Noul film scris de Quentin Tarantino, cu Brad Pitt în rol principal, are un scor excelent pe Rotten Tomatoes
Continuarea filmului „Once Upon a Time in Hollywood” a primit primele reacții din partea criticilor, iar rezultatele sunt încurajatoare. „The Further Mis-Adventures of Cliff Booth”, noul thriller cu rating R scris de Quentin Tarantino și regizat de David Fincher, a debutat pe Rotten Tomatoes cu un scor de 83%, după publicarea a 66 de recenzii. Brad Pitt revine în rolul lui Cliff Booth, personajul pentru care a câștigat Oscarul pentru cel mai bun actor în rol secundar.
Filmul marchează o nouă colaborare între Pitt și Fincher, dar și o combinație neobișnuită de stiluri cinematografice. Tarantino semnează scenariul, în timp ce regia îi aparține lui Fincher, cunoscut pentru producții precum „Seven” și „Fight Club”. Acțiunea revine în universul Hollywoodului anilor ’70, la opt ani după evenimentele din filmul lansat în 2019.
Ce scor a obținut noul film al lui Brad Pitt pe Rotten Tomatoes
Cu 66 de recenzii contabilizate, „The Further Mis-Adventures of Cliff Booth” are un scor de 83% pe Rotten Tomatoes. Rezultatul este cu trei puncte procentuale sub cel obținut de „Once Upon a Time in Hollywood”, care a ajuns la 86% în evaluările criticilor.
Filmul ocupă și locul al doilea în clasamentul producțiilor regizate de David Fincher în care a jucat Brad Pitt. „Seven”, lansat în 1995, rămâne pe primul loc, cu 84%. „Fight Club” are 81%, iar „The Curious Case of Benjamin Button” a obținut 71%, potrivit Screen Rant.
Scorul publicului pentru noua producție nu era disponibil la momentul publicării informațiilor. În schimb, filmele anterioare oferă un reper interesant: „Seven” are 95% din partea spectatorilor, „Fight Club” a ajuns la 96%, iar „Once Upon a Time in Hollywood” a obținut 70%.
Quentin Tarantino și David Fincher au combinat două stiluri diferite
Unul dintre aspectele apreciate de critici este întâlnirea dintre dialogurile caracteristice lui Tarantino și stilul vizual atent construit de David Fincher. Filmul păstrează umorul, violența și comentariile despre cultura americană asociate scenaristului, dar le plasează într-o atmosferă specifică producțiilor lui Fincher.
Reacțiile pozitive au evidențiat și felul în care Brad Pitt reia rolul lui Cliff Booth. Actorul păstrează carisma personajului premiat cu Oscar, iar distribuția secundară aduce o energie nouă poveștii. Elizabeth Debicki a fost remarcată în mod special, inclusiv pentru chimia pe care o are pe ecran cu Pitt.
Nu toate cronicile au fost însă la fel de entuziaste. Unele au criticat structura episodică a filmului, considerând că povestea este mai puțin coerentă decât ar fi putut fi. Alte observații vizează repetițiile, schimbările de ton și faptul că producția nu oferă suficiente răspunsuri despre trecutul lui Cliff Booth.
În recenzia publicată de ScreenRant, criticul Graeme Guttman a acordat filmului nota 9 din 10. Acesta a apreciat în special felul în care Fincher folosește imaginea pentru a reda tristețea personajului și a perioadei în care se desfășoară acțiunea, fără să renunțe la comentariile culturale din scenariul lui Tarantino.
Ce poveste urmărește continuarea filmului Once Upon a Time in Hollywood
Acțiunea din „The Further Mis-Adventures of Cliff Booth” are loc la opt ani după evenimentele din filmul original. Cliff nu mai lucrează ca cascador, ci a ajuns să ocupe mai multe funcții în industria cinematografică: este omul la care studiourile apelează pentru rezolvarea unor probleme, dar lucrează și ca barman și proiecționist în Hollywood.
Brad Pitt revine în rolul principal, iar distribuția îi include pe Elizabeth Debicki, Scott Caan, Yahya Abdul-Mateen II, Carla Gugino, Peter Weller, Timothy Olyphant și Matt Groove. Personajul lui Cliff Booth are deja un trecut mai amplu conturat în romanul „Once Upon a Time in Hollywood”, publicat de Quentin Tarantino în 2021.
Noul film nu va urma însă traseul obișnuit al unei continuări cinematografice. Netflix a pregătit o lansare exclusivă în cinematografe IMAX pentru două săptămâni, o premieră pentru platformă. Producția nu va fi disponibilă în marile lanțuri de cinematografe americane Regal și Cinemark, ceea ce ar putea limita încasările din sălile de cinema.
După această perioadă, filmul urmează să ajungă pe Netflix în luna următoare. Strategia diferă de cea a producției originale, care a avut un succes comercial important: „Once Upon a Time in Hollywood” a încasat aproximativ 410 milioane de dolari la nivel mondial, la un buget raportat de 90 de milioane de dolari.