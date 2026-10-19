Șeful Nvidia avertizează că nicio companie nu va putea ignora AI. Câți bani a investit deja în Europa
Inteligența artificială va ajunge să influențeze toate industriile, iar companiile vor trebui să se adapteze acestei schimbări, consideră Jensen Huang, directorul general al Nvidia. În timpul unei vizite la Stockholm, acesta a cerut Europei să investească mai mult în dezvoltarea propriului sector AI, de la centre de date și infrastructură de calcul până la aplicații și servicii accesibile publicului.
Huang a declarat că Nvidia a investit deja 8 miliarde de dolari în Europa în ultimul an și că alte câteva miliarde de dolari sunt în curs de alocare. Compania americană vrea să contribuie la dezvoltarea unui ecosistem european capabil să susțină tehnologii AI, într-un moment în care cererea pentru infrastructură de calcul și servicii bazate pe inteligență artificială continuă să crească.
Jensen Huang spune că toate industriile vor fi influențate de AI
Directorul general al Nvidia a vorbit despre viitorul inteligenței artificiale în cadrul unui eveniment organizat joi seară la Stockholm, în timpul unui turneu european care include și o conferință Nvidia la Berlin, programată pentru săptămâna următoare.
„Fiecare companie va deveni, în cele din urmă, o companie AI. Fiecare industrie va fi afectată de AI”, a declarat Jensen Huang.
Mesajul său este că inteligența artificială nu va rămâne limitată la firmele de tehnologie sau la companiile care dezvoltă modele și aplicații specializate. Pe măsură ce aceste instrumente sunt integrate în activitățile economice, tot mai multe organizații vor avea nevoie de infrastructură, software și competențe pentru a le utiliza.
Huang a insistat că Europa trebuie să dezvolte întregul lanț tehnologic necesar pentru AI. Acesta include centre de date, capacitate de calcul și servicii cloud, dar și aplicațiile cu care companiile și publicul interacționează direct.
În opinia sa, construirea unui asemenea ecosistem ar permite Europei să participe la dezvoltarea tehnologiei, nu doar să utilizeze produse realizate în alte regiuni ale lumii.
Nvidia a investit 8 miliarde de dolari în Europa într-un singur an
Într-o declarație acordată agenției AFP, Jensen Huang a spus că Nvidia a investit 8 miliarde de dolari în Europa în ultimele 12 luni. Potrivit acestuia, alte câteva miliarde de dolari sunt deja în pregătire.
Investițiile vizează companii din diferite segmente ale infrastructurii AI. Huang a menționat Nscale, un furnizor britanic de centre de date și servicii cloud dedicate inteligenței artificiale, precum și Nebius, un furnizor de servicii cloud cu sediul în Țările de Jos.
„Am investit strategic în diferite părți ale acestui ecosistem, în companii de foarte bună calitate despre care credem că pot contribui la dezvoltarea întregului ecosistem european”, a explicat directorul Nvidia.
El a adăugat că investițiile nu se limitează la o singură categorie de produse sau servicii, ci urmăresc să sprijine mai multe componente necesare funcționării infrastructurii AI.
Centrele de date și serviciile cloud sunt esențiale pentru dezvoltarea și utilizarea modelelor de inteligență artificială, deoarece acestea necesită capacitate mare de calcul și acces la resurse specializate. Nvidia produce procesoare grafice și alte soluții hardware utilizate pe scară largă pentru astfel de sarcini.
Declarațiile lui Huang nu reprezintă însă o listă completă a investițiilor realizate și nici o defalcare a celor 8 miliarde de dolari pe fiecare companie sau proiect. Suma a fost prezentată de directorul Nvidia ca valoare totală a investițiilor realizate în Europa în ultimul an.
Suedia lansează un supercomputer bazat pe tehnologia Nvidia
Vizita lui Huang la Stockholm a avut loc cu ocazia lansării Sferical One, un supercomputer suedez care folosește cipuri Nvidia. Proiectul este conceput pentru a păstra în Suedia datele sensibile și expertiza locală, un aspect important pentru organizațiile care au nevoie de infrastructură de calcul avansată și de control asupra informațiilor pe care le prelucrează.
Supercomputerele pot susține o gamă largă de activități, de la cercetare științifică și simulări complexe până la dezvoltarea și rularea modelelor de inteligență artificială. În acest context, infrastructura locală poate oferi instituțiilor și companiilor acces la resurse de calcul fără să fie nevoite să transfere toate datele către servicii operate în alte regiuni.
Lansarea Sferical One se înscrie în eforturile de dezvoltare a capacității europene de calcul, într-un sector în care cipurile specializate, centrele de date și serviciile cloud au devenit componente importante.
Volvo extinde parteneriatul cu Nvidia pentru mașinile autonome
În timpul aceleiași vizite, Volvo Cars a anunțat extinderea parteneriatului cu Nvidia. Colaborarea urmărește îmbunătățirea tehnologiilor de siguranță pentru viitoarele vehicule autonome ale producătorului suedez.
Sistemele de conducere autonomă folosesc senzori și software pentru a interpreta mediul înconjurător, a identifica alte vehicule și obstacole și a lua decizii în timpul deplasării. Aceste funcții necesită procesarea unor cantități mari de date, iar cipurile și platformele de calcul specializate pot avea un rol important în funcționarea lor.