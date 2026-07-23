„Odiseea” lui Nolan rulează pe tehnologie din anii ’60: de ce IMAX 70 mm este aproape imposibil de văzut

Proiectoarele IMAX 70 mm nu se mai construiesc de zeci de ani

IMAX pare o invenție modernă. Formatul este asociat cu blockbustere, efecte speciale și cele mai noi tehnologii cinematografice. În realitate, originile sale se află în anii ’60. Primele sisteme au fost dezvoltate într-o perioadă în care industria filmului era complet analogică.

Richard Gelfond, directorul general IMAX, spune că proiectoare noi pentru peliculă nu au mai fost fabricate de aproximativ 50 de ani. Compania trebuie să repare, să reconstruiască și să adapteze aparatele existente. Nu există o linie modernă de producție care să poată livra rapid alte sute de unități.

Un proiector IMAX 70 mm are peste 1,6 metri înălțime și aproape doi metri lungime. Poate cântări aproximativ două tone. Lampa cu xenon are nevoie de propriul sistem de răcire cu apă. Fiecare componentă necesită întreținere specializată.

Majoritatea sălilor IMAX folosesc în schimb două proiectoare digitale 2K. Acestea sunt mai ușor de instalat și reparat. România are cinematografe IMAX digitale, dar nu dispune de sistemul analogic 15/70 necesar pentru versiunea maximală a filmului. Diferențele dintre formate sunt explicate și în recenzia „Odiseea”.

O rolă de film cântărește cât o motocicletă

Proiectorul este doar o parte a problemei. Pelicula necesară pentru un film de aproape trei ore este enormă. Copiile sunt trimise cinematografelor în mai multe bucăți. Tehnicienii trebuie să le unească manual. Procesul poate dura ore întregi.

O peliculă IMAX pentru un film de două ore și jumătate poate avea aproape 16 kilometri. Rola completă cântărește în jur de 250 de kilograme. Este așezată pe un platou lat de până la aproape doi metri. Pentru deplasarea sa este nevoie chiar și de un stivuitor special.

Producerea unei singure copii poate costa aproximativ 36.000 de dolari. „Odiseea” are o durată apropiată de trei ore, astfel că pelicula este și mai lungă. Orice eroare de transport, montare sau proiecție poate deveni foarte costisitoare.