NVIDIA ar putea folosi teflon în plăcile pentru serverele AI. Materialul antiaderent ar reduce pierderile de semnal

De ce ar avea nevoie NVIDIA de un material folosit la vasele antiaderente

Cipurile AI moderne ajung la viteze de transmisie de 200 Gbps pe fiecare canal. La asemenea valori, chiar și interferențele minore sau pierderile de semnal pot afecta performanța sistemelor. Pe măsură ce acceleratoarele AI comunică tot mai rapid între ele, plăcile de circuit devin o componentă importantă în menținerea unui transfer stabil de date.

Una dintre soluțiile pe termen lung este tehnologia co-packaged optics, care integrează componente optice în apropierea procesoarelor pentru a accelera comunicațiile. Aceasta nu este însă pregătită pentru utilizarea pe scară largă, astfel că îmbunătățirea materialelor din care sunt fabricate plăcile de circuit rămâne o variantă mai accesibilă în prezent.

PTFE ar putea ajuta tocmai prin reducerea pierderilor de energie ale semnalului. Materialul are proprietăți electrice care îl fac potrivit pentru aplicații de înaltă frecvență și este deja folosit în anumite echipamente radar militare, sateliți și sisteme radar pentru automobile. În aceste domenii, caracteristicile sale permit transmiterea semnalelor cu pierderi reduse.

Ce legătură are teflonul cu următoarele plăci NVLink

Interesul NVIDIA ar viza plăcile de comutare NVLink destinate următoarelor generații de sisteme AI. Materialul ar putea ajunge în echipamente asociate platformei Rubin Ultra sau într-un viitor sistem de tip orthogonal mid-plane, care ar permite realizarea conexiunilor de mare viteză direct prin placa de circuit, în locul unor cabluri complexe din cupru.

O astfel de abordare ar deveni relevantă pe măsură ce plăcile de circuit ajung să aibă peste 70 de straturi. Potrivit unui analist citat în raport, chiar și materialele laminate de top, precum M9, ar putea avea dificultăți în a face față cerințelor de transmisie ale acestor configurații. În acest context, PTFE ar putea reprezenta o alternativă pentru reducerea pierderilor de semnal.

Totuși, proprietățile care fac teflonul util în anumite aplicații îi creează probleme atunci când este folosit la fabricarea circuitelor complexe. Suprafața sa antiaderentă îngreunează lipirea de alte materiale, ceea ce complică realizarea unor plăci cu zeci de straturi. În plus, PTFE este subțire și moale, fiind mai dificil de prelucrat decât rășinile epoxidice sau cele pe bază de hidrocarburi, utilizate în mod obișnuit în industria circuitelor.

Randamentul foarte scăzut pune sub semnul întrebării producția în masă

Dificultățile tehnice se reflectă și în randamentul fabricației. Estimările din industrie menționate în raport indică valori sub 5%, iar PTFE se află încă în etapa de testare pe mostre. Costurile și complexitatea procesării ar putea descuraja producătorii, mai ales dacă materialul nu poate fi integrat în fluxurile industriale existente fără modificări importante.