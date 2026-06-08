Descoperire uriașă sub gheața Antarcticii. Cercetătorii au identificat una dintre cele mai mari structuri geologice ascunse de pe Pământ
Antarctica continuă să surprindă comunitatea științifică, chiar dacă este unul dintre cele mai studiate teritorii ale planetei. Sub stratul său imens de gheață se ascunde un peisaj complet diferit de ceea ce vedem la suprafață, format din munți, văi, lacuri și bazine geologice care au rămas ascunse milioane de ani.
O nouă cercetare publicată în prestigioasa revistă Nature aduce în prim-plan o descoperire impresionantă. O echipă internațională de oameni de știință susține că a identificat o structură geologică gigantică aflată la aproximativ trei kilometri sub gheața Antarcticii de Est. Potrivit autorilor studiului, aceasta ar putea fi una dintre cele mai mari formațiuni de acest tip descoperite vreodată pe Terra, scrie Futurism.
Până acum, mai multe regiuni subglaciare din Antarctica au fost analizate separat, fiind considerate elemente distincte ale reliefului ascuns. Noile date sugerează însă că acestea fac parte dintr-un sistem mult mai amplu decât se credea anterior.
Un puzzle geologic uriaș ascuns sub kilometri de gheață
Noua structură, denumită de cercetători East Antarctic Fan-shaped Basin Province, reunește mai multe formațiuni deja cunoscute de specialiști. Printre acestea se numără bazinele subglaciare Wilkes și Aurora, dar și celebrul Lac Vostok, cel mai mare lac subglaciar identificat până în prezent pe Pământ.
Timp de ani de zile, aceste regiuni au fost investigate independent, fără ca oamenii de știință să realizeze că ar putea reprezenta componentele unui singur sistem geologic de proporții continentale.
Pentru a reconstrui imaginea completă, cercetătorii au combinat informații provenite din numeroase surse. Au fost analizate date geologice, măsurători gravitaționale, informații magnetice, modele ale scoarței terestre și alte observații acumulate în ultimele decenii.
Rezultatul a fost surprinzător. Toate aceste informații indică existența unei provincii geologice vaste, cu o structură în formă de evantai, care se întinde sub o mare parte a Antarcticii de Est.
Dimensiunile exacte ale formațiunii continuă să fie studiate, însă specialiștii consideră că amploarea sa o plasează printre cele mai mari structuri geologice de acest gen identificate până acum.
Ce poate spune această descoperire despre viitorul Antarcticii
Pe lângă valoarea sa geologică, noua descoperire ar putea avea implicații importante pentru înțelegerea comportamentului calotelor glaciare.
Autorii studiului cred că structura s-a format în urmă cu milioane de ani, printr-un proces lent de întindere și deformare a scoarței continentale. Fenomenul, cunoscut în geologie drept extensie rotațională distribuită, poate remodela suprafețe uriașe ale continentelor pe perioade foarte lungi.
Importanța descoperirii nu se limitează însă la trecutul geologic al Antarcticii. Bazinele identificate se află sub aproximativ jumătate din calota glaciară a Antarcticii de Est, una dintre cele mai mari rezerve de gheață dulce de pe planetă.
Din acest motiv, cercetătorii consideră că forma și distribuția acestor structuri subterane influențează modul în care gheața se deplasează, se acumulează și reacționează la schimbările climatice.
Înțelegerea detaliată a reliefului ascuns sub gheață este esențială pentru realizarea unor modele climatice mai precise. Aceste modele sunt folosite pentru a estima cât de rapid ar putea pierde Antarctica masă glaciară în următoarele decenii și care ar putea fi efectele asupra nivelului oceanelor.
Deși sunt necesare cercetări suplimentare pentru confirmarea tuturor concluziilor, studiul oferă o nouă perspectivă asupra unuia dintre cele mai misterioase locuri de pe Pământ. Antarctica continuă să ascundă secrete uriașe sub kilometri de gheață, iar fiecare descoperire de acest tip îi ajută pe cercetători să înțeleagă mai bine atât trecutul geologic al planetei, cât și modul în care aceasta s-ar putea schimba în viitor.