Escrocheriile cu cartele SIM și internet mobil se înmulțesc în sezonul vacanțelor. Cum îți pot fi furate datele și banii

Site-urile false ale operatorilor telecom pot păcăli chiar și utilizatorii experimentați

Potrivit experților în securitate cibernetică, una dintre metodele folosite de atacatori constă în clonarea paginilor de autentificare ale unor furnizori internaționali de telecomunicații care activează în Europa, Asia și Africa.

Victimele sunt invitate să introducă numărul de telefon și datele de conectare, sub pretextul accesării contului sau activării unui serviciu. Unele dintre aceste pagini sunt realizate superficial, însă altele reproduc aproape identic site-ul original, inclusiv culorile, logo-urile și structura interfeței.

Odată introduse informațiile, acestea ajung direct la atacatori. Consecințele pot varia de la compromiterea conturilor și pierderea banilor până la folosirea datelor pentru alte fraude, spam sau apeluri telefonice înșelătoare.

O simplă reîncărcare a internetului mobil poate deveni o capcană

O altă metodă identificată presupune existența unor site-uri care pretind că aparțin unor operatori de comunicații din Africa de Nord, Orientul Mijlociu sau Asia de Sud-Est.

Sub pretextul reîncărcării unui pachet de date mobile, utilizatorii sunt îndrumați să completeze informații personale și detaliile cardului bancar. În realitate, plata nu este procesată către compania de telefonie, ci către infractori, care intră astfel în posesia datelor financiare ale victimei.

Aceste tipuri de fraude sunt întâlnite frecvent în perioadele de vacanță, când mulți turiști caută rapid o soluție pentru a avea internet pe telefon și nu verifică suficient de atent autenticitatea site-ului pe care îl folosesc.

Facturile false reprezintă o altă metodă prin care infractorii încearcă să obțină date personale

Kaspersky a identificat și campanii în care utilizatorii sunt informați că trebuie să își confirme identitatea pentru plata unei facturi sau pentru verificarea contului.