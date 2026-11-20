Ce scor a obținut noul film al lui Brad Pitt pe Rotten Tomatoes

Cu 66 de recenzii contabilizate, „The Further Mis-Adventures of Cliff Booth” are un scor de 83% pe Rotten Tomatoes. Rezultatul este cu trei puncte procentuale sub cel obținut de „Once Upon a Time in Hollywood”, care a ajuns la 86% în evaluările criticilor.

Filmul ocupă și locul al doilea în clasamentul producțiilor regizate de David Fincher în care a jucat Brad Pitt. „Seven”, lansat în 1995, rămâne pe primul loc, cu 84%. „Fight Club” are 81%, iar „The Curious Case of Benjamin Button” a obținut 71%, potrivit Screen Rant.

Scorul publicului pentru noua producție nu era disponibil la momentul publicării informațiilor. În schimb, filmele anterioare oferă un reper interesant: „Seven” are 95% din partea spectatorilor, „Fight Club” a ajuns la 96%, iar „Once Upon a Time in Hollywood” a obținut 70%.

Quentin Tarantino și David Fincher au combinat două stiluri diferite

Unul dintre aspectele apreciate de critici este întâlnirea dintre dialogurile caracteristice lui Tarantino și stilul vizual atent construit de David Fincher. Filmul păstrează umorul, violența și comentariile despre cultura americană asociate scenaristului, dar le plasează într-o atmosferă specifică producțiilor lui Fincher.

Reacțiile pozitive au evidențiat și felul în care Brad Pitt reia rolul lui Cliff Booth. Actorul păstrează carisma personajului premiat cu Oscar, iar distribuția secundară aduce o energie nouă poveștii. Elizabeth Debicki a fost remarcată în mod special, inclusiv pentru chimia pe care o are pe ecran cu Pitt.

Nu toate cronicile au fost însă la fel de entuziaste. Unele au criticat structura episodică a filmului, considerând că povestea este mai puțin coerentă decât ar fi putut fi. Alte observații vizează repetițiile, schimbările de ton și faptul că producția nu oferă suficiente răspunsuri despre trecutul lui Cliff Booth.

În recenzia publicată de ScreenRant, criticul Graeme Guttman a acordat filmului nota 9 din 10. Acesta a apreciat în special felul în care Fincher folosește imaginea pentru a reda tristețea personajului și a perioadei în care se desfășoară acțiunea, fără să renunțe la comentariile culturale din scenariul lui Tarantino.