorii de componente și specialiștii capabili să repare mecanismele. Un aparat IMAX 15/70 nu poate fi pur și simplu reprodus într-o fabrică modernă.
Operarea sa necesită experiență. Pelicula trebuie montată corect. Proiectorul trebuie supravegheat permanent. Temperatura și sistemul de răcire trebuie controlate. Dacă o componentă cedează, piesele de schimb pot fi greu de găsit.
Situația este cu atât mai ironică pentru un film realizat cu tehnologii cinematografice avansate. „Odiseea” este primul lungmetraj filmat integral cu camere IMAX pe peliculă. Nolan a folosit decoruri reale, corăbii și efecte practice pentru a transforma mitul într-un spectacol modern, așa cum arătau și primele informații despre producția construită pentru IMAX.
Cei care văd filmul în format IMAX 70 mm nu urmăresc doar o epopee istorică. Participă și la supraviețuirea unei tehnologii cinematografice aproape dispărute. Imaginile sunt moderne. Aparatul din camera de proiecție aparține însă unei alte epoci.