Trucul cu uscătorul de păr care poate ajuta caloriferele să încălzească mai bine. Ce recomandă specialiștii
Un uscător de păr poate ajuta la îndepărtarea prafului acumulat între panourile caloriferului, în locurile în care o lavetă ajunge greu. Metoda apare inclusiv în recomandările unui producător de radiatoare și urmărește eliberarea spațiilor prin care circulă aerul. Curățarea se face cu încălzirea oprită și caloriferul rece, iar rezultatul depinde de cât de încărcat cu praf este acesta.
De ce contează praful din interiorul caloriferului
Un calorifer poate părea curat dacă îl privești din față, dar între panouri și pe aripioarele metalice se pot strânge praf și scame. Aceste zone sunt mai greu accesibile și pot rămâne necurățate atunci când ștergi doar suprafața exterioară.
În instrucțiunile de întreținere pentru radiatorul Elite, producătorul Stelrad explică faptul că depunerile de praf pot împiedica circulația aerului prin elementele convectoare. Compania recomandă curățarea atât la exterior, cât și între aripioarele radiatorului, pentru menținerea funcționării eficiente.
Aerul încălzit în apropierea caloriferului se ridică, iar aerul mai rece îi ia locul, contribuind la distribuirea căldurii în cameră. Dacă spațiile de trecere sunt încărcate cu murdărie, îndepărtarea acesteia poate ajuta circulația aerului, fără să fie nevoie să modifici setările centralei.
Efectul nu trebuie însă confundat cu o creștere garantată a temperaturii sau cu o reducere fixă a facturii. Curățarea este o operațiune de întreținere, iar consumul locuinței depinde și de izolație, temperatura aleasă, vreme și funcționarea instalației.
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Cum folosești uscătorul de păr pentru curățare
Începe prin oprirea încălzirii și așteaptă până când caloriferul se răcește complet. Aspiră apoi praful accesibil de pe partea superioară, din spate și de la bază, pentru a evita împrăștierea unei cantități mari de murdărie în cameră.
Așază un prosop sub calorifer, care să adune resturile desprinse, și folosește o perie flexibilă pentru spațiile dintre panouri. Stelrad include uscătorul de păr ca pas suplimentar, pentru eliminarea prafului rămas după folosirea periei.
Metoda este descrisă și în ghidul de curățare publicat de BestHeating. Recomandarea este să îndrepți duza spre deschiderile din partea superioară a caloriferului, astfel încât jetul de aer să împingă praful în jos, pe materialul de protecție.
Nu trebuie să încălzești metalul cu uscătorul, deoarece rolul aparatului este să desprindă murdăria prin jetul de aer. Păstrează uscătorul și cablul departe de apă, iar la final strânge praful căzut și șterge exteriorul caloriferului conform instrucțiunilor producătorului.
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Ce alte măsuri ajută la distribuirea căldurii
Curățarea cu uscătorul îndepărtează praful dintre componente, dar nu elimină aerul sau depunerile din circuitul de apă. Dacă radiatorul continuă să se încălzească neuniform, problema trebuie verificată separat, iar o intervenție la instalație nu poate fi înlocuită prin curățarea exteriorului.
În ghidul Ariston pentru întreținerea caloriferelor sunt recomandate peria flexibilă și aspiratorul cu duză subțire pentru îndepărtarea prafului din zonele greu accesibile. Acestea sunt alternative utile dacă nu vrei să folosești un uscător de păr sau dacă modelul caloriferului permite curățarea mai ușoară prin aspirare.
Contează și ce se află în jurul sursei de căldură. O canapea lipită de calorifer sau perdelele care îl acoperă pot împiedica distribuirea aerului cald, chiar dacă radiatorul este curat și funcționează normal.
Pentru controlul consumului, Energy Saving Trust recomandă folosirea termostatului, a programatorului și a robinetelor termostatice în funcție de necesarul locuinței. Reglajele trebuie adaptate programului și camerelor folosite, în locul aplicării aceleiași reguli de temperatură pentru orice casă.