Descoperire uriașă sub gheața Antarcticii. Cercetătorii au identificat una dintre cele mai mari structuri geologice ascunse de pe Pământ

Până acum, mai multe regiuni subglaciare din Antarctica au fost analizate separat, fiind considerate elemente distincte ale reliefului ascuns. Noile date sugerează însă că acestea fac parte dintr-un sistem mult mai amplu decât se credea anterior.

Un puzzle geologic uriaș ascuns sub kilometri de gheață

Noua structură, denumită de cercetători East Antarctic Fan-shaped Basin Province, reunește mai multe formațiuni deja cunoscute de specialiști. Printre acestea se numără bazinele subglaciare Wilkes și Aurora, dar și celebrul Lac Vostok, cel mai mare lac subglaciar identificat până în prezent pe Pământ.

Timp de ani de zile, aceste regiuni au fost investigate independent, fără ca oamenii de știință să realizeze că ar putea reprezenta componentele unui singur sistem geologic de proporții continentale.

Pentru a reconstrui imaginea completă, cercetătorii au combinat informații provenite din numeroase surse. Au fost analizate date geologice, măsurători gravitaționale, informații magnetice, modele ale scoarței terestre și alte observații acumulate în ultimele decenii.

Rezultatul a fost surprinzător. Toate aceste informații indică existența unei provincii geologice vaste, cu o structură în formă de evantai, care se întinde sub o mare parte a Antarcticii de Est.

Dimensiunile exacte ale formațiunii continuă să fie studiate, însă specialiștii consideră că amploarea sa o plasează printre cele mai mari structuri geologice de acest gen identificate până acum.

Ce poate spune această descoperire despre viitorul Antarcticii

Pe lângă valoarea sa geologică, noua descoperire ar putea avea implicații importante pentru înțelegerea comportamentului calotelor glaciare.