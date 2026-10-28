O nouă bucată din A1 se apropie de deschidere. Ce se întâmplă în noiembrie la tunelul Momaia

Testele finale sunt programate împreună cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență în luna noiembrie. În mesajul lui Cristian Pistol, reprodus de Mediafax, este indicat sfârșitul lunii pentru aceste verificări.

„Deschiderea unei secțiuni de autostradă nu se încheie odată cu asfaltul”, a transmis directorul general al CNAIR.

El a subliniat că deschiderea depinde atât de testele tunelului, cât și de terminarea conexiunii cu rețeaua rutieră din zonă.

„Toate sistemele trebuie verificate, iar condițiile pentru circulație în siguranță trebuie îndeplinite”, a precizat Cristian Pistol.

Anunțul său nu stabilește o zi exactă în care șoferii vor putea intra pe noul tronson.

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Peste 2.500 de puncte de monitorizare supraveghează tunelul

Tunelul Momaia este echipat cu peste 2.500 de puncte de monitorizare, printre care senzori și camere inteligente, fixe și mobile. Potrivit explicațiilor oferite de șeful CNAIR, acestea permit identificarea incidentelor și a obiectelor aflate pe carosabil.

În funcție de situația detectată, sistemele pot declanșa automat măsuri de siguranță. Printre acestea se numără închiderea unei benzi de circulație sau, dacă este necesar, a întregii galerii.

Pentru viitorii participanți la trafic, aceste echipamente au rolul de a permite detectarea situațiilor care pot afecta circulația și activarea măsurilor corespunzătoare. Verificările trebuie să confirme funcționarea instalațiilor înainte de introducerea traficului obișnuit.