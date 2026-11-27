Ancheta vizează fapte din perioada mai–septembrie 2026, comise cu ocazia sesiunilor de examene, restanțelor și colocviilor la disciplinele Anatomie 1, 2, 3 și 4.

Pentru Anatomie 1 și Anatomie 2, Raluca Talpeș ar fi primit bani pentru a interveni pe lângă membrii comisiilor de examinare. Cinci intermediari, între care celălalt asistent universitar, ar fi identificat studenții interesați, ar fi colectat sumele și și-ar fi oprit comisioane.

„În acest mecanism, cei cinci intermediari ar fi identificat studenții interesați, ar fi pretins și colectat de la aceștia sumele de bani solicitate și ar fi păstrat o parte din acestea, cu titlu de comision, pentru fiecare act de înlesnire, diferența fiind remisă inculpatei Talpeș Raluca”, arată DNA.

Studenții ar fi plătit pentru aceste intervenții 18.600 de euro și 4.000 de lei. Din total, asistenta universitară ar fi primit 6.750 de euro și 1.000 de lei.

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Mită pentru examenele la care asistenta participa în comisie

Pentru disciplinele Anatomie 3 și Anatomie 4, procurorii descriu un mecanism diferit prin rolul pe care îl avea Raluca Talpeș. Aceasta participa la evaluarea și notarea studenților, fiind membră a uneia dintre comisiile de examinare.

Banii ar fi fost solicitați și primiți prin aceiași intermediari, în schimbul promovării frauduloase a colocviilor și examenelor restante. Studenții ar fi remis în total 13.600 de euro.

Din această sumă, Talpeș ar fi primit 6.000 de euro, iar diferența ar fi rămas intermediarilor. Valoarea totală a foloaselor obținute prin mecanismele investigate este estimată de anchetatori la aproximativ 33.000 de euro.