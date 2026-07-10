Nvidia și Sega sărbătoresc 30 de ani de parteneriat. Povestea investiției de 5 milioane de dolari care a schimbat istoria gigantului AI
Puțini își mai amintesc că, înainte de a deveni una dintre cele mai influente companii din lume în domeniul plăcilor video și al inteligenței artificiale, Nvidia a fost la un pas de faliment. În 1996, compania fondată de Jensen Huang trecea printr-o perioadă critică, iar salvarea a venit dintr-o direcție neașteptată: Sega.
La aproape trei decenii de la acel moment, cele două companii marchează aniversarea colaborării printr-un eveniment special organizat la Tokyo. Pe 15 iulie, CEO-ul Nvidia, Jensen Huang, va participa la o întâlnire dedicată fanilor din Japonia, unde va prezenta pentru prima dată pe piața locală noul RTX Spark și va lua parte la celebrarea unei relații care a influențat evoluția industriei de gaming, scrie tomshardware.
Jensen Huang ajunge la Tokyo pentru un eveniment dedicat fanilor Nvidia și Sega
Evenimentul va avea loc la GiGO Akihabara, una dintre cele mai cunoscute locații dedicate pasionaților de jocuri video din capitala Japoniei. Accesul este posibil doar pe bază de invitație, iar cei interesați trebuie să participe la o campanie organizată pe platforma X, unde sunt încurajați să împărtășească fotografii, videoclipuri sau amintiri legate de Nvidia ori Sega.
În cadrul întâlnirii, Jensen Huang va prezenta oficial Nvidia RTX Spark în Japonia. Participanții vor avea și șansa de a câștiga, prin tragere la sorți, o placă video GeForce RTX 5090 Founders Edition, unul dintre cele mai puternice modele lansate de companie.
Deocamdată, Nvidia a confirmat programul propriu al evenimentului, însă Sega nu a dezvăluit dacă pregătește vreun anunț important. Tocmai această lipsă de informații a alimentat speculațiile în rândul fanilor, care speră la o surpriză din partea companiei japoneze.
Cum a salvat Sega Nvidia într-un moment critic
Legătura dintre cele două companii datează din anii ’90 și are la bază un episod care aproape a schimbat complet istoria Nvidia.
În 1996, compania lucra la dezvoltarea unui procesor grafic destinat unei viitoare console Sega. Proiectul nu a fost dus până la capăt, deoarece soluția propusă de Nvidia nu era compatibilă cu standardul DirectX, care începea să se impună în industria jocurilor video.
În ciuda eșecului colaborării tehnice, conducerea Sega a considerat că echipa Nvidia are un potențial uriaș. Potrivit declarațiilor făcute de Jensen Huang în 2024, unul dintre directorii Sega a avut încredere în compania aflată atunci la început de drum și a aprobat o investiție de 5 milioane de dolari.
Finațarea cu pricina i-a oferit Nvidia resursele necesare pentru a-și regândi arhitectura procesoarelor grafice și pentru a continua dezvoltarea unei noi generații de produse. Rezultatul a fost lansarea seriei RIVA în 1997, urmată doi ani mai târziu de prima generație GeForce, care avea să transforme compania într-un lider al industriei.
Sega ar putea pregăti o surpriză pentru aniversare
Deși Nvidia și-a anunțat deja principalele momente ale evenimentului, Sega păstrează tăcerea în privința propriilor planuri.
Compania japoneză s-a retras din piața consolelor în 2001, odată cu oprirea producției Dreamcast, însă a continuat să valorifice nostalgia fanilor prin lansarea unor versiuni mini ale consolelor clasice și a unor sisteme arcade inspirate din jocurile sale celebre.
În lipsa unor informații oficiale, comunitatea speculează că aniversarea celor 30 de ani de parteneriat ar putea fi ocazia perfectă pentru prezentarea unui nou produs dedicat pasionaților de retro gaming. Deocamdată nu există nicio confirmare în acest sens, însă interesul din jurul evenimentului este alimentat tocmai de posibilitatea unei surprize.