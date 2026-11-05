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Ce taxe ar putea plăti românii în 2027. Calcule pentru proprietarii de apartamente, case și mașini. Tabel

Ce taxe ar putea plăti românii în 2027. Calcule pentru proprietarii de apartamente, case și mașini. Tabel
Ce impozite vor avea de plătit proprietarii în 2027 (Foto: Profimedia)
Diana Dumitrache
de Diana Dumitrache
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Românii care dețin locuințe și autoturisme trebuie să se pregătească pentru plata impozitelor locale din 2027, însă valorile finale nu sunt încă stabilite în toate localitățile. Sumele vor depinde de caracteristicile proprietăților, de capacitatea cilindrică și norma de poluare a mașinilor, dar și de hotărârile autorităților locale. În plus, posibilele modificări legislative privind impozitarea proprietăților ar putea schimba modul de calcul.

Cuprins
  1. Cât ar putea plăti proprietarii de apartamente în 2027
  2. Impozitul estimat pentru apartamente de 50, 70 și 100 mp
  3. Cum se calculează impozitul auto în funcție de norma Euro
  4. Cât ar putea plăti o familie care deține apartament și mașină
  5. Când trebuie plătite impozitele locale în 2027

Cât ar putea plăti proprietarii de apartamente în 2027

În 2026, valoarea impozabilă utilizată pentru anumite clădiri rezidențiale a fost majorată la 2.677 de lei pe metru pătrat. Aceasta se aplică locuințelor construite din beton sau cărămidă, dotate cu instalații de apă, canalizare, electricitate și încălzire.

Valoarea respectivă nu reprezintă suma pe care proprietarul trebuie să o achite, ci baza folosită pentru calcularea impozitului.

În sistemul actual, suprafața construită desfășurată este înmulțită cu valoarea impozabilă și cu un coeficient de corecție, după care se aplică procentul stabilit de autoritatea locală.

De exemplu, pentru un apartament de 50 mp utili, cu o suprafață fiscală estimată la 70 mp, coeficient de 2,4 și cotă de 0,1%, impozitul anual ar fi de aproximativ 450 de lei.

Impozitul estimat pentru apartamente de 50, 70 și 100 mp

Suprafață utilă Suprafață fiscală estimată Impozit anual estimat
50 mp 70 mp 450 lei
70 mp 98 mp 630 lei
100 mp 140 mp 899 lei
Calcule orientative pe baza valorii impozabile de 2.677 lei/mp, a coeficientului de 2,4 și a cotei ipotetice de 0,1%. Nu reprezintă impozite definitive pentru 2027.

Este important de precizat faptul că estimările nu includ eventuale reduceri, facilități fiscale sau impozitul separat pe teren. De asemenea, autoritățile au în vedere și trecerea la un sistem de impozitare bazat pe valoarea de piață a proprietăților. Dacă acesta va fi introdus în 2027, calculele vor trebui actualizate.

Cum se calculează impozitul auto în funcție de norma Euro

Din 2026, calculul impozitului pentru autoturisme ține cont atât de capacitatea cilindrică, cât și de norma de poluare.

Pentru stabilirea sumei, cilindreea motorului se împarte la 200 cmc, rezultatul se rotunjește în sus, iar numărul obținut se înmulțește cu tariful corespunzător categoriei vehiculului. De exemplu, pentru o mașină Euro 6 cu motor de 1.600 cmc, calculul de bază este de 132 de lei anual.

Cât ar putea costa impozitul auto în 2027

Capacitate motor Norma Euro Impozit anual estimat
1.400 cmc Euro 6 116 lei
1.600 cmc Euro 4 150 lei
1.600 cmc Euro 6 132 lei
2.000 cmc Euro 5 267 lei
2.000 cmc Euro 6 251 lei
2.400 cmc Euro 6 934 lei
Sume orientative, rotunjite, pe baza grilei indicate pentru 2026. Nu includ eventuale majorări locale sau modificări legislative pentru 2027.

Pentru autoturismele electrice, impozitul de bază indicat de legislația actuală este de 40 de lei anual. În cazul anumitor vehicule hibride cu emisii reduse, pot exista facilități fiscale stabilite în condițiile legii.

Cât ar putea plăti o familie care deține apartament și mașină

Pentru o familie care are un apartament de 70 mp utili și un autoturism Euro 6 cu motor de 1.600 cmc, obligațiile fiscale ar putea arăta astfel:

Tipul impozitului Sumă anuală estimată
Apartament de 70 mp utili 630 lei
Autoturism 1.600 cmc, Euro 6 132 lei
TOTAL ANUAL 762 lei
Exemplu orientativ. Nu sunt incluse impozitul pe teren, salubrizarea, parcarea de reședință sau alte taxe locale.

Când trebuie plătite impozitele locale în 2027

Potrivit regulilor generale, impozitele pe clădiri și mijloace de transport se achită în două tranșe, până la 31 martie și 30 septembrie.

Contribuabilii care achită integral impozitul până la 31 martie pot beneficia de o bonificație de până la 10%, dacă aceasta este aprobată de consiliul local.

Pentru 2027, proprietarii trebuie să urmărească hotărârile autorităților locale și eventualele modificări ale Codului fiscal. Sumele exacte vor putea fi cunoscute după stabilirea regulilor aplicabile pentru anul viitor.

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