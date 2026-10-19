Șeful Nvidia avertizează că nicio companie nu va putea ignora AI. Câți bani a investit deja în Europa

Jensen Huang spune că toate industriile vor fi influențate de AI

Directorul general al Nvidia a vorbit despre viitorul inteligenței artificiale în cadrul unui eveniment organizat joi seară la Stockholm, în timpul unui turneu european care include și o conferință Nvidia la Berlin, programată pentru săptămâna următoare.

„Fiecare companie va deveni, în cele din urmă, o companie AI. Fiecare industrie va fi afectată de AI”, a declarat Jensen Huang.

Mesajul său este că inteligența artificială nu va rămâne limitată la firmele de tehnologie sau la companiile care dezvoltă modele și aplicații specializate. Pe măsură ce aceste instrumente sunt integrate în activitățile economice, tot mai multe organizații vor avea nevoie de infrastructură, software și competențe pentru a le utiliza.

Huang a insistat că Europa trebuie să dezvolte întregul lanț tehnologic necesar pentru AI. Acesta include centre de date, capacitate de calcul și servicii cloud, dar și aplicațiile cu care companiile și publicul interacționează direct.

În opinia sa, construirea unui asemenea ecosistem ar permite Europei să participe la dezvoltarea tehnologiei, nu doar să utilizeze produse realizate în alte regiuni ale lumii.

Nvidia a investit 8 miliarde de dolari în Europa într-un singur an

Într-o declarație acordată agenției AFP, Jensen Huang a spus că Nvidia a investit 8 miliarde de dolari în Europa în ultimele 12 luni. Potrivit acestuia, alte câteva miliarde de dolari sunt deja în pregătire.

Investițiile vizează companii din diferite segmente ale infrastructurii AI. Huang a menționat Nscale, un furnizor britanic de centre de date și servicii cloud dedicate inteligenței artificiale, precum și Nebius, un furnizor de servicii cloud cu sediul în Țările de Jos.