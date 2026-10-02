Nicușor Dan, întâlnire cu Donald Trump la New York. Mesajul transmis de președintele României: „Statele Unite pot conta pe România”

Nicușor Dan, după întâlnirea cu Donald Trump: „O onoare”

În mesajul publicat pe X, Nicușor Dan a descris întâlnirea cu Donald Trump drept „o onoare” și a arătat că România acordă o importanță deosebită Parteneriatului Strategic cu Statele Unite.

Președintele a precizat că obiectivul este ca relația bilaterală să fie dusă la un nivel superior, cu rezultate atât în domeniul securității, cât și în cel economic.

„România prețuiește profund Parteneriatul Strategic cu Statele Unite”, a transmis Nicușor Dan, adăugând că Bucureștiul își propune să lucreze cu administrația Trump pentru aprofundarea acestei relații.

Mesajul vine la mai mult de o săptămână după întâlnirea propriu-zisă. Nicușor Dan s-a aflat la New York în perioada 19-23 septembrie, pentru participarea la Adunarea Generală a ONU și pentru o serie de întrevederi desfășurate în marja evenimentului.

„Statele Unite pot conta pe România”

O parte importantă a mesajului președintelui român este dedicată securității și apărării. Nicușor Dan a afirmat că prezența militară și economică americană în România este vitală pentru securitatea și prosperitatea țării.

În același timp, șeful statului a transmis că România trebuie să își consolideze propria capacitate de apărare și descurajare.

„România își va face partea pentru a-și consolida propria apărare și descurajare”, a transmis președintele, care a prezentat România drept unul dintre aliații apropiați ai Statelor Unite în Europa de Sud-Est. Mesajul său s-a încheiat cu o formulare directă adresată partenerului american: „Statele Unite pot conta pe România”.

Tema investițiilor în apărare s-a regăsit și în discursul susținut de Nicușor Dan la ONU. Președintele a vorbit despre necesitatea descurajării amenințărilor de securitate și despre creșterea cheltuielilor militare ale României.

România pune accent și pe relația economică cu SUA

Mesajul publicat după întâlnirea cu Donald Trump nu s-a limitat la componenta militară. Nicușor Dan a legat prezența Statelor Unite în România și de prosperitatea economică, indicând astfel intenția Bucureștiului de a dezvolta cooperarea bilaterală și dincolo de domeniul apărării.