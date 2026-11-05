Oamenii de știință au creat o proteină care ar putea ajuta mușchii să se regenereze odată cu înaintarea în vârstă. Descoperirea „Super HGF”

Îmbătrânirea nu se vede doar în riduri sau în schimbările aspectului fizic. Unul dintre cele mai importante efecte ale trecerii timpului este diminuarea capacității organismului de a-și repara țesuturile, inclusiv mușchii. Oamenii de știință au identificat acum o metodă experimentală prin care ar putea îmbunătăți acest proces natural, folosind o versiune mai performantă a unei proteine implicate în regenerarea musculară.

Conform informațiilor publicate de ScienceDaily, cercetătorii au descoperit un compus care poate transforma proteina HGF într-o variantă cu proprietăți îmbunătățite, denumită „Super HGF”. Rezultatele, prezentate pe 4 noiembrie 2026, deschid perspective interesante pentru cercetarea proceselor de îmbătrânire și reparare a țesuturilor.

Ce este proteina HGF și de ce contează pentru regenerarea musculară

Organismul uman dispune de mecanisme naturale prin care repară țesuturile afectate de efort, accidente sau alte forme de deteriorare. În cazul mușchilor, aceste procese implică interacțiunea dintre celule, proteine și semnale chimice care coordonează regenerarea.

Una dintre proteinele importante este HGF, prescurtare de la hepatocyte growth factor. Deși denumirea sa face trimitere la ficat, această proteină are funcții biologice și în alte țesuturi, fiind implicată în creșterea, supraviețuirea și repararea celulară.

HGF acționează prin interacțiunea cu receptori specifici de pe suprafața celulelor. Eficiența acestor interacțiuni poate influența modul în care organismul răspunde la leziuni și coordonează procesele de regenerare.

Problema este că activitatea proteinelor poate fi afectată de modificări chimice care apar în organism, inclusiv în contextul îmbătrânirii. Din acest motiv, cercetătorii încearcă să găsească metode prin care să le păstreze sau să le îmbunătățească funcționarea.

Cum funcționează „Super HGF”, varianta îmbunătățită a proteinei

Noua cercetare a identificat un compus capabil să modifice favorabil proprietățile proteinei HGF. Rezultatul este o variantă denumită „Super HGF”, care prezintă o capacitate de legare de un receptor esențial de peste două ori mai mare decât proteina obișnuită.

Această diferență este relevantă deoarece interacțiunea dintre o proteină și receptorul său reprezintă una dintre etapele fundamentale ale transmiterii semnalelor biologice.

Cercetătorii au observat și o rezistență îmbunătățită la anumite modificări chimice asociate procesului de îmbătrânire. În teorie, aceste proprietăți ar putea contribui la menținerea activității proteinei în condiții în care forma obișnuită își pierde din eficiență.

Totuși, o capacitate mai mare de legare de receptor nu înseamnă automat că mușchii se regenerează de două ori mai repede. Pentru a demonstra un asemenea efect, sunt necesare experimente suplimentare care să evalueze refacerea efectivă a țesuturilor.

Ce ar putea însemna descoperirea pentru medicina viitorului

Pe măsură ce îmbătrânim, organismul poate pierde treptat masă și forță musculară. Acest proces influențează mobilitatea, echilibrul și capacitatea de a desfășura activități cotidiene.

Pierderea musculară asociată vârstei reprezintă o problemă medicală importantă, mai ales atunci când contribuie la fragilitate și crește riscul de căderi. Din acest motiv, cercetările care urmăresc îmbunătățirea regenerării musculare sunt relevante pentru medicina geriatrică și recuperare.

Noua descoperire ar putea inspira dezvoltarea unor terapii care să susțină procesele naturale de reparare celulară. În același timp, rolul HGF în multiple țesuturi impune evaluarea atentă a siguranței oricărei intervenții care îi amplifică activitatea.

Nu există, deocamdată, dovezi că „Super HGF” poate inversa îmbătrânirea musculară la oameni sau că ar putea fi administrată în siguranță ca tratament.

Descoperirea reprezintă însă un pas important în înțelegerea modului în care proteinele implicate în regenerare pot fi protejate și îmbunătățite. Cercetările viitoare vor trebui să stabilească dacă proprietățile demonstrate experimental se pot transforma în beneficii medicale concrete.