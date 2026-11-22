Un ecran uriaș și un design inspirat de un concept spectaculos

Cea mai importantă schimbare vizibilă la noul Kia EV5 este în habitaclu, unde actuala configurație digitală, cu ecrane amplasate în fața șoferului și în centrul planșei de bord, pare să fi fost înlocuită cu o abordare diferită. Noul sistem multimedia se întinde din zona centrală până în dreptul pasagerului din față, în timp ce șoferul primește un afișaj mult mai îngust, poziționat în spatele volanului. Este o arhitectură asemănătoare celei utilizate de Hyundai pentru anumite vehicule echipate cu platforma software Pleos.

Potrivit informațiilor apărute ulterior în presa auto internațională, noul ecran ar putea avea o diagonală de aproximativ 27 de inchi. Această configurație a mai fost întâlnită pe modele destinate pieței chineze, inclusiv pe Kia Seltos, și sugerează o schimbare importantă a strategiei companiei în materie de interfețe digitale. Nu există însă o confirmare oficială că exemplarul fotografiat utilizează Pleos Connect sau că viitoarea versiune europeană va primi exact aceeași configurație.

Consola centrală a fost, de asemenea, redesenată, iar o parte dintre butoanele fizice par să fi dispărut, fiind înlocuite cu suprafețe mai curate și compartimente acoperite. Modificările ar putea oferi un aspect mai minimalist, deși rămâne de văzut dacă noua interfață va reprezenta un progres real în ceea ce privește ergonomia și utilizarea funcțiilor esențiale în timpul condusului.

La exterior, transformarea este ceva mai discretă. Capota și blocurile optice principale își păstrează în mare parte forma, însă bara frontală a fost reproiectată, cu elemente verticale și accente negre care îi oferă SUV-ului un aspect mai robust. Inspirația pare să provină din conceptul Kia EV5 WKNDR, prezentat anterior în China, o interpretare orientată spre aventură a SUV-ului electric. Partea posterioară primește la rândul său o bară modificată, iar jantele au un design aerodinamic nou.

Între timp, documentele de omologare apărute în Australia oferă indicii suplimentare despre actualizarea pregătită pentru 2027. Acestea menționează creșterea puterii la aproximativ 238 CP pentru versiunea cu tracțiune față și la aproximativ 338 CP pentru varianta cu tracțiune integrală. Specificațiile privesc însă configurațiile destinate pieței australiene și nu trebuie considerate automat valabile pentru Europa.

Kia EV5 este deja disponibil în România. Cât costă și ce autonomie oferă

Pentru cumpărătorii români, informația relevantă este că Kia EV5 nu mai reprezintă doar un model destinat piețelor asiatice. SUV-ul este inclus în oferta oficială Kia România, unde versiunea Long Range cu tracțiune față și echipare Air pornește de la 47.980 de euro, cu TVA inclus. Variantele superioare Earth și GT Line ajung la 49.820, respectiv 52.720 de euro, în timp ce configurațiile cu tracțiune integrală încep de la 51.370 de euro. Prețurile pot varia în funcție de ofertele dealerilor și de echipamentele opționale.