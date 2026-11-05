Ce taxe ar putea plăti românii în 2027. Calcule pentru proprietarii de apartamente, case și mașini. Tabel
Românii care dețin locuințe și autoturisme trebuie să se pregătească pentru plata impozitelor locale din 2027, însă valorile finale nu sunt încă stabilite în toate localitățile. Sumele vor depinde de caracteristicile proprietăților, de capacitatea cilindrică și norma de poluare a mașinilor, dar și de hotărârile autorităților locale. În plus, posibilele modificări legislative privind impozitarea proprietăților ar putea schimba modul de calcul.
Cât ar putea plăti proprietarii de apartamente în 2027
În 2026, valoarea impozabilă utilizată pentru anumite clădiri rezidențiale a fost majorată la 2.677 de lei pe metru pătrat. Aceasta se aplică locuințelor construite din beton sau cărămidă, dotate cu instalații de apă, canalizare, electricitate și încălzire.
Valoarea respectivă nu reprezintă suma pe care proprietarul trebuie să o achite, ci baza folosită pentru calcularea impozitului.
În sistemul actual, suprafața construită desfășurată este înmulțită cu valoarea impozabilă și cu un coeficient de corecție, după care se aplică procentul stabilit de autoritatea locală.
De exemplu, pentru un apartament de 50 mp utili, cu o suprafață fiscală estimată la 70 mp, coeficient de 2,4 și cotă de 0,1%, impozitul anual ar fi de aproximativ 450 de lei.
Impozitul estimat pentru apartamente de 50, 70 și 100 mp
|Suprafață utilă
|Suprafață fiscală estimată
|Impozit anual estimat
|50 mp
|70 mp
|450 lei
|70 mp
|98 mp
|630 lei
|100 mp
|140 mp
|899 lei
Este important de precizat faptul că estimările nu includ eventuale reduceri, facilități fiscale sau impozitul separat pe teren. De asemenea, autoritățile au în vedere și trecerea la un sistem de impozitare bazat pe valoarea de piață a proprietăților. Dacă acesta va fi introdus în 2027, calculele vor trebui actualizate.
Cum se calculează impozitul auto în funcție de norma Euro
Din 2026, calculul impozitului pentru autoturisme ține cont atât de capacitatea cilindrică, cât și de norma de poluare.
Pentru stabilirea sumei, cilindreea motorului se împarte la 200 cmc, rezultatul se rotunjește în sus, iar numărul obținut se înmulțește cu tariful corespunzător categoriei vehiculului. De exemplu, pentru o mașină Euro 6 cu motor de 1.600 cmc, calculul de bază este de 132 de lei anual.
Cât ar putea costa impozitul auto în 2027
|Capacitate motor
|Norma Euro
|Impozit anual estimat
|1.400 cmc
|Euro 6
|116 lei
|1.600 cmc
|Euro 4
|150 lei
|1.600 cmc
|Euro 6
|132 lei
|2.000 cmc
|Euro 5
|267 lei
|2.000 cmc
|Euro 6
|251 lei
|2.400 cmc
|Euro 6
|934 lei
Pentru autoturismele electrice, impozitul de bază indicat de legislația actuală este de 40 de lei anual. În cazul anumitor vehicule hibride cu emisii reduse, pot exista facilități fiscale stabilite în condițiile legii.
Cât ar putea plăti o familie care deține apartament și mașină
Pentru o familie care are un apartament de 70 mp utili și un autoturism Euro 6 cu motor de 1.600 cmc, obligațiile fiscale ar putea arăta astfel:
|Tipul impozitului
|Sumă anuală estimată
|Apartament de 70 mp utili
|630 lei
|Autoturism 1.600 cmc, Euro 6
|132 lei
|TOTAL ANUAL
|762 lei
Când trebuie plătite impozitele locale în 2027
Potrivit regulilor generale, impozitele pe clădiri și mijloace de transport se achită în două tranșe, până la 31 martie și 30 septembrie.
Contribuabilii care achită integral impozitul până la 31 martie pot beneficia de o bonificație de până la 10%, dacă aceasta este aprobată de consiliul local.
Pentru 2027, proprietarii trebuie să urmărească hotărârile autorităților locale și eventualele modificări ale Codului fiscal. Sumele exacte vor putea fi cunoscute după stabilirea regulilor aplicabile pentru anul viitor.