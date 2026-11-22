SUV-ul electric Kia EV5, care costă aproape 48.000 de euro în România, se pregătește de o transformare majoră
În industria auto, trei ani pot părea o eternitate, mai ales atunci când discutăm despre mașini electrice, sisteme multimedia și tehnologii care evoluează într-un ritm aproape imposibil de urmărit. Kia pare să fi înțeles foarte bine această realitate și pregătește o actualizare importantă pentru EV5, SUV-ul electric de dimensiuni comparabile cu Sportage, care a ajuns inclusiv în oferta producătorului din România. Primele imagini cu noua versiune sugerează o transformare surprinzătoare, concentrată mai ales asupra experienței de la interior, unde un ecran uriaș ar putea redefini complet aspectul planșei de bord.
Un exemplar care pare să aparțină viitoarei generații actualizate Kia EV5 a fost surprins într-o parcare subterană din Coreea de Sud, fără niciun fel de camuflaj. Imaginile publicate inițial de canalul ShortsCar dezvăluie atât modificări estetice exterioare, cât și o configurație complet diferită a instrumentarului de bord. Apariția este cu atât mai interesantă cu cât modelul original a debutat în China în 2023, ceea ce înseamnă că actualizarea ar putea fi lansată în cursul anului 2027, mult mai repede decât s-ar aștepta unii cumpărători europeni.
Un ecran uriaș și un design inspirat de un concept spectaculos
Cea mai importantă schimbare vizibilă la noul Kia EV5 este în habitaclu, unde actuala configurație digitală, cu ecrane amplasate în fața șoferului și în centrul planșei de bord, pare să fi fost înlocuită cu o abordare diferită. Noul sistem multimedia se întinde din zona centrală până în dreptul pasagerului din față, în timp ce șoferul primește un afișaj mult mai îngust, poziționat în spatele volanului. Este o arhitectură asemănătoare celei utilizate de Hyundai pentru anumite vehicule echipate cu platforma software Pleos.
Potrivit informațiilor apărute ulterior în presa auto internațională, noul ecran ar putea avea o diagonală de aproximativ 27 de inchi. Această configurație a mai fost întâlnită pe modele destinate pieței chineze, inclusiv pe Kia Seltos, și sugerează o schimbare importantă a strategiei companiei în materie de interfețe digitale. Nu există însă o confirmare oficială că exemplarul fotografiat utilizează Pleos Connect sau că viitoarea versiune europeană va primi exact aceeași configurație.
Consola centrală a fost, de asemenea, redesenată, iar o parte dintre butoanele fizice par să fi dispărut, fiind înlocuite cu suprafețe mai curate și compartimente acoperite. Modificările ar putea oferi un aspect mai minimalist, deși rămâne de văzut dacă noua interfață va reprezenta un progres real în ceea ce privește ergonomia și utilizarea funcțiilor esențiale în timpul condusului.
La exterior, transformarea este ceva mai discretă. Capota și blocurile optice principale își păstrează în mare parte forma, însă bara frontală a fost reproiectată, cu elemente verticale și accente negre care îi oferă SUV-ului un aspect mai robust. Inspirația pare să provină din conceptul Kia EV5 WKNDR, prezentat anterior în China, o interpretare orientată spre aventură a SUV-ului electric. Partea posterioară primește la rândul său o bară modificată, iar jantele au un design aerodinamic nou.
Între timp, documentele de omologare apărute în Australia oferă indicii suplimentare despre actualizarea pregătită pentru 2027. Acestea menționează creșterea puterii la aproximativ 238 CP pentru versiunea cu tracțiune față și la aproximativ 338 CP pentru varianta cu tracțiune integrală. Specificațiile privesc însă configurațiile destinate pieței australiene și nu trebuie considerate automat valabile pentru Europa.
Kia EV5 este deja disponibil în România. Cât costă și ce autonomie oferă
Pentru cumpărătorii români, informația relevantă este că Kia EV5 nu mai reprezintă doar un model destinat piețelor asiatice. SUV-ul este inclus în oferta oficială Kia România, unde versiunea Long Range cu tracțiune față și echipare Air pornește de la 47.980 de euro, cu TVA inclus. Variantele superioare Earth și GT Line ajung la 49.820, respectiv 52.720 de euro, în timp ce configurațiile cu tracțiune integrală încep de la 51.370 de euro. Prețurile pot varia în funcție de ofertele dealerilor și de echipamentele opționale.
Versiunea europeană utilizează o baterie de 81,4 kWh, care oferă o autonomie de până la 530 de kilometri conform ciclului WLTP, în funcție de configurație. Modelul cu tracțiune față dezvoltă aproximativ 218 CP și accelerează de la 0 la 100 km/h în 8,4 secunde. Kia anunță încărcarea acumulatorului de la 10% la 80% în aproximativ 30 de minute, în condiții adecvate, folosind o stație rapidă de curent continuu.
EV5 are o lungime de 4,61 metri, un ampatament de 2,75 metri și un portbagaj de 566 de litri, caracteristici care îl poziționează într-un segment deosebit de competitiv. Pentru familiile din România, SUV-ul poate reprezenta o alternativă la automobile precum Tesla Model Y, Volkswagen ID.4 sau Skoda Enyaq, mai ales datorită habitaclului spațios și autonomiei suficient de mari pentru multe dintre călătoriile obișnuite între orașele țării.
Există însă o particularitate importantă privind exemplarul surprins în Coreea de Sud. Un document observat pe automobil indică Filipine ca piață de destinație, ceea ce ridică posibilitatea ca noul interior să fie destinat inițial versiunii produse în China. Modelele Kia EV5 comercializate în Europa provin dintr-un program de producție diferit, iar constructorul nu a confirmat deocamdată dacă toate modificările vor ajunge și pe continentul nostru.
În plus, rămâne necunoscut dacă actualizarea va aduce îmbunătățiri majore pentru baterie sau pentru viteza de încărcare. Actualul EV5 european utilizează o arhitectură electrică de aproximativ 400 V, spre deosebire de unele modele Kia mai scumpe, care beneficiază de sisteme de 800 V. O eventuală modernizare a tehnologiei de încărcare ar putea fi cel puțin la fel de importantă precum noul ecran multimedia.
Pentru cei care analizează achiziția unui Kia EV5 în România, apariția primelor imagini cu versiunea actualizată introduce inevitabil o dilemă: merită cumpărat modelul disponibil acum sau ar fi mai interesantă așteptarea celui din 2027? Deocamdată, nu există o dată oficială pentru lansarea faceliftului în Europa. Cert este că SUV-ul electric Kia evoluează rapid, iar noul design interior arată cât de mult încearcă producătorul sud-coreean să transforme experiența digitală într-un argument de cumpărare la fel de important ca autonomia sau performanțele.