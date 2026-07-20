Escrocheriile cu cartele SIM și internet mobil se înmulțesc în sezonul vacanțelor. Cum îți pot fi furate datele și banii
Sezonul concediilor vine cu o creștere semnificativă a cererii pentru internet mobil și cartele SIM, mai ales atunci când călătorești în afara țării. Tocmai acest lucru este exploatat acum de infractorii cibernetici, care creează site-uri false ce par să aparțină unor operatori telecom cunoscuți și încearcă să fure date personale, informații bancare sau acces la conturile utilizatorilor.
Specialiștii Kaspersky avertizează că aceste campanii de phishing sunt din ce în ce mai convingătoare. În multe cazuri, paginile copiază aproape perfect designul site-urilor oficiale, astfel încât diferențele sunt greu de observat chiar și pentru utilizatorii atenți.
Site-urile false ale operatorilor telecom pot păcăli chiar și utilizatorii experimentați
Potrivit experților în securitate cibernetică, una dintre metodele folosite de atacatori constă în clonarea paginilor de autentificare ale unor furnizori internaționali de telecomunicații care activează în Europa, Asia și Africa.
Victimele sunt invitate să introducă numărul de telefon și datele de conectare, sub pretextul accesării contului sau activării unui serviciu. Unele dintre aceste pagini sunt realizate superficial, însă altele reproduc aproape identic site-ul original, inclusiv culorile, logo-urile și structura interfeței.
Odată introduse informațiile, acestea ajung direct la atacatori. Consecințele pot varia de la compromiterea conturilor și pierderea banilor până la folosirea datelor pentru alte fraude, spam sau apeluri telefonice înșelătoare.
O simplă reîncărcare a internetului mobil poate deveni o capcană
O altă metodă identificată presupune existența unor site-uri care pretind că aparțin unor operatori de comunicații din Africa de Nord, Orientul Mijlociu sau Asia de Sud-Est.
Sub pretextul reîncărcării unui pachet de date mobile, utilizatorii sunt îndrumați să completeze informații personale și detaliile cardului bancar. În realitate, plata nu este procesată către compania de telefonie, ci către infractori, care intră astfel în posesia datelor financiare ale victimei.
Aceste tipuri de fraude sunt întâlnite frecvent în perioadele de vacanță, când mulți turiști caută rapid o soluție pentru a avea internet pe telefon și nu verifică suficient de atent autenticitatea site-ului pe care îl folosesc.
Facturile false reprezintă o altă metodă prin care infractorii încearcă să obțină date personale
Kaspersky a identificat și campanii în care utilizatorii sunt informați că trebuie să își confirme identitatea pentru plata unei facturi sau pentru verificarea contului.
Mesajele trimit către pagini care solicită numele, adresa, numărul de telefon și informațiile cardului bancar. În realitate, aceste date sunt colectate pentru furt de identitate, accesarea altor conturi online sau realizarea unor tranzacții frauduloase.
În multe situații, victimele nu își dau seama imediat că au fost înșelate, iar datele personale sunt reutilizate ulterior în alte atacuri cibernetice.
Cum te poți proteja atunci când cumperi o cartelă SIM sau un pachet de internet
Dacă urmează să pleci în străinătate și ai nevoie de internet mobil, este important să verifici cu atenție site-ul pe care faci achiziția. O adresă web modificată subtil, greșelile de scriere sau un domeniu diferit față de cel oficial pot indica faptul că ai ajuns pe o pagină de phishing.
De asemenea, este recomandat să nu accesezi linkuri primite prin e-mail sau mesaje nesolicitate fără a verifica expeditorul. În multe cazuri, atacatorii folosesc astfel de mesaje pentru a direcționa victimele către site-uri false.
O alternativă mai sigură pentru folosirea internetului în călătoriile externe este reprezentată de eSIM-urile activate prin aplicații oficiale, care elimină necesitatea cumpărării unei cartele fizice din surse necunoscute.
În plus, utilizarea unei soluții moderne de securitate care include protecție anti-phishing poate bloca accesul la paginile frauduloase înainte ca utilizatorul să își introducă datele personale. Astfel de programe verifică permanent adresele web și identifică semnele specifice site-urilor create pentru furtul de informații.