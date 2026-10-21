Rovinieta unei mașini vândute mai rămâne valabilă? Ce se întâmplă cu taxa atunci când autoturismul își schimbă proprietarul sau numărul
Rovinieta plătită pentru o mașină își păstrează valabilitatea atunci când autoturismul este vândut, până la expirarea perioadei achitate. Schimbarea proprietarului nu obligă cumpărătorul să plătească din nou taxa, însă schimbarea numărului de înmatriculare trebuie să fie reflectată corect în evidențe, iar înmatricularea în altă țară presupune o solicitare către CNAIR.
Rovinieta rămâne valabilă pentru mașina vândută
Regula este prevăzută la articolul 10 alineatul (1) din Legea nr. 226/2023, potrivit căruia rovinieta își păstrează valabilitatea în cazul schimbării utilizatorului vehiculului. Așadar, simpla semnare a contractului de vânzare-cumpărare nu anulează taxa deja achitată.
Dacă achiziționezi un autoturism pentru care există o rovinietă valabilă încă trei luni, poți beneficia de perioada rămasă. Vânzarea nu prelungește termenul și nici nu pornește o nouă perioadă de valabilitate.
În cazul obișnuit al unei roviniete cumpărate, plata este legată de vehiculul pentru care a fost emisă. Fostul proprietar nu poate folosi aceeași rovinietă pentru o altă mașină doar pentru că el a suportat costul.
Înaintea primului drum, verifică situația în sistemul oficial, fără să te bazezi exclusiv pe afirmația vânzătorului. Portalul CNAIR pentru roviniete este erovinieta.ro, unde poți consulta serviciile disponibile pentru verificarea valabilității.
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Ce se întâmplă dacă primești alte numere de înmatriculare
Pentru un vehicul înmatriculat în România, atribuirea unui alt număr nu duce, prin ea însăși, la pierderea rovinietei. Articolul 10 alineatul (2) din Legea nr. 226/2023 prevede păstrarea valabilității în această situație.
Normele metodologice detaliază condiția administrativă. Modificarea trebuie operată în baza de date a autorității de înmatriculare, la care CNAIR are acces zilnic, pe baza unui protocol.
Prin urmare, trebuie deosebită schimbarea legală a numărului de o greșeală făcută la cumpărarea rovinietei. Introducerea eronată a unor caractere la plată reprezintă o problemă separată, pentru care există reguli de corectare.
După atribuirea noilor plăcuțe, verifică din nou înregistrarea înainte să circuli pe drumurile supuse tarifării. Dacă apar neconcordanțe, cere clarificări CNAIR și păstrează documentele vehiculului și dovada achitării taxei.
Înmatricularea în altă țară necesită o solicitare scrisă
Regula diferă atunci când mașina este înmatriculată într-un alt stat. În acest caz, păstrarea valabilității este condiționată de solicitarea scrisă adresată CNAIR pentru schimbarea numărului în baza de date.
Articolul 32 din normele metodologice de aplicare a Legii nr. 226/2023 prevede transmiterea cererii, a unei copii a noului certificat de înmatriculare și, după caz, a contractului de vânzare-cumpărare. Modelul solicitării este disponibil prin portalul CNAIR.
Modificarea și comunicarea soluției sunt prevăzute în termen de maximum șapte zile lucrătoare de la înregistrarea cererii. Până la confirmarea scrisă a actualizării, rovinieta nu poate fi considerată valabilă pentru numărul străin solicitat.
Așadar, trimiterea documentelor nu echivalează cu finalizarea procedurii. Pentru un autoturism exportat, verificarea confirmării este esențială înainte de folosirea rovinietei sub noua înmatriculare.
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Excepția pentru rovinietele acordate persoanelor cu dizabilități
O situație distinctă privește rovinietele emise în baza articolului 28 din Legea nr. 448/2006. Normele le leagă de persoana beneficiară și permit transferarea înregistrării pe un alt vehicul indicat de aceasta.
La solicitarea beneficiarului, CNAIR efectuează transferul, iar înregistrarea pentru mașina înstrăinată încetează de la data respectivă. Cumpărătorul nu trebuie, așadar, să confunde această facilitate cu o rovinietă obișnuită achitată pentru autoturism.
Dacă preiei o mașină second-hand, verifică atât existența rovinietei, cât și perioada și temeiul în care a fost emisă. O dovadă veche poate arăta că a existat o înregistrare, dar verificarea actuală este cea care te ajută să stabilești situația înaintea deplasării.