REVIEW „Animals”, pe Netflix: Ben Affleck m-a surprins într-un thriller care își schimbă complet regulile la jumătatea poveștii

O răpire, un politician bogat și influent, o familie disperată și o răscumpărare. La prima vedere, „Animals”, noul thriller Netflix regizat de Ben Affleck, pare să urmeze o rețetă pe care am văzut-o de zeci de ori la Hollywood. Numai că filmul are un as în mânecă: o răsturnare de situație care schimbă perspectiva asupra întregii povești. Mi-a plăcut mult interpretarea lui Affleck și, deși spre final scenariul forțează puțin nota, consider că merită iertat pentru surpriza foarte bine plasată la mijlocul filmului.

Sunt filme pe care le începi convins că știi deja ce urmează să se întâmple. Recunoști tiparul, identifici personajele, anticipezi conflictele și te pregătești pentru un deznodământ relativ previzibil. Așa am început și „Animals”, thrillerul lansat pe Netflix pe 9 octombrie 2026, în care Ben Affleck joacă rolul principal, semnează regia și este implicat în scrierea scenariului.

Premisa nu m-a dat pe spate. Un bărbat extrem de influent, cu bani și ambiții politice, primește vestea că fiul său a fost răpit. Urmează panica, negocierile, încercările de a găsi vinovații și, evident, o cursă contracronometru. Este un scenariu clasic, exploatat în nenumărate thrillere, de la producții polițiste până la drame psihologice.

Dar „Animals” are meritul de a nu rămâne captiv acestei formule. Exact când aveam impresia că înțeleg direcția poveștii, filmul schimbă lucrurile într-un mod pe care l-am apreciat foarte mult. Nu voi dezvălui despre ce este vorba, pentru că tocmai această surpriză reprezintă, în opinia mea, unul dintre cele mai bune motive să-l urmărești.

O răpire care scoate la iveală fisurile unei familii aparent perfecte

Ben Affleck îl interpretează pe Mark Kimball, un candidat independent la funcția de primar al orașului Los Angeles. Mark este un avocat bogat, cu o imagine publică atent construită, o familie care pare să aibă totul și o campanie electorală aflată într-un moment decisiv. În realitate, lucrurile sunt mult mai complicate, iar problemele financiare și personale amenință stabilitatea universului său.

Alături de el se află soția sa, Abigail Kimball, interpretată de Kerry Washington, cunoscută din „Scandal”, „Django Unchained” și „Little Fires Everywhere”. Abigail este psihoterapeută și încearcă să mențină echilibrul într-o căsnicie care nu este atât de fericită precum sugerează aparițiile publice ale cuplului.

Totul se schimbă când Mark primește un telefon prin care este anunțat că fiul său, Denny, interpretat de Christopher Woodley, a fost răpit. Din acel moment, viața familiei începe să se destrame, iar fiecare decizie poate avea consecințe dezastruoase.

În poveste intervin Sam, consilierul de campanie al lui Mark, jucat de Steven Yeun, cunoscut din „The Walking Dead”, „Minari” și „Beef”, și Dayle Burton, interpretată de Gillian Anderson, actrița celebră din „The X-Files”, „The Fall” și „Sex Education”. Dayle este o specialistă în gestionarea situațiilor de criză, ale cărei metode nu respectă întotdeauna regulile obișnuite.

Distribuția îi include și pe Adriana Paz, în rolul Ceciliei Trujillo, menajera familiei Kimball, și Luis Gerardo Méndez, care îl interpretează pe Ramon Valle, iubitul acesteia. Personajele lor au o importanță pe care nu vreau să o detaliez, tocmai pentru că ar însemna să dezvălui prea mult din direcția poveștii.

Mi-a plăcut că filmul introduce destul de repede tensiunile dintre aceste personaje și nu se limitează la problema răpirii. Dincolo de amenințarea imediată, avem ambiții politice, diferențe sociale, relații complicate și personaje care trebuie să decidă ce sunt dispuse să sacrifice pentru a obține ceea ce își doresc.

Ben Affleck face un rol excelent și demonstrează din nou că se pricepe la thrillere

Principalul motiv pentru care „Animals” a funcționat atât de bine pentru mine este Ben Affleck. Mi-a plăcut foarte mult interpretarea lui și cred că Mark Kimball este un personaj care îi pune în valoare calitățile actoricești.

Affleck joacă foarte convingător rolul unui bărbat obișnuit să dețină controlul, să negocieze, să influențeze oamenii și să obțină ceea ce își dorește, dar care se trezește într-o situație în care banii și puterea nu mai sunt suficiente. Este un personaj cu multe defecte, uneori arogant, alteori vulnerabil, care oscilează între instinctul de tată și preocuparea pentru propria imagine.

Mi-a plăcut în special felul în care Affleck transmite această tensiune fără să recurgă permanent la gesturi exagerate sau la monologuri dramatice. Sunt momente în care expresia feței și felul în care reacționează la cei din jur spun mai multe decât dialogurile.

De altfel, actorul nu este străin de asemenea personaje. În „Gone Girl” (2014), regizat de David Fincher, îl interpreta pe Nick Dunne, un soț prins într-un scandal mediatic și într-o poveste cu mult mai multe straturi decât sugera premisa inițială. Și acolo, Affleck exploata foarte bine ambiguitatea unui personaj despre care nu știai întotdeauna ce să crezi.

Merită amintit și că Affleck este un regizor foarte bun atunci când lucrează cu thrillere. „Gone Baby Gone” (2007), „The Town” (2010) și „Argo” (2012) au demonstrat că știe să construiască tensiune și personaje aflate în situații moral complicate. De altfel, filmele lui Ben Affleck, de la „Good Will Hunting” la „Argo” și „Gone Girl”, arată cât de bine se descurcă actorul în povești despre oameni imperfecți, puși în fața unor alegeri dificile.

Nici Kerry Washington nu dezamăgește. Abigail nu este doar soția speriată a unui politician, iar actrița reușește să ofere personajului suficientă personalitate. Mi-a plăcut și Gillian Anderson, care o interpretează pe Dayle cu acea autoritate rece și aproape intimidantă care i se potrivește atât de bine.

Steven Yeun este, la rândul său, convingător în rolul lui Sam, un om obișnuit să facă lucrurile să funcționeze în culisele politicii. Relațiile dintre aceste personaje contribuie la senzația că nimeni nu este complet inocent și că fiecare ascunde ceva.

Răsturnarea de situație de la mijlocul filmului este cel mai bun lucru din „Animals”

Aici ajungem la aspectul care mi-a plăcut cel mai mult și despre care, paradoxal, vreau să spun cât mai puține lucruri concrete.

În prima parte, „Animals” îți oferă suficiente elemente pentru a crede că urmărești un thriller clasic despre răpirea copilului unei familii bogate. Există o miză financiară, o presiune emoțională uriașă și un protagonist care încearcă să rezolve totul folosindu-se de resursele sale.

Numai că, aproximativ la jumătatea filmului, apare o schimbare de perspectivă care modifică semnificativ felul în care privești povestea. Mi s-a părut o alegere inspirată, pentru că nu este doar o surpriză introdusă pentru efect. Schimbarea aduce în prim-plan întrebări despre privilegii, responsabilitate și despre valoarea pe care societatea o atribuie vieților oamenilor în funcție de statutul lor.

Fără să dau spoilere, mi-a plăcut că filmul te obligă să reevaluezi anumite personaje și propriile așteptări. Este genul de moment în care îți dai seama că povestea nu este chiar cea pe care credeai că o urmărești.

Există aici o asemănare interesantă cu „High and Low” (1963), thrillerul lui Akira Kurosawa despre un industriaș bogat confruntat cu o răpire care ridică întrebări morale incomode. Același film a inspirat și „Highest 2 Lowest” (2025), producția lui Spike Lee, cu Denzel Washington în rolul principal. Asemănările tematice sunt evidente, chiar dacă Affleck și scenariștii săi au construit propriul univers.

O altă comparație este „Prisoners” (2013), regizat de Denis Villeneuve, în care Hugh Jackman interpretează un tată dispus să depășească limitele morale pentru a-și salva copilul. „Animals” nu este la fel de apăsător sau de complex psihologic, însă explorează aceeași întrebare: cât de departe poate merge un om când este convins că acționează pentru familia sa?

Și, într-o anumită măsură, mi-a amintit de „Gone Girl”, nu prin povestea propriu-zisă, ci prin modul în care scenariul se joacă cu percepția spectatorului. Dacă îți plac filmele cu răsturnări de situație care schimbă felul în care interpretezi povestea, „Animals” are suficiente argumente pentru a-ți atrage atenția.

Un thriller despre putere, bani și oamenii care se cred deasupra regulilor

Dincolo de răpire și suspans, „Animals” este și un film despre diferențele dintre clasele sociale. Los Angelesul prezentat de Affleck este un oraș al contrastelor, în care oamenii foarte bogați și cei care lucrează pentru ei trăiesc uneori la câțiva metri distanță, dar în lumi complet diferite.

Mark Kimball își construiește campania în jurul imaginii unui politician apropiat de oameni, însă acțiunile sale ridică întrebări despre sinceritatea acestor convingeri. Filmul este interesat de distanța dintre imaginea publică și caracterul real al unui om, dintre ceea ce declară și ceea ce este dispus să facă atunci când nimeni nu îl privește.

Mi-a plăcut că regia nu transformă această temă într-o lecție moralizatoare. Mesajul reiese mai ales din relațiile dintre personaje și din deciziile pe care acestea le iau. Iar Ben Affleck știe să folosească ambiguitatea morală în avantajul poveștii.

Scenariul original le aparține lui Connor McIntyre și Billy Ray, Affleck contribuind ulterior la scrierea filmului. Billy Ray are experiență în zona thrillerelor politice, fiind implicat în scenariile unor producții precum „Captain Phillips”, „Shattered Glass” și „The Hunger Games”. Se simte interesul pentru situații în care presiunea dezvăluie adevărata natură a personajelor.

Până și titlul „Animals” capătă treptat o semnificație interesantă. Nu este vorba despre animale în sens propriu, ci despre instinctele primitive care ies la suprafață atunci când oamenii se simt amenințați. Frica, agresivitatea, egoismul și dorința de supraviețuire pot transforma până și cele mai respectabile personaje în indivizi capabili de lucruri greu de imaginat.

Finalul forțează puțin nota, dar sunt dispusă să trec peste asta

Nu aș spune că „Animals” este un thriller perfect. De fapt, cele mai mari probleme apar, în opinia mea, spre final, când anumite decizii ale personajelor devin puțin greu de crezut.

Sunt câteva momente în care am avut impresia că scenariul forțează lucrurile pentru a ajunge la deznodământul dorit. Unele reacții par mai degrabă convenabile pentru poveste decât firești pentru personajele care le au. Și mi-ar fi plăcut ca anumite conflicte să fie rezolvate într-un mod puțin mai subtil și mai credibil.

Nu voi intra în detalii, pentru că aș strica experiența celor care nu au văzut încă filmul. Dar, dacă prima parte mi s-a părut bine construită, iar răsturnarea de situație de la mijloc mi-a câștigat definitiv interesul, ultima parte are câteva secvențe în care trebuie să accepți anumite exagerări.

Cu toate acestea, sunt dispusă să iert aceste slăbiciuni. Și asta pentru că filmul a reușit ceva ce multe thrillere recente nu mai reușesc: să mă surprindă cu adevărat. Nu doar printr-o dezvăluire neașteptată, ci printr-o schimbare care aduce o dimensiune nouă întregii povești.

În plus, cele aproximativ o oră și 48 de minute trec repede. Ritmul este bun, tensiunea se păstrează în cea mai mare parte a filmului și nu am avut senzația că povestea este întinsă artificial.

Verdict: „Animals” merită văzut pentru Ben Affleck și surpriza de la mijlocul poveștii

Am început „Animals” cu așteptări moderate, convinsă că voi vedea încă un thriller despre un copil răpit, un tată bogat și o răscumpărare. La final, am rămas cu impresia unui film mult mai interesant decât sugera premisa sa.

Ben Affleck este foarte bun în rolul lui Mark Kimball și mi se pare că reușește să construiască un personaj care te poate face să empatizezi cu el într-un moment și să-i pui la îndoială intențiile în următorul. Kerry Washington, Gillian Anderson și Steven Yeun completează o distribuție solidă, iar regia păstrează suficientă tensiune pentru a susține povestea.

Cel mai mare atu rămâne însă schimbarea de perspectivă de la mijlocul filmului. Este motivul pentru care nu vreau să dezvălui prea multe despre acțiune și pentru care cred că „Animals” merită descoperit fără să citești în prealabil explicații despre final.

Sigur, ultimele secvențe sunt puțin trase de păr, iar unele decizii ale personajelor m-au făcut să ridic din sprâncene. Dar prefer un thriller care își asumă niște riscuri și reușește să mă surprindă, chiar dacă nu-i ies toate perfect, în locul unuia previzibil de la început până la sfârșit.

Verdictul meu: 8/10. Un thriller inteligent în cea mai mare parte, cu un Ben Affleck foarte convingător, o distribuție bună și o răsturnare de situație care ridică filmul deasupra formulei clasice a poveștilor despre răpiri. Nu este lipsit de exagerări, dar este unul dintre acele filme Netflix pe care le poți vedea într-o seară și despre care merită să discuți după ce se termină.