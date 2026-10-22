Brad Pitt revine în rolul care i-a adus Oscarul. Netflix dezvăluie imagini noi din „Noile peripeții ale lui Cliff Booth”, filmul regizat de David Fincher după scenariul lui Tarantino

Brad Pitt se pregătește să revină într-unul dintre cele mai apreciate roluri ale carierei sale, însă de această dată povestea promite să fie considerabil diferită. Netflix a dezvăluit noi imagini din „Noile peripeții ale lui Cliff Booth” („The Further Mis-Adventures of Cliff Booth”), continuarea universului cinematografic creat de Quentin Tarantino în „Once Upon a Time… in Hollywood”. Filmul este regizat de David Fincher, are un scenariu semnat de Tarantino și va avea premiera pe Netflix pe 23 decembrie 2026.

Acțiunea se mută în anul 1977, într-un Los Angeles care s-a schimbat profund față de perioada prezentată în filmul original. Cliff Booth, fostul cascador interpretat de Brad Pitt, revine în centrul unei povești care explorează o altă față a Hollywoodului, dincolo de strălucirea industriei cinematografice. Noile imagini oficiale oferă o primă perspectivă asupra atmosferei producției și asupra personajelor care îl vor însoți.

David Fincher și Quentin Tarantino, colaborarea care schimbă povestea lui Cliff Booth

Unul dintre cele mai interesante aspecte ale proiectului este colaborarea dintre doi dintre cei mai influenți cineaști contemporani. Quentin Tarantino a scris scenariul, dar a ales să îi încredințeze regia lui David Fincher, cunoscut pentru filme precum „Se7en”, „Fight Club”, „Zodiac” și „Gone Girl”.

Într-o declarație transmisă odată cu noile imagini, Fincher a explicat că producția depășește granițele unei povești tradiționale despre industria cinematografică: „Nu mai e chiar o poveste despre cascadorii, nici o poveste despre filme, nici măcar nu mai e o poveste despre Hollywood. E o poveste despre Los Angeles”.

La rândul său, Tarantino a povestit cum a apărut ideea acestei colaborări neașteptate.

„Brad m-a sunat și mi-a spus: «Hei, ce-ai zice ca David Fincher să regizeze filmul despre Cliff Booth?». I-am răspuns: «E o idee fantastică». Era o idee atât de bună, încât nici nu-mi puteam imagina că s-ar putea concretiza. Era pur și simplu prea tare”, a declarat cineastul.

Proiectul marchează astfel o schimbare importantă pentru personajul prezentat inițial în filmul lui Tarantino din 2019. Dacă prima producție era construită în jurul relației dintre cascadorul Cliff Booth și actorul Rick Dalton, interpretat de Leonardo DiCaprio, noul lungmetraj îl aduce pe Booth în prim-plan, într-o poveste cu accente de thriller și film polițist.

Anterior, Playtech a relatat despre lansarea trailerului oficial și noua direcție a poveștii lui Cliff Booth.

Brad Pitt revine alături de o distribuție impresionantă. Când apare filmul pe Netflix

Pentru Brad Pitt, revenirea în rolul lui Cliff Booth are o semnificație aparte. Interpretarea sa din „Once Upon a Time… in Hollywood” i-a adus premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar, în 2020, consolidând statutul personajului drept unul dintre cele mai memorabile din filmografia sa.

Noua producție reunește o distribuție importantă, din care fac parte Elizabeth Debicki, Scott Caan, Carla Gugino, Yahya Abdul-Mateen II și Peter Weller. Lor li se alătură Matt Groove, JB Tadena, Corey Fogelmanis și Karren Karagulian.

În spatele camerelor se află mai mulți colaboratori consacrați ai lui David Fincher. Imaginea este semnată de Erik Messerschmidt, laureat al premiului Oscar pentru cinematografia filmului „Mank”, în timp ce montajul îi aparține lui Kirk Baxter. Donald Graham Burt este responsabil pentru scenografie, Trish Summerville semnează costumele, iar Ren Klyce coordonează designul sonor.

Filmul este produs de Ceán Chaffin și Brad Pitt, iar cascadoriile sunt coordonate de Dave Macomber. Echipa creativă sugerează o producție ambițioasă, în care reconstituirea Los Angelesului anilor ’70 va avea un rol esențial.

„Noile peripeții ale lui Cliff Booth” va beneficia mai întâi de o lansare limitată în cinematografe IMAX, programată pentru 25 noiembrie 2026, potrivit Netflix. Ulterior, filmul va fi disponibil pe platforma de streaming începând cu 23 decembrie 2026, inclusiv pentru publicul din România.

Noile fotografii oficiale pot fi consultate în galeria de imagini pusă la dispoziție de Netflix, iar trailerul oficial este deja disponibil online.

Rămâne de văzut cum va transforma David Fincher universul imaginat de Tarantino și ce aventuri îl așteaptă pe Cliff Booth într-un Hollywood aflat la aproape un deceniu distanță de evenimentele filmului original. Cert este că reuniunea dintre Brad Pitt, Quentin Tarantino și David Fincher face din această producție una dintre cele mai așteptate lansări cinematografice ale finalului de an.