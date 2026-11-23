Spectatorii reclamă efecte AI vizibile în noul film al lui David Fincher

Primele reacții negative au apărut joi, după proiecțiile timpurii ale filmului „The Further Mis-Adventures of Cliff Booth”. Mai mulți spectatori au semnalat pe X ceea ce consideră a fi o utilizare excesivă a imaginilor generate sau modificate cu ajutorul AI, scrie Futurism.

Printre cei care au atras atenția asupra problemei se numără Patrick Tomasso, regizor și critic de film, cunoscut pentru analizele sale despre aspectele tehnice ale producțiilor cinematografice. Acesta a descris experiența vizionării într-o postare în care a susținut că filmul este afectat de efectele artificiale.

„Am ieșit de la Cliff Booth complet dezamăgit”, a scris Tomasso. El a adăugat că ceea ce ar fi putut deveni o continuare foarte bună este umbrit de „unele dintre cele mai evidente și flagrante utilizări ale AI pe care le-am văzut vreodată într-un film de studio”.

Un alt utilizator, care a susținut că lucrează în domeniul efectelor vizuale, a fost de acord cu această evaluare. Acesta a descris cantitatea de AI din producție drept atât de mare, încât ajunge să pară absurdă.

Tomasso a revenit cu o listă de probleme pe care afirmă că le-a observat în timpul filmului. Printre acestea se numără schimbarea trăsăturilor feței personajelor de la un cadru la altul, mișcări fizice care nu par naturale, deformarea detaliilor fine și înlocuirea unor interpretări corporale cu alte variante generate digital.

Criticile vizează inclusiv elemente de decor și efecte precum indicatoarele, focul sau traficul. Aceste detalii ar indica, în opinia celor care au reacționat, o intervenție AI mult mai amplă decât simpla corectare a unor imperfecțiuni vizuale.

Trailerul filmului ar conține deja indicii ale intervențiilor AI

Potrivit lui Patrick Tomasso, unele dintre problemele semnalate pot fi observate chiar și în trailerul producției. Acesta a atras atenția asupra unei secvențe în care două personaje călătoresc cu spatele într-o căruță și par să țină hățurile unor cai care, în realitate, se află în spatele lor.