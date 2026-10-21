Noile manuale de clasa a IX-a, prea complexe pentru elevi. Profesoară de Limba română, după zeci de ani la catedră: „M-a cuprins disperarea”
Noile manuale de Limba și literatura română pentru clasa a IX-a respectă programa, dar conținuturile sunt greu de apropiat de interesele și cunoștințele elevilor, consideră profesoara Carmen Ion. Cadrul didactic de la Colegiul Național Pedagogic „Spiru Haret” din Focșani spune că, după zeci de ani de predare, întâmpină pentru prima dată asemenea dificultăți în menținerea interesului clasei.
Carmen Ion a comparat manualele, lecție cu lecție
Fondatoarea festivalului de book-trailere Boovie a povestit, într-un interviu pentru Radio Iași, că a analizat mai multe manuale pentru începutul liceului. A urmărit organizarea unităților, prezentarea lecțiilor și raportul dintre explicațiile teoretice și exerciții.
„În aceste prime patru săptămâni, cred că patru săptămâni de școală au trecut, am avut momente de revoltă, de furie, de disperare uneori.”
Profesoara leagă aceste reacții de diferența pe care o observă între conținuturile propuse și posibilitatea de a lucra cu ele la clasă.
Carmen Ion apreciază că manualele urmează programa, însă această concordanță nu rezolvă dificultățile de predare. Observațiile sale privesc experiența directă cu elevii cărora le predă.
„Sunt departe de ceea ce i-ar putea interesa pe copii, dar sunt departe și de capacitatea lor de a înțelege și de a asimila”, afirmă profesoara.
Ea consideră că informațiile despre epocile culturale au nevoie de o pregătire prealabilă care să le facă accesibile.
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Cunoștințele presupuse de manuale lipsesc la clasă
Una dintre problemele semnalate este nivelul de la care pornesc explicațiile. Profesoara constată că trebuie să completeze informații considerate deja cunoscute, înainte să poată trece la exercițiile propriu-zise.
„Ajung în fața clasei și îmi dau seama că ei nu au niște cunoștințe pe care, probabil, că autorii manualelor și ai programelor le-au considerat minimale, dar elevii nu le au, pur și simplu.”
În aceste condiții, o parte importantă din oră ajunge să fie ocupată de explicații suplimentare.
„Și atunci sunt pusă în situația de a explica destul de mult, de a da o grămadă de informații, care n-au cum să fie foarte bine primite.”
Carmen Ion spune că alternează explicațiile cu exerciții, dar și rezolvarea acestora presupune înțelegerea unor concepte și caracteristici ale epocilor.
Dificultatea nu se manifestă doar prin răspunsuri greșite sau refuzul de a participa. Profesoara descrie și momente în care elevii nu reacționează deloc la temele discutate, nici prin interes, nici prin opoziție.
„Nu găsesc o cale care să fie mai ușoară”
Carmen Ion spune că reușește să provoace discuții și să atragă atenția asupra anumitor secvențe. Problema apare atunci când încearcă să mențină implicarea elevilor pe parcursul conținuturilor propuse.
„În atâtea zeci de ani la catedră, e prima dată când sunt nu neapărat nesigură, dar simt cumva că nu ajung acolo, la ei. Nu găsesc o cale care să fie mai ușoară și care să stârnească interesul și să-l și mențină.”
Profesoara descrie astfel un efort de adaptare care depășește alegerea unui manual. În relatarea sa, distanța dintre noțiunile studiate și ceea ce pot urmări elevii rămâne vizibilă chiar și atunci când anumite activități funcționează.
„Ok, sunt capabilă să stârnesc interesul pe anumite porțiuni și facem discuții, dar îi simt că, la modul real, ei sunt departe de astea și că e prea mult cumva dintr-o dată.”
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Școlile aleg noile manuale până pe 28 octombrie
Elevii care au început clasa a IX-a în anul școlar 2026–2027 sunt prima generație care studiază după noile programe de liceu. Aplicarea reformei se face gradual, în timp ce elevii din clasele mai mari continuă după programele cu care au început studiile liceale.
Ministerul Educației și Cercetării a anunțat pe 14 octombrie că manualele pentru 63 de discipline au fost încărcate în format digital și PDF. Pentru alte nouă discipline, procedura de achiziție continuă după soluționarea contestațiilor.
Școlile trebuie să selecteze manualele și să transmită necesarul până pe 28 octombrie. Comenzile urmează să fie corelate cu cifrele de școlarizare aprobate pentru anul școlar în curs.
Manualul reprezintă un instrument de lucru, în timp ce programa stabilește cadrul obligatoriu pentru profesori. Criticile formulate de Carmen Ion vizează tocmai felul în care conținuturile prevăzute ajung să fie înțelese și asimilate de elevii aflați la începutul liceului.