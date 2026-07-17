Noua funcție WhatsApp îți ascunde numărul de telefon, dar nu te va proteja automat de escrocherii
WhatsApp pregătește una dintre cele mai importante schimbări din ultimii ani în ceea ce privește confidențialitatea. În cursul lui 2026, aplicația va permite folosirea unui nume de utilizator în locul numărului de telefon, astfel încât vei putea comunica fără să îți dezvălui numărul persoanelor cu care intri în contact.
La prima vedere, funcția pare un pas important pentru protejarea vieții private. Totuși, specialiștii în securitate avertizează că această modificare nu va opri automat tentativele de fraudă. Dacă nu verifici cine îți scrie și te bazezi doar pe numele afișat în aplicație, riști să cazi în capcana escrocilor, scrie Straitstimes.
Ascunderea numărului de telefon este o veste bună pentru confidențialitate
Noul sistem de username-uri are un avantaj evident. Dacă discuți cu firme, magazine sau persoane pe care nu le cunoști, nu va mai fi nevoie să îți expui numărul de telefon.
Astfel, acesta va ajunge mai greu în baze de date folosite pentru apeluri comerciale nedorite sau pentru diverse campanii de tip spam. În plus, escrocii vor avea mai puține oportunități să colecteze numere de telefon direct din conversațiile purtate pe WhatsApp. Din acest punct de vedere, funcția reprezintă un câștig important pentru confidențialitatea utilizatorilor.
Escrocii pot crea în continuare conturi care par oficiale
Problema este că schimbarea nu elimină una dintre cele mai folosite metode de fraudă: uzurparea identității. Chiar dacă WhatsApp blochează anumite nume de utilizator considerate sensibile sau oficiale, este aproape imposibil să blocheze toate variantele posibile. Un escroc poate modifica foarte puțin un username, poate adăuga cifre, litere sau alte elemente și poate crea impresia că reprezintă o persoană cunoscută, o instituție sau o companie.
Situația devine și mai complicată în era inteligenței artificiale. Astăzi, imagini de profil foarte convingătoare pot fi generate în câteva minute, iar un cont fals poate părea autentic la prima vedere.
WhatsApp va afișa avertismente, dar decizia îți aparține
Pentru a reduce riscul unor astfel de fraude, WhatsApp pregătește și noi avertismente de securitate. Dacă primești pentru prima dată un mesaj de la un cont identificat prin username, aplicația ar putea afișa informații suplimentare. De exemplu, vei putea vedea dacă aveți grupuri comune, dacă persoana respectivă este din altă țară sau dacă este un cont nou.
Aceste informații te pot ajuta să identifici mai ușor mesajele suspecte, însă ele nu garantează că interlocutorul este cine pretinde că este.
Cea mai bună protecție rămâne verificarea informațiilor
Indiferent dacă mesajul vine de la un număr de telefon sau de la un username, nu ar trebui să ai încredere doar în numele afișat pe ecran.
Dacă cineva îți cere bani, date bancare, coduri de autentificare sau încearcă să te convingă să acționezi imediat, tratează situația cu suspiciune. Verifică întotdeauna informația printr-o sursă independentă, cum ar fi un număr oficial de telefon, site-ul instituției sau o persoană pe care o cunoști.
În ultimii ani, escrocheriile au devenit tot mai greu de identificat, mai ales după apariția instrumentelor de inteligență artificială capabile să creeze imagini, voci și chiar apeluri video false. Din acest motiv, noua funcție WhatsApp îți poate proteja mai bine confidențialitatea, însă nu poate înlocui atenția și spiritul critic.
Alfel spus, faptul că numărul tău de telefon nu mai este vizibil reprezintă un pas înainte. Însă cea mai eficientă metodă de a evita o înșelătorie rămâne aceeași: verifică întotdeauna identitatea persoanei cu care vorbești înainte de a trimite bani, documente sau informații personale.