Cât costă o bere și un hotdog la Cupa Mondială 2026. Cât ajunge să cheltuie un fan într-o singură zi
Cupa Mondială 2026 atrage milioane de suporteri din întreaga lume, însă nu doar biletele, transportul și cazarea le golesc buzunarele fanilor. În multe dintre stadioanele din Statele Unite și Canada, prețurile pentru mâncare și băuturi au devenit un subiect intens discutat pe rețelele sociale.
Mulți suporteri au publicat fotografii cu bonurile fiscale primite la meciuri, iar sumele plătite pentru produse obișnuite au stârnit numeroase reacții. Pentru cei care călătoresc deja pe distanțe lungi și plătesc sute sau chiar mii de dolari pentru a participa la turneu, cheltuielile din interiorul arenelor reprezintă un cost suplimentar deloc de neglijat.
Cât costă mâncarea și băuturile în stadioane
La SoFi Stadium din Los Angeles, una dintre cele mai importante arene ale competiției, o bere costă între 15 și peste 22 de dolari, în funcție de sortiment și cantitate. O băutură răcoritoare ajunge la 7,75 dolari, iar o apă costă aproximativ 5,25 dolari.
În ceea ce privește mâncarea, prețurile sunt similare cu cele practicate la marile evenimente sportive americane. Pizza, tacos, burrito sau nachos costă în jur de 19-20 de dolari, în timp ce un hot dog simplu poate ajunge la 10 dolari. O pungă de chipsuri costă aproximativ 5,75 dolari.
Situația este asemănătoare și în Canada. La Toronto, un meniu format din doi hot dog și două băuturi răcoritoare costă aproximativ 57,5 dolari canadieni, echivalentul a circa 41 de dolari americani. În același timp, o bere poate ajunge la aproape 24 de dolari canadieni.
Nici zonele dedicate suporterilor nu sunt mult mai accesibile. Potrivit informațiilor distribuite online, o bere poate costa în jur de 19 dolari, iar băuturile răcoritoare între 7 și 10 dolari.
Cât poate cheltui un suporter într-o singură zi
Pentru un fan care participă la un meci și cumpără două beri, un hot dog și o băutură răcoritoare, nota de plată poate depăși cu ușurință 50 de dolari. Dacă adaugă și alte gustări sau produse alimentare, suma poate trece de 70-80 de dolari într-o singură zi.
O analiză realizată pentru cele 16 stadioane care găzduiesc meciuri la Cupa Mondială 2026 arată că o masă simplă și o bere pot costa peste 32 de dolari în Los Angeles și mai mult de 34 de dolari în unele arene din California.
De ce diferă atât de mult prețurile
FIFA a explicat că nu a impus o politică unitară pentru toate stadioanele. Organizația a păstrat operatorii locali existenți în fiecare arenă, ceea ce înseamnă că prețurile sunt stabilite în funcție de piața locală și de costurile fiecărei locații.
Diferențele sunt vizibile mai ales între Statele Unite și Mexic. În unele stadioane mexicane, o bere poate costa echivalentul a doar câțiva dolari, în timp ce în arenele americane prețul poate depăși 15 dolari.
Pentru mulți suporteri, costurile ridicate din stadioane au devenit una dintre cele mai discutate teme ale turneului. În timp ce organizatorii susțin că prețurile reflectă condițiile economice locale, o parte dintre fani consideră că participarea la un Campionat Mondial devine din ce în ce mai costisitoare pentru publicul obișnuit.