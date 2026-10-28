O nouă bucată din A1 se apropie de deschidere. Ce se întâmplă în noiembrie la tunelul Momaia
Secțiunea Tigveni–Curtea de Argeș a Autostrăzii Sibiu–Pitești ar putea fi deschisă circulației în noiembrie, însă accesul șoferilor depinde de două condiții. Trebuie încheiate testele de siguranță ale tunelului Momaia și finalizată descărcarea rutieră spre DN73C, prin drumul reclasificat DN73G. Directorul CNAIR, Cristian Pistol, a explicat că asfaltarea tronsonului nu este suficientă pentru deschiderea traficului.
Testele tunelului Momaia trebuie încheiate înainte de deschidere
Verificările de pe Secțiunea 4 se concentrează asupra sistemelor de monitorizare și intervenție instalate în tunelul Momaia, lung de 1.350 de metri. Acestea trebuie să funcționeze corespunzător înainte ca tronsonul să poată fi folosit de șoferi.
Testele finale sunt programate împreună cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență în luna noiembrie. În mesajul lui Cristian Pistol, reprodus de Mediafax, este indicat sfârșitul lunii pentru aceste verificări.
„Deschiderea unei secțiuni de autostradă nu se încheie odată cu asfaltul”, a transmis directorul general al CNAIR.
El a subliniat că deschiderea depinde atât de testele tunelului, cât și de terminarea conexiunii cu rețeaua rutieră din zonă.
„Toate sistemele trebuie verificate, iar condițiile pentru circulație în siguranță trebuie îndeplinite”, a precizat Cristian Pistol.
Anunțul său nu stabilește o zi exactă în care șoferii vor putea intra pe noul tronson.
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Peste 2.500 de puncte de monitorizare supraveghează tunelul
Tunelul Momaia este echipat cu peste 2.500 de puncte de monitorizare, printre care senzori și camere inteligente, fixe și mobile. Potrivit explicațiilor oferite de șeful CNAIR, acestea permit identificarea incidentelor și a obiectelor aflate pe carosabil.
În funcție de situația detectată, sistemele pot declanșa automat măsuri de siguranță. Printre acestea se numără închiderea unei benzi de circulație sau, dacă este necesar, a întregii galerii.
Pentru viitorii participanți la trafic, aceste echipamente au rolul de a permite detectarea situațiilor care pot afecta circulația și activarea măsurilor corespunzătoare. Verificările trebuie să confirme funcționarea instalațiilor înainte de introducerea traficului obișnuit.
Tunelul este una dintre componentele principale ale secțiunii Tigveni–Curtea de Argeș, care are aproape zece kilometri. Prin urmare, stadiul lucrărilor de drum și cel al verificărilor tehnice trebuie urmărite separat atunci când este discutată inaugurarea.
Descărcarea spre DN73C a depășit stadiul de 80%
În paralel cu testarea echipamentelor din tunel, continuă lucrările la legătura dintre autostradă și DN73C. Stadiul fizic al acestei conexiuni a depășit 80%, conform informațiilor prezentate de Cristian Pistol.
Drumul care asigură legătura a fost preluat în administrarea CNAIR și reclasificat ca DN73G. Cele două indicative se referă, așadar, la drumuri diferite din aceeași conexiune, DN73G asigurând accesul către DN73C.
Consiliul Județean Argeș a precizat că un sector de aproximativ trei kilometri din DJ678A a fost transferat către CNAIR și a devenit DN73G. Legătura deservește conexiunea cu DN73C și direcția Râmnicu Vâlcea.
Finalizarea descărcării este una dintre condițiile menționate explicit pentru deschiderea Secțiunii 4. Procentul de peste 80% anunțat pentru această lucrare nu trebuie confundat cu stadiul întregului tronson de autostradă.
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Ministrul Transporturilor a avansat luna noiembrie pentru circulație
Ministrul Transporturilor, Ștefan Ovidiu Popa, a vizitat marți, 27 octombrie, șantierul secțiunii Curtea de Argeș–Tigveni. În cadrul vizitei, el a indicat luna noiembrie drept posibil moment pentru deschiderea circulației.
Estimarea rămâne legată de îndeplinirea condițiilor de siguranță și de finalizarea lucrărilor necesare. Pentru șoferi, reperul concret va fi anunțul oficial privind ziua și condițiile în care traficul poate începe.
După deschiderea Secțiunii 4, vor putea fi utilizați aproximativ 54 de kilometri din cei 122 ai Autostrăzii Sibiu–Pitești, potrivit informațiilor comunicate de CNAIR. Noul tronson va prelungi porțiunea disponibilă circulației, fără să însemne finalizarea întregii autostrăzi dintre cele două orașe.