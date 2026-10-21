Noile manuale de clasa a IX-a, prea complexe pentru elevi. Profesoară de Limba română, după zeci de ani la catedră: „M-a cuprins disperarea”

„În aceste prime patru săptămâni, cred că patru săptămâni de școală au trecut, am avut momente de revoltă, de furie, de disperare uneori.”

Profesoara leagă aceste reacții de diferența pe care o observă între conținuturile propuse și posibilitatea de a lucra cu ele la clasă.

Carmen Ion apreciază că manualele urmează programa, însă această concordanță nu rezolvă dificultățile de predare. Observațiile sale privesc experiența directă cu elevii cărora le predă.

„Sunt departe de ceea ce i-ar putea interesa pe copii, dar sunt departe și de capacitatea lor de a înțelege și de a asimila”, afirmă profesoara.

Ea consideră că informațiile despre epocile culturale au nevoie de o pregătire prealabilă care să le facă accesibile.

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Cunoștințele presupuse de manuale lipsesc la clasă

Una dintre problemele semnalate este nivelul de la care pornesc explicațiile. Profesoara constată că trebuie să completeze informații considerate deja cunoscute, înainte să poată trece la exercițiile propriu-zise.

„Ajung în fața clasei și îmi dau seama că ei nu au niște cunoștințe pe care, probabil, că autorii manualelor și ai programelor le-au considerat minimale, dar elevii nu le au, pur și simplu.”

În aceste condiții, o parte importantă din oră ajunge să fie ocupată de explicații suplimentare.

„Și atunci sunt pusă în situația de a explica destul de mult, de a da o grămadă de informații, care n-au cum să fie foarte bine primite.”

Carmen Ion spune că alternează explicațiile cu exerciții, dar și rezolvarea acestora presupune înțelegerea unor concepte și caracteristici ale epocilor.