Adevărul despre fetele virale apărute în tribune la Cupa Mondială. Videoclipurile de pe TikTok, Instagram și YouTube care au păcălit milioane de oameni

Cum au păcălit videoclipurile AI milioane de oameni

Unul dintre cele mai răspândite clipuri prezenta o presupusă suporteriță braziliană la meciul Maroc – Brazilia. Videoclipul a circulat masiv pe platforme sociale, însă analiza fact-checkerilor a scos la iveală mai multe semne clare de fals: cronometrul rămânea blocat, apărea un logo TV nepotrivit, iar vocea comentatorului avea sunet metalic, specific unor generatoare audio.

Testat cu un detector specializat, clipul a primit un scor de 99,9% probabilitate de deepfake. Mai mult, investigatorii au identificat legătura cu un cont de Instagram al unei așa-zise influencerițe, „Chiara Cleo”, ale cărei imagini și videoclipuri poartă urme evidente de generare AI. Contul direcționa utilizatorii către o platformă erotică pe bază de abonament.

De la suporterițe false la afaceri cu influenceri virtuali

Fenomenul nu este izolat. În spatele acestor clipuri se află o industrie tot mai vizibilă a personajelor sintetice, construite special pentru atenție, trafic și bani. Unele conturi creează personaje feminine „perfecte”, le plasează în contexte virale, apoi mută publicul către platforme plătite sau programe de afiliere.

Playtech.ro a scris deja despre influencerii care nu există, dar adună fani reali, un fenomen care arată cât de ușor poate fi construită o identitate online complet artificială. În aceeași zonă intră și industria iluziilor alimentată de inteligența artificială, unde personajele generate devin produse comerciale.

Problema devine și mai sensibilă când publicul nu știe că urmărește un conținut fabricat. În cazul Cupei Mondiale, oamenii au reacționat la clipuri ca și cum ar fi fost scene reale, surprinse de camerele TV. Asta arată cât de rapid poate un deepfake să treacă drept real, mai ales când este plasat într-un context familiar, precum un stadion plin.

Tehnologia deepfake nu mai este doar un experiment spectaculos, ci un instrument de marketing, manipulare și monetizare. Iar în sport, unde emoția, viralul și imaginile de stadion circulă cu viteză uriașă, astfel de falsuri pot ajunge la milioane de oameni înainte ca cineva să apuce să le verifice.