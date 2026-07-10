Nvidia și Sega sărbătoresc 30 de ani de parteneriat. Povestea investiției de 5 milioane de dolari care a schimbat istoria gigantului AI

Jensen Huang ajunge la Tokyo pentru un eveniment dedicat fanilor Nvidia și Sega

Evenimentul va avea loc la GiGO Akihabara, una dintre cele mai cunoscute locații dedicate pasionaților de jocuri video din capitala Japoniei. Accesul este posibil doar pe bază de invitație, iar cei interesați trebuie să participe la o campanie organizată pe platforma X, unde sunt încurajați să împărtășească fotografii, videoclipuri sau amintiri legate de Nvidia ori Sega.

În cadrul întâlnirii, Jensen Huang va prezenta oficial Nvidia RTX Spark în Japonia. Participanții vor avea și șansa de a câștiga, prin tragere la sorți, o placă video GeForce RTX 5090 Founders Edition, unul dintre cele mai puternice modele lansate de companie.

Deocamdată, Nvidia a confirmat programul propriu al evenimentului, însă Sega nu a dezvăluit dacă pregătește vreun anunț important. Tocmai această lipsă de informații a alimentat speculațiile în rândul fanilor, care speră la o surpriză din partea companiei japoneze.

Cum a salvat Sega Nvidia într-un moment critic

Legătura dintre cele două companii datează din anii ’90 și are la bază un episod care aproape a schimbat complet istoria Nvidia.

În 1996, compania lucra la dezvoltarea unui procesor grafic destinat unei viitoare console Sega. Proiectul nu a fost dus până la capăt, deoarece soluția propusă de Nvidia nu era compatibilă cu standardul DirectX, care începea să se impună în industria jocurilor video.

În ciuda eșecului colaborării tehnice, conducerea Sega a considerat că echipa Nvidia are un potențial uriaș. Potrivit declarațiilor făcute de Jensen Huang în 2024, unul dintre directorii Sega a avut încredere în compania aflată atunci la început de drum și a aprobat o investiție de 5 milioane de dolari.

Finațarea cu pricina i-a oferit Nvidia resursele necesare pentru a-și regândi arhitectura procesoarelor grafice și pentru a continua dezvoltarea unei noi generații de produse. Rezultatul a fost lansarea seriei RIVA în 1997, urmată doi ani mai târziu de prima generație GeForce, care avea să transforme compania într-un lider al industriei.