Rezultatele studiului au fost publicate în Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Înălțimea oamenilor dezvăluie informații despre nivelul de trai din cele mai vechi timpuri

În absența documentelor istorice care să ofere informații despre situația economică a populațiilor antice, cercetătorii au apelat la o metodă alternativă: măsurarea lungimii femurului pentru estimarea înălțimii oamenilor.

Majoritatea rămășițelor analizate provin din mormintele unor oameni obișnuiți, care au trăit atât în regiuni rurale, cât și în zone dens populate.

Înălțimea la maturitate este influențată de moștenirea genetică, dar și de calitatea alimentației în timpul copilăriei, de starea generală de sănătate și de expunerea la boli.

Rezultatele cercetării au scos la iveală diferențe regionale impresionante. În urmă cu aproximativ 7.000 de ani, bărbații din Asia de Sud-Est aveau o înălțime medie de 1,78 metri. Până în secolul al XIX-lea, aceasta scăzuse la puțin peste 1,60 metri.

În China, femeile măsurau în medie 1,57 metri în urmă cu șapte milenii, însă în secolul al XIX-lea înălțimea lor medie ajunsese la numai 1,48 metri.

Descoperirile oferă o nouă perspectivă asupra relației dintre alimentația oamenilor preistorici și transformările economice și sociale petrecute de-a lungul mileniilor.