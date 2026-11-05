Ce taxe ar putea plăti românii în 2027. Calcule pentru proprietarii de apartamente, case și mașini. Tabel

Valoarea respectivă nu reprezintă suma pe care proprietarul trebuie să o achite, ci baza folosită pentru calcularea impozitului.

În sistemul actual, suprafața construită desfășurată este înmulțită cu valoarea impozabilă și cu un coeficient de corecție, după care se aplică procentul stabilit de autoritatea locală.

De exemplu, pentru un apartament de 50 mp utili, cu o suprafață fiscală estimată la 70 mp, coeficient de 2,4 și cotă de 0,1%, impozitul anual ar fi de aproximativ 450 de lei.

Impozitul estimat pentru apartamente de 50, 70 și 100 mp

Suprafață utilă Suprafață fiscală estimată Impozit anual estimat 50 mp 70 mp 450 lei 70 mp 98 mp 630 lei 100 mp 140 mp 899 lei Calcule orientative pe baza valorii impozabile de 2.677 lei/mp, a coeficientului de 2,4 și a cotei ipotetice de 0,1%. Nu reprezintă impozite definitive pentru 2027.

Este important de precizat faptul că estimările nu includ eventuale reduceri, facilități fiscale sau impozitul separat pe teren. De asemenea, autoritățile au în vedere și trecerea la un sistem de impozitare bazat pe valoarea de piață a proprietăților. Dacă acesta va fi introdus în 2027, calculele vor trebui actualizate.

Cum se calculează impozitul auto în funcție de norma Euro

Din 2026, calculul impozitului pentru autoturisme ține cont atât de capacitatea cilindrică, cât și de norma de poluare.

Pentru stabilirea sumei, cilindreea motorului se împarte la 200 cmc, rezultatul se rotunjește în sus, iar numărul obținut se înmulțește cu tariful corespunzător categoriei vehiculului. De exemplu, pentru o mașină Euro 6 cu motor de 1.600 cmc, calculul de bază este de 132 de lei anual.

Cât ar putea costa impozitul auto în 2027