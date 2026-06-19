O breșă uriașă la FIFA putea opri meciurile de la Cupa Mondială sau schimba transmisiunile live

Cercetătorul, cunoscut online sub pseudonimul BobDaHacker, a ales să nu modifice sau să oprească nimic. În schimb, a încercat să raporteze rapid problema către FIFA și autoritățile americane, iar vulnerabilitatea ar fi fost închisă ulterior. Cazul atrage atenția asupra unei erori simple, dar extrem de periculoase: un sistem poate afișa mesajul „acces interzis”, însă protecția reală trebuie aplicată și în spatele interfeței, nu doar la nivel vizual.

Cum a ajuns un cont obișnuit în sisteme sensibile

Totul ar fi pornit de la platforma FIFA destinată agenților de fotbal. Orice persoană care urmează procesul de înscriere și își verifică identitatea poate primi un cont pentru această platformă. În mod normal, un astfel de cont nu ar trebui să permită accesul la instrumentele interne care susțin activitatea din timpul Cupei Mondiale.

Cercetătorul susține că, după crearea contului, a încercat să intre într-o platformă internă FIFA și a primit un mesaj care arăta că nu are permisiunile necesare. La suprafață, sistemul părea protejat. Problema era că restricția ar fi fost aplicată doar în interfața vizibilă utilizatorului, nu și în partea de server, acolo unde sunt procesate cererile reale pentru date și funcții.

Cu alte cuvinte, pagina spunea că accesul este blocat, dar sistemul din spate ar fi răspuns în continuare la solicitări venite de la acel cont. Este genul de vulnerabilitate care poate apărea atunci când dezvoltatorii se bazează prea mult pe ceea ce vede utilizatorul și nu verifică suficient drepturile sale de acces la fiecare cerere importantă.

În securitate informatică, această greșeală este considerată una de bază. Un cont autentificat nu este automat și autorizat. Faptul că un utilizator a intrat într-un sistem nu trebuie să însemne că poate vedea sau modifica orice resursă din acel sistem. Fiecare acțiune trebuie verificată separat, iar accesul trebuie limitat strict la ce este necesar pentru rolul acelui utilizator.

Ce ar fi putut fi afectat la Cupa Mondială

Potrivit relatării, cercetătorul ar fi ajuns la un panou de administrare a transmisiunilor live pentru meciurile Cupei Mondiale. Acest tip de sistem poate include informații despre camere, fluxuri video, programări și distribuția semnalului către partenerii care transmit meciurile la televiziune sau online.

Riscul cel mai evident era întreruperea unei transmisiuni. Într-un scenariu extrem, un atacator ar fi putut opri un flux video în timpul unui meci sau ar fi încercat să introducă alt conținut în locul imaginii oficiale. Pentru un eveniment urmărit de milioane de oameni, chiar și câteva minute de haos ar fi avut un impact uriaș asupra telespectatorilor, posturilor TV, sponsorilor și organizatorilor.