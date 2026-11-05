Bitcoin pierde din valoare, iar de vină e și Big Tech-ul, care se clatină pe burse

De ce problemele din tech se simt și în prețul Bitcoin

Într-o relatare din timpul ședinței, Reuters indica o scădere de 5,2% pentru Nasdaq 100. Producătorii de cipuri erau printre cei mai afectați, pe fondul rezultatelor și perspectivelor financiare dezamăgitoare, dar și al temerilor că victoria democraților ar putea aduce un control mai strict asupra industriei AI.

Investitorii se tem în special de încetinirea construcției centrelor de date, pe care se bazează planurile de creștere ale multor companii. Acestea sunt așteptări ale pieței privind viitoare decizii politice, nu efectele unor reguli noi deja intrate în vigoare.

Presiunea exista și înaintea alegerilor. Am relatat pe Playtech despre pierderile de peste 1.000 de miliarde de dolari înregistrate de sectorul tehnologic într-o singură ședință, când investitorii au început să privească mai critic factura uriașă a inteligenței artificiale. Întrebarea rămâne cât de repede vor produce aceste cheltuieli câștigurile promise.

Atacul asupra Binance și retragerile din fonduri apasă pe piața cripto

Criptomonedele au intrat în această perioadă cu propriile probleme. În raportul inițial despre incidentul din 29 octombrie, Binance a indicat că atacul a afectat active digitale în valoare de aproximativ 6,34 miliarde de dolari. Compania spune că va suporta impactul financiar al fondurilor furate și că pierderile respective nu vor fi transferate utilizatorilor.

Pe Playtech am explicat cum au folosit atacatorii o ofertă falsă de angajare pentru a pătrunde în sistemele Binance. Incidentul a readus în discuție securitatea platformelor care păstrează activele clienților, iar investigația companiei continuă.

În zilele de după atac și până miercuri, 4 noiembrie, investitorii au retras net aproximativ un miliard de dolari din ETF-urile spot pe Bitcoin, potrivit datelor compilate de Bloomberg. Din acest total, circa 900 de milioane de dolari au ieșit din IBIT, produsul BlackRock. ETF-urile spot sunt produse tranzacționate la bursă care dețin Bitcoin și urmăresc prețul acestuia. Sumele raportate reprezintă retrageri nete de capital din fonduri.

De ce prețul se poate mișca atât de brusc

Firma de analiză K33 avertizase înaintea alegerilor că lichiditatea redusă și utilizarea ridicată a levierului pot favoriza oscilații puternice. Pe o piață cu mai puține ordine disponibile pentru a absorbi vânzările, retragerea unor investitori poate mișca prețul mai mult decât într-o perioadă cu tranzacționare intensă.