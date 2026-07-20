Aurul care face fizica cuantică la temperatura camerei. Cipul care poate schimba internetul și energia solară

Un cristal artificial construit din aur și sticlă

Cercetătorii au depus o peliculă foarte subțire de aur pe o suprafață din sticlă. Ulterior, au folosit fascicule concentrate de ioni pentru a realiza sute de fante microscopice în metal. Fiecare fantă funcționează ca un atom artificial.

Dimensiunea, forma și distanța dintre aceste fante pot fi modificate. Astfel, cercetătorii controlează modul în care lumina se deplasează prin material. Structura rezultată este mai subțire decât un fir de păr și nu are un echivalent direct în natură. (Phys.org)

Noul material este numit metacristal plasmonic. Termenul „plasmonic” vine de la plasmoni. Aceștia sunt oscilații colective ale electronilor care apar atunci când lumina interacționează cu suprafața aurului. „Metacristal” înseamnă că structura sa a fost proiectată artificial.

Cercetătorii au mutat astfel atenția de la atomi și electroni către fotoni. Particulele de lumină sunt mai puțin afectate de agitația termică decât multe sisteme cuantice bazate pe materie. Această abordare permite funcționarea cipului într-o cameră obișnuită, fără frigidere uriașe.

Cipul filtrează lumina după regulile mecanicii cuantice

Fantele microscopice acționează ca un filtru pentru stările cuantice ale luminii. Ele permit trecerea anumitor grupuri de fotoni. În același timp, blochează sau modifică alte configurații. Totul depinde de distribuția „meta-atomilor” gravați în aur.

Materialul poate recunoaște statisticile cuantice ale fotonilor. Apoi poate transporta stările selectate dintr-o zonă în alta. Procesul este descris drept transport robust. Informația cuantică poate fi mutată cu mai puține perturbări.

Această proprietate este importantă pentru calculul fotonic. Un cip care folosește lumina în locul electricității poate procesa informația rapid. În plus, poate genera mai puțină căldură decât un procesor convențional.