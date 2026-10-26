Quentin Tarantino nu se poate despărți de Cliff Booth. Regizorul a prezentat în premieră 17 minute din noul film cu Brad Pitt și dezvăluie planurile sale pentru personaj

Potrivit The Hollywood Reporter, momentul a avut loc vineri, 23 octombrie, la TCL Chinese Theatre din Los Angeles, după o proiecție specială a filmului original din 2019. Noul lungmetraj, care îl readuce pe Brad Pitt în rolul premiat cu Oscar, este scris de Tarantino, dar regizat de David Fincher, cunoscut pentru „Se7en”, „Fight Club” și „Gone Girl”.

Tarantino explică de ce este atât de atașat de Cliff Booth

În timpul discuției cu publicul, Quentin Tarantino a explicat că universul din „Once Upon a Time… in Hollywood” ocupă un loc aparte în cariera sa. Regizorul a mărturisit că își amintește o observație făcută într-o cronică a filmului din 2019, potrivit căreia acesta ar fi primul univers fictiv creat de el în care și-ar dori cu adevărat să trăiască.

Tarantino a recunoscut că există un sâmbure de adevăr în această interpretare. Hollywood-ul alternativ al anilor ’60 și ’70, cu actorii, cascadorii și personajele sale excentrice, reprezintă un spațiu narativ în care cineastul se simte suficient de confortabil încât să revină în repetate rânduri.

Cliff Booth are însă o semnificație specială. Tarantino a explicat că personajul îi amintește de eroii romanelor polițiste populare, capabili să treacă dintr-o aventură în alta fără să își piardă farmecul. Printre exemplele sale se numără Mack Bolan, creat de Don Pendleton, și Parker, protagonistul cărților lui Donald E. Westlake.

Regizorul consideră că interpretarea lui Brad Pitt a contribuit decisiv la succesul personajului. Cliff poate fi introdus în aproape orice situație, iar personalitatea sa permite dezvoltarea unor povești independente, fără ca fiecare dintre acestea să fie legată direct de evenimentele filmului original.

De altfel, Playtech a relatat anterior că Tarantino pregătește și un nou roman dedicat lui Cliff Booth, intitulat „The Adventures of Cliff Booth”, programat pentru lansare în decembrie 2026.

Quentin Tarantino reflects on the decision to revisit Cliff Booth as he introduces the first 17 minutes of ‘The Further Mis-Adventures of Cliff Booth’ at AFI Fest https://t.co/0flrYw0J73 — Deadline (@DEADLINE) October 24, 2026

Primele 17 minute din noul film cu Brad Pitt au fost prezentate la AFI Fest

Momentul culminant al serii a venit atunci când Tarantino a decis să le arate spectatorilor secvența de început a noului film, în loc să continue discuția despre producție.

Cei prezenți au urmărit aproximativ 17 minute din „The Further Mis-Adventures of Cliff Booth”, filmul regizat de David Fincher după scenariul scris de Tarantino.

Acțiunea este plasată în 1977, la opt ani după evenimentele din „Once Upon a Time… in Hollywood”. Cliff Booth nu mai lucrează în principal drept cascador, ci își folosește experiența și abilitățile pentru a rezolva probleme delicate ale unor persoane influente din industria cinematografică.

Primele secvențe îl prezintă inclusiv în legătură cu cinematograful New Beverly din Los Angeles, un loc cu o semnificație aparte pentru Tarantino, care deține în realitate celebra sală.

Noul film promite să combine dialogurile caracteristice scenaristului cu atmosfera întunecată și stilul vizual asociat lui David Fincher.

Din distribuție fac parte Elizabeth Debicki, Scott Caan, Carla Gugino, Yahya Abdul-Mateen II și Peter Weller.

Așa cum Playtech a prezentat odată cu lansarea trailerului oficial, povestea îl transformă pe fostul cascador într-un personaj implicat în lumea criminalității și în secretele mai puțin cunoscute ale Hollywood-ului.

Cliff Booth ar putea avea și alte aventuri. Când apare noul film pe Netflix

Declarațiile lui Quentin Tarantino sugerează că „The Further Mis-Adventures of Cliff Booth” nu reprezintă neapărat sfârșitul poveștii.

Cineastul a explicat că a investit foarte mult timp în construirea universului personajului, inclusiv în detalii pe care publicul nu le cunoaște și care nu apar în mod obligatoriu în filme sau romane.

Această documentare imaginară îi permite să dezvolte noi aventuri fără să contrazică povestea deja stabilită. Tarantino a sugerat că intenționează să continue să investească în mitologia lui Cliff Booth, chiar dacă nu a anunțat oficial un alt film.

În același timp, regizorul a recunoscut că, pe măsură ce înaintează în vârstă, scrisul devine o preocupare tot mai importantă pentru el. Acest lucru explică inclusiv decizia de a-i încredința lui David Fincher regia continuării, păstrându-și rolul de scenarist.

Pentru Brad Pitt, revenirea în rolul lui Cliff Booth marchează o nouă colaborare cu Fincher, după producții precum „Se7en”, „Fight Club” și „The Curious Case of Benjamin Button”.

Noul lungmetraj va avea premiera în cinematografele IMAX pe 25 noiembrie 2026, înainte de a ajunge pe Netflix pe 23 decembrie.

Recent, Netflix a prezentat și noi imagini din filmul cu Brad Pitt, sporind interesul pentru una dintre cele mai așteptate producții ale finalului de an.

Deocamdată, Tarantino nu a confirmat dacă va exista o a treia aventură cinematografică a lui Cliff Booth. Entuziasmul cu care vorbește despre personaj sugerează însă că universul din „Once Upon a Time… in Hollywood” este departe de a fi epuizat.