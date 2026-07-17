Noua funcție WhatsApp îți ascunde numărul de telefon, dar nu te va proteja automat de escrocherii

Ascunderea numărului de telefon este o veste bună pentru confidențialitate

Noul sistem de username-uri are un avantaj evident. Dacă discuți cu firme, magazine sau persoane pe care nu le cunoști, nu va mai fi nevoie să îți expui numărul de telefon.

Astfel, acesta va ajunge mai greu în baze de date folosite pentru apeluri comerciale nedorite sau pentru diverse campanii de tip spam. În plus, escrocii vor avea mai puține oportunități să colecteze numere de telefon direct din conversațiile purtate pe WhatsApp. Din acest punct de vedere, funcția reprezintă un câștig important pentru confidențialitatea utilizatorilor.

Escrocii pot crea în continuare conturi care par oficiale

Problema este că schimbarea nu elimină una dintre cele mai folosite metode de fraudă: uzurparea identității. Chiar dacă WhatsApp blochează anumite nume de utilizator considerate sensibile sau oficiale, este aproape imposibil să blocheze toate variantele posibile. Un escroc poate modifica foarte puțin un username, poate adăuga cifre, litere sau alte elemente și poate crea impresia că reprezintă o persoană cunoscută, o instituție sau o companie.

Situația devine și mai complicată în era inteligenței artificiale. Astăzi, imagini de profil foarte convingătoare pot fi generate în câteva minute, iar un cont fals poate părea autentic la prima vedere.

WhatsApp va afișa avertismente, dar decizia îți aparține

Pentru a reduce riscul unor astfel de fraude, WhatsApp pregătește și noi avertismente de securitate. Dacă primești pentru prima dată un mesaj de la un cont identificat prin username, aplicația ar putea afișa informații suplimentare. De exemplu, vei putea vedea dacă aveți grupuri comune, dacă persoana respectivă este din altă țară sau dacă este un cont nou.

Aceste informații te pot ajuta să identifici mai ușor mesajele suspecte, însă ele nu garantează că interlocutorul este cine pretinde că este.

Cea mai bună protecție rămâne verificarea informațiilor

Indiferent dacă mesajul vine de la un număr de telefon sau de la un username, nu ar trebui să ai încredere doar în numele afișat pe ecran.