O nouă înşelăciune pe WhatsApp. Cum sunt păcăliţi românii în numele unor hoteluri, datele pe care să nu le dai niciodată

Potrivit cercetătorilor Bitdefender, care monitorizează această operațiune încă din luna martie 2026, atacatorii folosesc date obținute din surse diverse. Acestea pot proveni din sisteme de rezervări compromise anterior, din informații disponibile public sau din furtul unor credențiale.

După obținerea acestor date, victima primește pe WhatsApp un mesaj care pare să vină din partea hotelului unde are rezervarea. Comunicarea este redactată în limba utilizatorului, inclusiv în limba română, și include informații pe care, în mod normal, doar unitatea de cazare sau platforma de rezervări ar trebui să le cunoască.

Presiunea timpului, principalul instrument folosit de atacatori

Mesajele sunt construite astfel încât destinatarul să creadă că trebuie să acționeze urgent pentru a nu pierde rezervarea.

În cele mai multe cazuri, turiștilor li se spune că rezervarea necesită o verificare suplimentară. Totodată, sunt informați că nu va fi efectuată nicio plată, ci doar o verificare a cardului sau o blocare temporară a unei sume. Pentru a accentua sentimentul de urgență, mesajele avertizează că neconfirmarea informațiilor în termen de 24 de ore poate duce la anularea rezervării.

Această combinație de detalii reale și presiune psihologică îi determină pe mulți utilizatori să creadă că solicitarea este legitimă și să urmeze instrucțiunile primite.

Pagini false care imită platformele reale de rezervări

După accesarea linkului transmis prin WhatsApp, utilizatorul este direcționat către o pagină care seamănă cu un portal autentic de rezervări. Acolo i se solicită să își introducă datele bancare pentru a confirma rezervarea.

În realitate, scopul acestor pagini este colectarea informațiilor financiare care pot fi folosite ulterior în scopuri frauduloase.