Dacia a luat decizia finală pentru noua sa electrică. Modelul va purta un nume cunoscut și va fi produs în Europa

Anunțul marchează și o schimbare importantă pentru Dacia. Dacă primul Spring a fost produs în China, viitoarea generație va fi construită în Europa, o mutare care ar putea avea un impact semnificativ atât asupra costurilor, cât și asupra eligibilității pentru programele de subvenții disponibile în mai multe state europene.

Noul Spring va fi fabricat în Slovenia și promite un preț competitiv

Viitorul model electric va ieși de pe liniile de producție ale uzinei Renault din Novo Mesto, Slovenia. Acolo vor fi asamblate și alte modele electrice dezvoltate în cadrul grupului Renault, inclusiv noua generație Renault Twingo și un viitor automobil Nissan.

Mutarea producției în Europa este una strategică. În mai multe țări europene, automobilele electrice fabricate pe continent beneficiază de programe de sprijin și stimulente financiare care nu sunt disponibile pentru vehiculele importate din afara Uniunii Europene.

Dacia mizează în continuare pe aceeași filozofie care a făcut din Spring un succes comercial. De la lansarea sa în 2021, modelul a atras aproape 210.000 de clienți în Europa, în principal datorită raportului foarte bun dintre preț și ceea ce oferă automobilul.

Primele informații despre noua generație indică faptul că mașina va avea patru locuri și un portbagaj mai generos, iar imaginile publicate de constructor lasă să se întrevadă un design complet nou în partea din spate.

Înainte ca numele comercial să fie stabilit, proiectul era cunoscut intern sub denumirea Evader. Între timp, conducerea companiei a decis să capitalizeze notorietatea deja construită în jurul brandului Spring.

De ce Dacia va păstra două modele electrice în ofertă

Planul constructorului român este diferit de ceea ce vedem la mulți producători auto. În loc să înlocuiască direct modelul actual, Dacia intenționează să comercializeze simultan atât Spring-ul existent, cât și noua generație.