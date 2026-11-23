Noul film al lui David Fincher, criticat pentru folosirea excesivă a AI-ului. Spectatorii reclamă imagini artificiale și scene modificate
Cel mai nou film regizat de David Fincher, „The Further Mis-Adventures of Cliff Booth”, a ajuns în centrul unei controverse înainte de lansarea oficială, după ce mai mulți spectatori și specialiști în efecte vizuale au reclamat folosirea excesivă a inteligenței artificiale. Primele proiecții au generat reacții negative pe rețelele sociale, unde au apărut acuzații privind imagini artificiale, modificări vizibile ale personajelor și efecte care afectează realismul unor scene.
Criticile sunt cu atât mai surprinzătoare cu cât Fincher este cunoscut pentru atenția obsesivă acordată detaliilor tehnice și pentru modul discret în care folosește efectele vizuale. Regizorul unor filme precum „Fight Club”, „Se7en” și „The Social Network” a vorbit însă recent deschis despre locul pe care AI îl poate ocupa în cinematografie, susținând că industria nu ar trebui să respingă automat noile tehnologii.
Spectatorii reclamă efecte AI vizibile în noul film al lui David Fincher
Primele reacții negative au apărut joi, după proiecțiile timpurii ale filmului „The Further Mis-Adventures of Cliff Booth”. Mai mulți spectatori au semnalat pe X ceea ce consideră a fi o utilizare excesivă a imaginilor generate sau modificate cu ajutorul AI, scrie Futurism.
Printre cei care au atras atenția asupra problemei se numără Patrick Tomasso, regizor și critic de film, cunoscut pentru analizele sale despre aspectele tehnice ale producțiilor cinematografice. Acesta a descris experiența vizionării într-o postare în care a susținut că filmul este afectat de efectele artificiale.
„Am ieșit de la Cliff Booth complet dezamăgit”, a scris Tomasso. El a adăugat că ceea ce ar fi putut deveni o continuare foarte bună este umbrit de „unele dintre cele mai evidente și flagrante utilizări ale AI pe care le-am văzut vreodată într-un film de studio”.
Un alt utilizator, care a susținut că lucrează în domeniul efectelor vizuale, a fost de acord cu această evaluare. Acesta a descris cantitatea de AI din producție drept atât de mare, încât ajunge să pară absurdă.
Tomasso a revenit cu o listă de probleme pe care afirmă că le-a observat în timpul filmului. Printre acestea se numără schimbarea trăsăturilor feței personajelor de la un cadru la altul, mișcări fizice care nu par naturale, deformarea detaliilor fine și înlocuirea unor interpretări corporale cu alte variante generate digital.
Criticile vizează inclusiv elemente de decor și efecte precum indicatoarele, focul sau traficul. Aceste detalii ar indica, în opinia celor care au reacționat, o intervenție AI mult mai amplă decât simpla corectare a unor imperfecțiuni vizuale.
Trailerul filmului ar conține deja indicii ale intervențiilor AI
Potrivit lui Patrick Tomasso, unele dintre problemele semnalate pot fi observate chiar și în trailerul producției. Acesta a atras atenția asupra unei secvențe în care două personaje călătoresc cu spatele într-o căruță și par să țină hățurile unor cai care, în realitate, se află în spatele lor.
Astfel de inconsecvențe pot trece neobservate la o primă vizionare, dar devin evidente pentru spectatorii atenți la continuitatea mișcărilor și la logica unei scene. În cazul unei producții cinematografice de studio, unde efectele vizuale sunt de regulă supuse unor procese complexe de verificare, asemenea detalii pot afecta percepția asupra întregului film.
Controversa este cu atât mai interesantă cu cât David Fincher și-a construit reputația tocmai prin controlul riguros al imaginii. Filme precum „Se7en” (1995), „Fight Club” (1999) și „The Social Network” (2010) sunt asociate cu o estetică atent construită și cu o abordare tehnică în care fiecare cadru are un rol precis.
Regizorul a fost apreciat și pentru utilizarea efectelor vizuale invizibile, acele intervenții digitale care îmbunătățesc imaginea fără ca publicul să observe că aceasta a fost modificată. Tocmai de aceea, acuzațiile legate de noul film reprezintă o schimbare surprinzătoare față de stilul care l-a consacrat.
Totuși, interesul lui Fincher pentru tehnologia digitală nu este unul nou. Perfecționismul său a presupus întotdeauna disponibilitatea de a corecta inclusiv detalii pe care majoritatea spectatorilor nu le-ar considera probleme. În acest context, utilizarea instrumentelor AI ar putea fi privită ca o continuare a aceleiași preocupări pentru controlul fiecărui element vizual, chiar dacă rezultatul nu pare să fi fost primit la fel de bine.
David Fincher a folosit deja instrumente AI în producțiile sale
Discuțiile despre noul film nu au apărut complet pe neașteptate. În martie, Bloomberg relata că David Fincher folosea instrumente de postproducție bazate pe AI dezvoltate de InterPositive, compania de tehnologie cinematografică fondată de actorul și regizorul Ben Affleck.
Regizorul a apelat, de asemenea, la AI generativ pentru a corecta compoziția unor cadre considerate prea neglijente în procesul de restaurare 4K a filmului „Se7en”. Această informație arată că interesul său pentru asemenea instrumente precedă controversa actuală și nu se limitează la producția „The Further Mis-Adventures of Cliff Booth”.
Pentru Fincher, tehnologia poate reprezenta o modalitate de a obține rezultatul vizual dorit, fără să fie necesară reluarea unor secvențe sau intervenția prin metode clasice de postproducție. Diferența dintre intenția artistică și rezultatul perceput de public pare însă să fie unul dintre punctele sensibile ale noii producții.
Instrumentele AI pot modifica sau genera elemente vizuale într-un timp mai scurt decât unele procedee tradiționale. În același timp, atunci când intervențiile nu sunt suficient de bine integrate, pot apărea inconsecvențe la nivelul fețelor, mișcărilor, texturilor și obiectelor din cadru.
În cazul unui regizor cunoscut pentru precizia tehnică, aceste imperfecțiuni sunt cu atât mai vizibile. Ceea ce ar trebui să fie o corectare discretă a imaginii poate ajunge să atragă atenția asupra procesului de producție, în loc să susțină povestea.
Ce spune regizorul despre rolul AI în cinematografie
Controversa a coincis cu publicarea unui interviu acordat de David Fincher publicației Los Angeles Times, în care regizorul și-a exprimat poziția față de utilizarea inteligenței artificiale în industria filmului.
Fincher s-a descris drept o persoană care nu respinge tehnologia și a pus sub semnul întrebării ideea că cinematografia ar fi ajuns într-un punct în care nu mai trebuie să evolueze. El a făcut o comparație cu istoria picturii, pentru a argumenta că formele de expresie artistică au trecut permanent prin schimbări și experimente.
„Este toată lumea mulțumită că am înțeles suficient de bine această formă de artă și că tot ce ne mai rămâne de făcut este să ne întoarcem la pelicula cinematografică?”, a întrebat regizorul. Acesta a amintit că oamenii pictează de aproximativ 40.000 de ani, în timp ce cinematografia are o istorie de numai un secol.
Fincher a criticat ideea opririi experimentelor tehnice, întrebând de ce industria ar renunța la instrumente care permit modificarea unor detalii precum culoarea ochilor unui personaj. „Există această posibilitate”, a spus el despre AI. „Ar trebui să nu o folosim?”
Declarațiile arată că regizorul nu consideră inteligența artificială o amenințare care trebuie exclusă din procesul creativ. Rămâne însă deschisă întrebarea dacă utilizarea acestor instrumente poate păstra standardele vizuale pe care publicul le asociază cu numele său.