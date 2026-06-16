Cât costă o bere și un hotdog la Cupa Mondială 2026. Cât ajunge să cheltuie un fan într-o singură zi

Cât costă mâncarea și băuturile în stadioane

La SoFi Stadium din Los Angeles, una dintre cele mai importante arene ale competiției, o bere costă între 15 și peste 22 de dolari, în funcție de sortiment și cantitate. O băutură răcoritoare ajunge la 7,75 dolari, iar o apă costă aproximativ 5,25 dolari.

În ceea ce privește mâncarea, prețurile sunt similare cu cele practicate la marile evenimente sportive americane. Pizza, tacos, burrito sau nachos costă în jur de 19-20 de dolari, în timp ce un hot dog simplu poate ajunge la 10 dolari. O pungă de chipsuri costă aproximativ 5,75 dolari.

Situația este asemănătoare și în Canada. La Toronto, un meniu format din doi hot dog și două băuturi răcoritoare costă aproximativ 57,5 dolari canadieni, echivalentul a circa 41 de dolari americani. În același timp, o bere poate ajunge la aproape 24 de dolari canadieni.

Nici zonele dedicate suporterilor nu sunt mult mai accesibile. Potrivit informațiilor distribuite online, o bere poate costa în jur de 19 dolari, iar băuturile răcoritoare între 7 și 10 dolari.

Cât poate cheltui un suporter într-o singură zi

Pentru un fan care participă la un meci și cumpără două beri, un hot dog și o băutură răcoritoare, nota de plată poate depăși cu ușurință 50 de dolari. Dacă adaugă și alte gustări sau produse alimentare, suma poate trece de 70-80 de dolari într-o singură zi.

O analiză realizată pentru cele 16 stadioane care găzduiesc meciuri la Cupa Mondială 2026 arată că o masă simplă și o bere pot costa peste 32 de dolari în Los Angeles și mai mult de 34 de dolari în unele arene din California.

De ce diferă atât de mult prețurile

FIFA a explicat că nu a impus o politică unitară pentru toate stadioanele. Organizația a păstrat operatorii locali existenți în fiecare arenă, ceea ce înseamnă că prețurile sunt stabilite în funcție de piața locală și de costurile fiecărei locații.