Reguli noi pentru călătoriile cu avionul din 2027. Ce bagaje vor putea fi luate la bord fără plată suplimentară
Pasagerii care călătoresc cu avionul în Uniunea Europeană ar putea beneficia de reguli mai avantajoase pentru bagajele de mână. O reformă a drepturilor pasagerilor prevede ca biletul standard să includă două bagaje care pot fi luate la bord fără o taxă suplimentară: un obiect personal de mici dimensiuni și un bagaj de cabină de până la 7 kilograme. Schimbarea nu se aplică însă deocamdată, iar cea mai apropiată dată posibilă indicată pentru intrarea în vigoare este octombrie 2027.
Două bagaje incluse în biletul standard
Schimbarea importantă pentru călători este introducerea unor reguli comune privind bagajele care pot fi transportate în cabină. Potrivit prevederilor aflate în procesul legislativ european, un pasager care cumpără un bilet standard ar urma să aibă dreptul la un obiect personal mic, precum o geantă de mână sau un rucsac, care să poată fi depozitat sub scaunul din față.
Pe lângă acesta, pasagerul ar putea transporta fără costuri suplimentare un bagaj de cabină mai mare. Acesta va putea avea o greutate de maximum 7 kilograme, iar suma dimensiunilor sale – lungime, lățime și înălțime – nu va putea depăși 100 de centimetri.
De exemplu, un bagaj cu dimensiunile de 40 x 30 x 30 cm ajunge exact la limita de 100 cm.
Ce se schimbă față de situația actuală
În prezent, condițiile diferă de la o companie aeriană la alta. În special în cazul tarifelor de bază, unele companii includ doar un rucsac sau o geantă mică ce încape sub scaun. Pentru un bagaj mai mare, care se depozitează în compartimentul de deasupra scaunelor, pasagerul poate fi nevoit să cumpere un serviciu suplimentar sau un tarif superior.
Reforma ar urma să reducă aceste diferențe.Pentru călător, schimbarea esențială este că un tarif standard ar trebui să includă atât obiectul personal de sub scaun, cât și bagajul de cabină care respectă limita de 7 kg și 100 cm. Cu alte cuvinte, bagajul mai mare nu ar mai trebui taxat separat în cazul acestui tip de bilet.
Operatorii ar putea însă să ofere în continuare tarife mai ieftine persoanelor care aleg să călătorească fără bagaj de mână. Nu este încă stabilit clar cum va funcționa această diferențiere a tarifelor în practică.
Noile reguli nu se aplică încă
Pasagerii trebuie să țină cont de un detaliu esențial: schimbarea nu este în vigoare în 2026. Parlamentul European și statele membre au ajuns în iunie la un acord provizoriu în cadrul reformei drepturilor pasagerilor, prima revizuire majoră a legislației în domeniu din 2004. Procesul legislativ trebuie însă finalizat înainte ca noile prevederi să devină obligatorii.
Cea mai apropiată dată posibilă indicată în prezent este octombrie 2027. Până atunci, călătorii trebuie să respecte limitele de greutate și dimensiune stabilite de compania cu care zboară și de tariful cumpărat.
Situație diferită pentru zborurile din Marea Britanie
Brexitul complică situația pentru pasagerii care pleacă din Regatul Unit. Potrivit informațiilor prezentate de easyJet UK, noile drepturi europene nu s-ar aplica zborurilor care pleacă din Marea Britanie operate în condițiile respective.
Compania susține că pasagerii britanici ar urma să beneficieze de noile reguli „doar pe zborurile de întoarcere din țările UE”.
Situația este relevantă și pentru alte companii aeriene cu sediul în Regatul Unit, precum British Airways și Jet2. EasyJet a precizat însă că, asemenea celorlalți operatori britanici, își analizează propriile politici privind bagajele înainte de intrarea în vigoare a legislației europene.
Reforma nu se oprește la bagaje
Bagajele reprezintă doar una dintre componentele reformei. Pachetul european vizează mai amplu drepturile celor care călătoresc cu avionul și include reguli referitoare la întârzieri, anulări și despăgubirile acordate pasagerilor.
Pentru cei care zboară frecvent, schimbarea privind bagajele ar putea fi însă una dintre cele mai vizibile. Dacă forma prezentată va deveni definitivă, un pasager cu bilet standard ar putea urca în avion cu o geantă sau un rucsac mic sub scaun și cu un bagaj de cabină de maximum 7 kg și 100 cm în total, fără să achite separat pentru acesta din urmă. Până la intrarea efectivă în vigoare a regulilor, condițiile actuale ale fiecărei companii aeriene rămân însă valabile.