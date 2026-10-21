Rovinieta unei mașini vândute mai rămâne valabilă? Ce se întâmplă cu taxa atunci când autoturismul își schimbă proprietarul sau numărul

Dacă achiziționezi un autoturism pentru care există o rovinietă valabilă încă trei luni, poți beneficia de perioada rămasă. Vânzarea nu prelungește termenul și nici nu pornește o nouă perioadă de valabilitate.

În cazul obișnuit al unei roviniete cumpărate, plata este legată de vehiculul pentru care a fost emisă. Fostul proprietar nu poate folosi aceeași rovinietă pentru o altă mașină doar pentru că el a suportat costul.

Înaintea primului drum, verifică situația în sistemul oficial, fără să te bazezi exclusiv pe afirmația vânzătorului. Portalul CNAIR pentru roviniete este erovinieta.ro, unde poți consulta serviciile disponibile pentru verificarea valabilității.

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Ce se întâmplă dacă primești alte numere de înmatriculare

Pentru un vehicul înmatriculat în România, atribuirea unui alt număr nu duce, prin ea însăși, la pierderea rovinietei. Articolul 10 alineatul (2) din Legea nr. 226/2023 prevede păstrarea valabilității în această situație.

Normele metodologice detaliază condiția administrativă. Modificarea trebuie operată în baza de date a autorității de înmatriculare, la care CNAIR are acces zilnic, pe baza unui protocol.

Prin urmare, trebuie deosebită schimbarea legală a numărului de o greșeală făcută la cumpărarea rovinietei. Introducerea eronată a unor caractere la plată reprezintă o problemă separată, pentru care există reguli de corectare.