Dacia a luat decizia finală pentru noua sa electrică. Modelul va purta un nume cunoscut și va fi produs în Europa
Dacia a confirmat oficial una dintre cele mai așteptate informații despre viitorul său automobil electric de oraș. Noul model cu emisii zero, dezvoltat pentru segmentul A, va purta numele Spring, ceea ce înseamnă că marca românească pregătește practic a doua generație a celui mai accesibil vehicul electric din gama sa.
Decizia este una interesantă, mai ales că actualul Spring nu va dispărea imediat din ofertă. Reprezentanții companiei au explicat că cele două modele vor coexista pentru o perioadă, strategia având rolul de a oferi clienților mai multe opțiuni într-un segment care se electrifică într-un ritm tot mai accelerat, scrie Autoexpress.co.uk.
Anunțul marchează și o schimbare importantă pentru Dacia. Dacă primul Spring a fost produs în China, viitoarea generație va fi construită în Europa, o mutare care ar putea avea un impact semnificativ atât asupra costurilor, cât și asupra eligibilității pentru programele de subvenții disponibile în mai multe state europene.
Noul Spring va fi fabricat în Slovenia și promite un preț competitiv
Viitorul model electric va ieși de pe liniile de producție ale uzinei Renault din Novo Mesto, Slovenia. Acolo vor fi asamblate și alte modele electrice dezvoltate în cadrul grupului Renault, inclusiv noua generație Renault Twingo și un viitor automobil Nissan.
Mutarea producției în Europa este una strategică. În mai multe țări europene, automobilele electrice fabricate pe continent beneficiază de programe de sprijin și stimulente financiare care nu sunt disponibile pentru vehiculele importate din afara Uniunii Europene.
Dacia mizează în continuare pe aceeași filozofie care a făcut din Spring un succes comercial. De la lansarea sa în 2021, modelul a atras aproape 210.000 de clienți în Europa, în principal datorită raportului foarte bun dintre preț și ceea ce oferă automobilul.
Primele informații despre noua generație indică faptul că mașina va avea patru locuri și un portbagaj mai generos, iar imaginile publicate de constructor lasă să se întrevadă un design complet nou în partea din spate.
Înainte ca numele comercial să fie stabilit, proiectul era cunoscut intern sub denumirea Evader. Între timp, conducerea companiei a decis să capitalizeze notorietatea deja construită în jurul brandului Spring.
De ce Dacia va păstra două modele electrice în ofertă
Planul constructorului român este diferit de ceea ce vedem la mulți producători auto. În loc să înlocuiască direct modelul actual, Dacia intenționează să comercializeze simultan atât Spring-ul existent, cât și noua generație.
Oficialii companiei spun că obiectivul este extinderea ofertei electrice și acoperirea unor categorii diferite de clienți. Chiar dacă cele două modele vor avea dimensiuni apropiate și vor concura în aceeași zonă de preț, diferențele de design, dotări și poziționare comercială ar trebui să le separe suficient de clar.
Un alt argument ține de subvențiile acordate în diferite piețe europene. Pentru că noul Spring va fi fabricat în Europa, acesta ar putea beneficia de programe de sprijin de care actuala generație nu poate profita. În anumite state, acest lucru ar putea reduce semnificativ prețul final plătit de clienți.
Dacia promite că noul automobil va rămâne fidel rețetei care a consacrat marca: costuri reduse și accesibilitate. În trecut, reprezentanții grupului Renault au indicat că ținta este menținerea unui preț de pornire sub pragul de 18.000 de euro.
Dezvoltarea modelului reprezintă și o performanță tehnică. Proiectul a fost realizat într-un interval de aproximativ 16 luni, un termen extrem de scurt pentru industria auto modernă. Constructorul speră astfel să răspundă rapid presiunii tot mai mari venite din partea producătorilor chinezi și a concurenței din segmentul mașinilor electrice accesibile.