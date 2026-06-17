O bucată uriașă de gheață, aproape cât Texasul, lipsește din Antarctica. Cercetătorii se tem că nu se va mai forma

Marea Bellingshausen, golul de gheață care îngrijorează cercetătorii

Marea Bellingshausen a devenit în ultimele zile una dintre cele mai urmărite zone de pe harta climatică a planetei. Datele satelitare arată o absență masivă a gheții marine într-o regiune unde aceasta ar trebui să existe deja în plină iarnă antarctică. Pentru comparație, suprafața lipsă este aproape cât Texasul și ușor mai mare decât Franța.

Specialiștii spun că nu este vorba despre o variație banală de la un an la altul. În ultimii ani, Antarctica a trecut prin episoade repetate de scădere puternică a gheții marine, iar regiunea Bellingshausen a fost afectată de mai multe ori. Faptul că această zonă a avut niveluri foarte scăzute de gheață în trei din ultimii patru ani alimentează teama că nu mai asistăm la o anomalie izolată, ci la o schimbare mai profundă.

Unul dintre cercetătorii citați în presa internațională a descris situația drept „deprimantă” și a spus că este posibil ca gheața marină să nu mai revină acolo la nivelurile considerate normale în trecut. Este o afirmație puternică, dar exprimă îngrijorarea tot mai mare a comunității științifice: vestul Antarcticii pare să intre într-o fază nouă, în care vechile tipare sezoniere devin mai puțin stabile.

Fenomenul este cu atât mai important cu cât gheața marină nu este doar o suprafață albă care se formează și se topește. Ea influențează curenții oceanici, reflectă lumina solară, izolează oceanul și protejează anumite zone de coastă de efectele directe ale valurilor și ale apei mai calde.

Ce legătură are fenomenul cu încălzirea globală

Cercetătorii investighează acum în ce măsură lipsa gheții marine din Marea Bellingshausen este legată direct de încălzirea globală. Antarctica s-a comportat mult timp diferit față de Arctica, unde declinul gheții marine a fost mai clar și mai constant. În sud, variațiile au fost mai complicate, cu ani în care extinderea gheții a crescut și ani în care a scăzut brusc.

Totuși, ultimul deceniu a schimbat această imagine. După un minim record în 2016, Antarctica a înregistrat noi scăderi istorice în 2022 și 2023. În 2026, datele pentru luna mai indicau deja o acoperire sub media multianuală, cu o anomalie pronunțată în zona Bellingshausen. Pentru oamenii de știință, acesta este un semnal că sistemul antarctic ar putea deveni mai sensibil la încălzirea oceanelor și a atmosferei.

O posibilă explicație este legată de modificările din ocean. Apele mai calde pot împiedica formarea gheții sau pot accelera topirea ei, iar lipsa gheții poate, la rândul ei, favoriza încălzirea locală. Este un cerc vicios: mai puțină gheață înseamnă mai multă apă închisă la culoare expusă la radiația solară, iar apa absoarbe mai multă căldură decât gheața albă.