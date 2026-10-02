Reguli noi pentru călătoriile cu avionul din 2027. Ce bagaje vor putea fi luate la bord fără plată suplimentară

Pe lângă acesta, pasagerul ar putea transporta fără costuri suplimentare un bagaj de cabină mai mare. Acesta va putea avea o greutate de maximum 7 kilograme, iar suma dimensiunilor sale – lungime, lățime și înălțime – nu va putea depăși 100 de centimetri.

De exemplu, un bagaj cu dimensiunile de 40 x 30 x 30 cm ajunge exact la limita de 100 cm.

Ce se schimbă față de situația actuală

În prezent, condițiile diferă de la o companie aeriană la alta. În special în cazul tarifelor de bază, unele companii includ doar un rucsac sau o geantă mică ce încape sub scaun. Pentru un bagaj mai mare, care se depozitează în compartimentul de deasupra scaunelor, pasagerul poate fi nevoit să cumpere un serviciu suplimentar sau un tarif superior.

Reforma ar urma să reducă aceste diferențe.Pentru călător, schimbarea esențială este că un tarif standard ar trebui să includă atât obiectul personal de sub scaun, cât și bagajul de cabină care respectă limita de 7 kg și 100 cm. Cu alte cuvinte, bagajul mai mare nu ar mai trebui taxat separat în cazul acestui tip de bilet.

Operatorii ar putea însă să ofere în continuare tarife mai ieftine persoanelor care aleg să călătorească fără bagaj de mână. Nu este încă stabilit clar cum va funcționa această diferențiere a tarifelor în practică.

Noile reguli nu se aplică încă

Pasagerii trebuie să țină cont de un detaliu esențial: schimbarea nu este în vigoare în 2026. Parlamentul European și statele membre au ajuns în iunie la un acord provizoriu în cadrul reformei drepturilor pasagerilor, prima revizuire majoră a legislației în domeniu din 2004. Procesul legislativ trebuie însă finalizat înainte ca noile prevederi să devină obligatorii.

Cea mai apropiată dată posibilă indicată în prezent este octombrie 2027. Până atunci, călătorii trebuie să respecte limitele de greutate și dimensiune stabilite de compania cu care zboară și de tariful cumpărat.