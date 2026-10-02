Nicușor Dan, întâlnire cu Donald Trump la New York. Mesajul transmis de președintele României: „Statele Unite pot conta pe România”
Președintele Nicușor Dan a publicat joi, 2 octombrie, o fotografie alături de președintele american Donald Trump, realizată la New York, la recepția organizată de liderul de la Casa Albă cu ocazia Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite. Șeful statului român a însoțit imaginea de un mesaj despre relația dintre România și Statele Unite, securitate și cooperarea economică dintre cele două țări.
Întâlnirea dintre cei doi lideri a avut loc pe 23 septembrie, în timpul vizitei lui Nicușor Dan în Statele Unite. Președintele României a transmis că Bucureștiul dorește aprofundarea Parteneriatului Strategic cu Washingtonul și a subliniat importanța prezenței militare și economice americane în România.
Nicușor Dan, după întâlnirea cu Donald Trump: „O onoare”
În mesajul publicat pe X, Nicușor Dan a descris întâlnirea cu Donald Trump drept „o onoare” și a arătat că România acordă o importanță deosebită Parteneriatului Strategic cu Statele Unite.
Președintele a precizat că obiectivul este ca relația bilaterală să fie dusă la un nivel superior, cu rezultate atât în domeniul securității, cât și în cel economic.
„România prețuiește profund Parteneriatul Strategic cu Statele Unite”, a transmis Nicușor Dan, adăugând că Bucureștiul își propune să lucreze cu administrația Trump pentru aprofundarea acestei relații.
Mesajul vine la mai mult de o săptămână după întâlnirea propriu-zisă. Nicușor Dan s-a aflat la New York în perioada 19-23 septembrie, pentru participarea la Adunarea Generală a ONU și pentru o serie de întrevederi desfășurate în marja evenimentului.
„Statele Unite pot conta pe România”
O parte importantă a mesajului președintelui român este dedicată securității și apărării. Nicușor Dan a afirmat că prezența militară și economică americană în România este vitală pentru securitatea și prosperitatea țării.
În același timp, șeful statului a transmis că România trebuie să își consolideze propria capacitate de apărare și descurajare.
„România își va face partea pentru a-și consolida propria apărare și descurajare”, a transmis președintele, care a prezentat România drept unul dintre aliații apropiați ai Statelor Unite în Europa de Sud-Est. Mesajul său s-a încheiat cu o formulare directă adresată partenerului american: „Statele Unite pot conta pe România”.
Tema investițiilor în apărare s-a regăsit și în discursul susținut de Nicușor Dan la ONU. Președintele a vorbit despre necesitatea descurajării amenințărilor de securitate și despre creșterea cheltuielilor militare ale României.
România pune accent și pe relația economică cu SUA
Mesajul publicat după întâlnirea cu Donald Trump nu s-a limitat la componenta militară. Nicușor Dan a legat prezența Statelor Unite în România și de prosperitatea economică, indicând astfel intenția Bucureștiului de a dezvolta cooperarea bilaterală și dincolo de domeniul apărării.
În discursul susținut la Adunarea Generală a ONU, președintele român a prezentat România drept o destinație pentru investiții și dezvoltare industrială și a vorbit despre sectoare precum inteligența artificială, securitatea cibernetică, tehnologiile de apărare, producția avansată și robotica. De asemenea, el a pus accent pe resursele energetice și pe poziția României la intersecția unor importante coridoare comerciale, energetice și de transport.
În timpul deplasării la New York, Nicușor Dan a avut și alte întâlniri, inclusiv cu reprezentanți ai mediului economic și financiar, precum și întrevederi bilaterale cu lideri străini.
Fotografia cu Donald Trump, publicată la peste o săptămână de la întâlnire
Deși recepția oferită de Donald Trump a avut loc pe 23 septembrie, fotografia și mesajul referitor la întâlnirea dintre cei doi președinți au fost publicate de Nicușor Dan pe 2 octombrie.
Șeful statului a ales să pună accentul în mesaj pe continuitatea Parteneriatului Strategic, pe angajamentele României în materie de apărare și pe importanța legăturilor economice cu Statele Unite.
Mesajul transmis de la București este astfel unul axat pe două direcții principale ale relației româno-americane: securitatea și economia. În privința apărării, Nicușor Dan a reafirmat angajamentul României de a-și consolida propriile capacități, iar în plan bilateral a subliniat intenția de a continua cooperarea cu administrația condusă de Donald Trump.