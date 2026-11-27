Mită pentru examene la Medicină. Doi asistenți universitari și mai mulți studenți au recunoscut faptele în fața DNA
Șaisprezece persoane, între care doi asistenți universitari de la Facultatea de Medicină a Universității Ovidius din Constanța, au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției într-un dosar privind fraudarea examenelor de Anatomie. Potrivit DNA, studenții ar fi plătit între 600 de euro pentru un colocviu și 2.500 de euro pentru un examen, iar acordurile prevăd pedepse cu suspendare care urmează să fie analizate de Tribunalul Constanța.
Cum ar fi fost colectați banii pentru promovarea examenelor
Procurorii DNA Constanța au anunțat joi, 26 noiembrie, sesizarea instanței cu acordurile încheiate pe 12 noiembrie. Printre inculpați se află asistenta universitară Raluca Talpeș și asistentul universitar Batuhan Omeroglu, ambii sub control judiciar, două absolvente și 12 studenți.
Ancheta vizează fapte din perioada mai–septembrie 2026, comise cu ocazia sesiunilor de examene, restanțelor și colocviilor la disciplinele Anatomie 1, 2, 3 și 4.
Pentru Anatomie 1 și Anatomie 2, Raluca Talpeș ar fi primit bani pentru a interveni pe lângă membrii comisiilor de examinare. Cinci intermediari, între care celălalt asistent universitar, ar fi identificat studenții interesați, ar fi colectat sumele și și-ar fi oprit comisioane.
„În acest mecanism, cei cinci intermediari ar fi identificat studenții interesați, ar fi pretins și colectat de la aceștia sumele de bani solicitate și ar fi păstrat o parte din acestea, cu titlu de comision, pentru fiecare act de înlesnire, diferența fiind remisă inculpatei Talpeș Raluca”, arată DNA.
Studenții ar fi plătit pentru aceste intervenții 18.600 de euro și 4.000 de lei. Din total, asistenta universitară ar fi primit 6.750 de euro și 1.000 de lei.
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Mită pentru examenele la care asistenta participa în comisie
Pentru disciplinele Anatomie 3 și Anatomie 4, procurorii descriu un mecanism diferit prin rolul pe care îl avea Raluca Talpeș. Aceasta participa la evaluarea și notarea studenților, fiind membră a uneia dintre comisiile de examinare.
Banii ar fi fost solicitați și primiți prin aceiași intermediari, în schimbul promovării frauduloase a colocviilor și examenelor restante. Studenții ar fi remis în total 13.600 de euro.
Din această sumă, Talpeș ar fi primit 6.000 de euro, iar diferența ar fi rămas intermediarilor. Valoarea totală a foloaselor obținute prin mecanismele investigate este estimată de anchetatori la aproximativ 33.000 de euro.
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Ce pedepse au fost convenite cu procurorii
Acordul încheiat cu Raluca Talpeș prevede trei ani de închisoare cu suspendare, cu un termen de supraveghere de patru ani. Este prevăzută și interzicerea exercitării activității didactice în învățământul public sau privat pentru doi ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare.
Pentru Batuhan Omeroglu a fost convenită tot o pedeapsă de trei ani cu suspendare și un termen de supraveghere de patru ani. Acordul său cuprinde interdicții privind ocuparea unor funcții publice, fără interdicția didactică menționată în cazul Ralucăi Talpeș.
Pentru trei dintre ceilalți inculpați, pedepsele convenite sunt de câte doi ani, cinci luni și zece zile cu suspendare. Un alt inculpat a acceptat doi ani cu suspendare, iar ceilalți zece studenți, câte un an și patru luni cu suspendare.
Acordurile prevăd și muncă neremunerată în folosul comunității pentru toate cele 16 persoane, pe perioade cuprinse între 60 și 120 de zile. DNA precizează că inculpații au recunoscut faptele în prezența avocaților și au acceptat încadrarea juridică și pedepsele.
Procurorii au instituit sechestru asupra bunurilor a șase inculpați. Aceștia au depus în conturile Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate sumele imputate ca provenind din infracțiuni, în vederea confiscării speciale.
Dosarele și acordurile au fost trimise Tribunalului Constanța. Instanța urmează să decidă asupra lor, procurorii solicitând și menținerea măsurilor asigurătorii.