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Noua Dacia Spring atrage atenția în Rusia. De ce sunt jurnaliștii auto impresionați de schimbarea majoră pregătită de modelul electric românesc

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Noua Dacia Spring atrage atenția în Rusia. De ce sunt jurnaliștii auto impresionați de schimbarea majoră pregătită de modelul electric românesc
Dacia Spring / Foto: Profimedia

Noua generație Dacia Spring începe deja să genereze reacții înainte de lansarea oficială, iar interesul nu vine doar din piețele obișnuite ale mărcii.

Jurnaliștii auto din Rusia au analizat viitorul model electric și au remarcat una dintre cele mai importante schimbări pregătite de producătorul român: trecerea către o construcție europeană.

Actualul Spring este cunoscut ca unul dintre cele mai accesibile automobile electrice de pe piață, însă este produs în China și folosește o serie de componente provenite de acolo. Noua versiune ar urma să schimbe această strategie, lucru care a atras atenția publicațiilor auto rusești.

Dacia Spring renunță la strategia chinezească și se apropie de Renault Twingo electric

Potrivit publicației ruse SpeedMe.ru, următoarea generație Dacia Spring va avea o abordare diferită față de modelul actual. Mașina ar urma să fie dezvoltată pe o bază comună cu Renault Twingo E-Tech, ceea ce înseamnă o apropiere mai mare de ecosistemul european al grupului Renault.

Schimbarea este considerată importantă deoarece actualul Spring a avut succes tocmai datorită costurilor reduse obținute prin producția din China. În același timp, industria auto europeană încearcă tot mai mult să reducă dependența de furnizorii asiatici, pe fondul presiunilor comerciale și al dorinței de a păstra mai multă valoare în regiune.

Jurnaliștii ruși au apreciat în special faptul că noul model ar urma să fie mai apropiat de o mașină europeană clasică, nu doar un vehicul electric de buget construit cu compromisuri. Dimensiunile ar urma să crească, ceea ce ar putea aduce mai mult spațiu și un nivel superior de confort pentru pasageri.

Dacia ar păstra însă filosofia care a făcut Spring popular: un preț accesibil. Estimările indică un tarif de pornire sub pragul de 18.000 de euro, ceea ce ar permite modelului să rămână mai ieftin decât Renault Twingo electric.

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Pentru comparație, Twingo E-Tech este așteptat să rămână sub 20.000 de euro, iar diferența de preț ar putea fi unul dintre principalele argumente ale modelului Dacia.

Noua Dacia Spring vrea să rămână cea mai logică alegere pentru oraș

Chiar dacă viitorul Spring nu este gândit ca un model performant, strategia Dacia este una clară: eficiență și preț. În cazul unei mașini electrice de oraș, cumpărătorii caută mai ales costuri reduse de utilizare, dimensiuni practice și o autonomie suficientă pentru deplasările zilnice.

Renault Twingo E-Tech ar urma să folosească o baterie de aproximativ 27,5 kWh, un motor de circa 82 CP și o autonomie WLTP de aproximativ 263 de kilometri. Dacia ar putea avea valori apropiate sau chiar mai moderate, tocmai pentru a păstra diferența dintre cele două modele.

Noua strategie ar pune Spring într-o competiție directă cu modele precum Citroen e-C3, Fiat Grande Panda Electric sau viitoarele modele electrice compacte Volkswagen.

Avantajul Dacia rămâne același: simplificarea. Marca nu încearcă să concureze prin lux, tehnologii inutile sau echipări spectaculoase, ci printr-un raport preț-utilitate dificil de egalat.

Reacția presei auto din Rusia arată că Spring a devenit deja un model urmărit internațional. Chiar dacă Dacia este un brand românesc, succesul său pe piața europeană a făcut ca orice schimbare importantă să fie analizată și în afara granițelor.

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