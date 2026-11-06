Trucul cu uscătorul de păr care poate ajuta caloriferele să încălzească mai bine. Ce recomandă specialiștii

În instrucțiunile de întreținere pentru radiatorul Elite, producătorul Stelrad explică faptul că depunerile de praf pot împiedica circulația aerului prin elementele convectoare. Compania recomandă curățarea atât la exterior, cât și între aripioarele radiatorului, pentru menținerea funcționării eficiente.

Aerul încălzit în apropierea caloriferului se ridică, iar aerul mai rece îi ia locul, contribuind la distribuirea căldurii în cameră. Dacă spațiile de trecere sunt încărcate cu murdărie, îndepărtarea acesteia poate ajuta circulația aerului, fără să fie nevoie să modifici setările centralei.

Efectul nu trebuie însă confundat cu o creștere garantată a temperaturii sau cu o reducere fixă a facturii. Curățarea este o operațiune de întreținere, iar consumul locuinței depinde și de izolație, temperatura aleasă, vreme și funcționarea instalației.

Citește și: Ai centrala pornită, dar caloriferele nu se încălzesc bine? Greșeala simplă care poate crește și factura la gaze

Cum folosești uscătorul de păr pentru curățare

Începe prin oprirea încălzirii și așteaptă până când caloriferul se răcește complet. Aspiră apoi praful accesibil de pe partea superioară, din spate și de la bază, pentru a evita împrăștierea unei cantități mari de murdărie în cameră.

Așază un prosop sub calorifer, care să adune resturile desprinse, și folosește o perie flexibilă pentru spațiile dintre panouri. Stelrad include uscătorul de păr ca pas suplimentar, pentru eliminarea prafului rămas după folosirea periei.

Metoda este descrisă și în ghidul de curățare publicat de BestHeating. Recomandarea este să îndrepți duza spre deschiderile din partea superioară a caloriferului, astfel încât jetul de aer să împingă praful în jos, pe materialul de protecție.